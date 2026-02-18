O que comer na Quarta-feira de Cinzas? 7 receitas sem carne

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, um período de reflexão e mudanças nos hábitos alimentares para muitas pessoas. Entre as tradições mais seguidas, está a de evitar o consumo de carne, seja por motivos religiosos ou pela busca de uma alimentação mais leve após os dias festivos do Carnaval.

No entanto, abrir mão da carne não significa abrir mão do sabor. Pelo contrário, esse é um ótimo momento para explorar novas combinações e ingredientes que adicionam cor e textura às refeições. Para ajudar você a diversificar o cardápio, selecionamos sete receitas sem carne práticas, nutritivas e cheias de sabor. Confira!

1. Quiche de legumes assados

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/4 xícara de chá de água gelada

1/2 colher de chá de sal

Recheio

1 xícara de chá de cogumelos fatiados

fatiados 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de abóbora em cubos assada

1/2 xícara de chá de couve-de-bruxelas cortada ao meio e cozidas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Creme

1 xícara de chá de tofu firme

1/2 xícara de chá de leite de castanha

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de sopa de amido de milho

1 dente de alho picado

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha e o sal. Adicione o óleo de coco e misture até formar uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Depois, abra a massa e forre uma forma de quiche. Faça furinhos com um garfo e pré-asse em forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos.

Recheio

Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue os cogumelos, os tomates-cereja e as couves-de-bruxelas até dourarem levemente. Adicione os cubos de abóbora assados e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Reserve.

Creme

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um creme homogêneo. Após, distribua os legumes sobre a a massa pré-assada. Despeje o creme por cima, espalhando uniformemente e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

2. Tacos de couve-flor crocante com guacamole

Ingredientes

Couve-flor

1 couve-flor média cortada em floretes

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Guacamole

1 abacate maduro amassado

1 tomate picado

1/4 de cebola-roxa picada

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

4 tortilhas de milho

Coentro fresco picado

Modo de preparo

Couve-flor

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a água, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter uma mistura homogênea. Passe os floretes de couve-flor na mistura e disponha-os em uma assadeira untada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno e reserve.

Guacamole

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.

Montagem

Monte os tacos recheando as tortilhas com a couve-flor crocante e finalize com guacamole e coentro picado. Sirva em seguida.

Moqueca de banana verde (Imagem: Giliro | Shutterstock)

3. Moqueca de banana verde

Ingredientes

4 bananas verdes firmes

1 cebola em rodelas

3 dentes de alho picados

2 tomates maduros picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cúrcuma

1 pitada de açafrão-da-terra

Sal, molho de pimenta e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água quente

Coentro fresco picado para finalizar

Modo de preparo

Descasque as bananas verdes e corte em rodelas médias. Coloque em uma panela com água suficiente e cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo médio, apenas para amaciar levemente. Escorra e reserve.

Em uma panela de barro ou panela funda, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por 3 minutos até ficarem macios. Adicione os tomates picados e o extrato de tomate e cozinhe até formar um molho rústico e levemente encorpado. Tempere com páprica, cúrcuma, açafrão, sal e pimenta-do-reino. Distribua as rodelas de banana sobre o molho, regue com o leite de coco e a água quente. Finalize com o azeite de dendê.

Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até a banana ficar macia e o molho encorpado, mantendo as rodelas de banana inteiras. Desligue o fogo e finalize com coentro fresco e molho de pimenta. Sirva quente.

4. Canelone com vinagrete de chocolate

Ingredientes

Massa

8 folhas de massa para lasanha sem ovos

Água para cozinhar

Recheio

1 xícara de chá de palmito picado

1 xícara de chá de cogumelos fatiados

1/2 xícara de chá de alho-poró picado

1/2 xícara de chá de leite de castanha

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de amido de milho

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Vinagrete

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

em pó 100% 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

Finalização

Folhas verdes para decorar

Azeite de oliva para regar

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e o alho-poró até dourarem levemente. Adicione os cogumelos e o palmito e refogue por cerca de 5 minutos.

Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite de castanha e despeje na frigideira. Cozinhe, mexendo sempre, até o creme engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Reserve.

Vinagrete

Em um recipiente, misture o vinagre balsâmico, o cacau em pó, o azeite de oliva, o açúcar demerara e a pitada de sal. Mexa bem até obter um molho homogêneo. Reserve.

Massa

Em uma panela com água fervente, cozinhe as folhas de massa para lasanha até ficarem al dente. Escorra com cuidado e disponha sobre um pano limpo para retirar o excesso de umidade.

Finalização

Distribua uma porção do recheio sobre cada folha de massa e enrole no formato de canelone. Disponha em um prato, regue com azeite de oliva e decore com folhas verdes. Finalize com o vinagrete de chocolate por cima e sirva em seguida.

5. Escondidinho de alho-poró

Ingredientes

Purê

3 xícaras de chá de batata descascada e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de colher de chá de noz-moscada ralada

Sal a gosto

Recheio

2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas

cortados em rodelas finas 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de cogumelos picados

1/2 xícara de chá de tofu firme amassado

1/3 de xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Purê

Coloque a batata em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente até formar um purê liso. Adicione o leite vegetal aquecido, o azeite, a noz-moscada e o sal. Misture até ficar cremoso e reserve.

Recheio

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Acrescente o alho-poró e os cogumelos e cozinhe até ficarem macios.

Dissolva o amido de milho no leite vegetal e despeje na frigideira. Mexa até engrossar levemente. Adicione o tofu amassado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo.

Em um refratário, distribua o recheio uniformemente. Cubra com o purê de batata, espalhando com uma colher para alisar a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até a superfície ficar levemente dourada. Finalize com salsinha picada e sirva quente.

Rolinho de berinjela com recheio cremoso (Imagem: Katerininamd | Shutterstock)

6. Rolinho de berinjela com recheio cremoso

Ingredientes

Berinjela

2 berinjelas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Recheio

1 xícara de chá de tofu firme

firme 2 colheres de sopa de tahine

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

6 tomates-cereja cortados em fatias

1/4 de xícara de chá de sementes de romã

Salsinha fresca para decorar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento. Pincele cada fatia com azeite de oliva e polvilhe sal. Após, grelhe em uma frigideira antiaderente até ficarem macias e douradas. Reserve. Em um processador, bata o tofu, o tahine, o suco de limão, o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter um creme homogêneo. Depois, coloque uma porção do recheio sobre cada fatia de berinjela e enrole. Disponha os rolinhos em um prato e decore com os tomates-cereja, as sementes de romã e a salsinha fresca. Sirva em temperatura ambiente.

7. Polenta com ragu de lentilhas

Ingredientes

Polenta

1 xícara de chá de fubá fino

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Ragu de lentilhas

1 xícara de chá de lentilha cozida

cozida 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de tomate pelado picado

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manjericão fresco para finalizar

Modo de preparo

Polenta

Em uma panela, aqueça a água e o leite de coco. Quando começar a ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos. Cozinhe por cerca de 15 minutos até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e finalize com azeite.

Ragu de lentilhas

Para o ragu, em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Adicione os tomates pelados, o orégano e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Acrescente a lentilha cozida e deixe apurar por 10 minutos em fogo baixo. Sirva a polenta cremosa com o ragu por cima e finalize com folhas de manjericão.