O que coelho não pode comer? Veja 7 alimentos perigosos para esse animal

Os coelhos ganharam o coração dos humanos e vêm conquistando cada vez mais espaço entre os animais de estimação. Além de serem dóceis e sociáveis quando bem adaptados, eles chamam atenção pelo tamanho e por cuidados que podem parecer simples. No entanto, suas necessidades são bastante específicas, principalmente quando o assunto é alimentação.

Assim como ocorre com cachorros e gatos, oferecer uma dieta adequada é um dos cuidados importantes para preservar a saúde do animal. Os coelhos são herbívoros e possuem um sistema digestivo sensível, que depende principalmente de alimentos ricos em fibras, especialmente feno e capim. Além disso, nem tudo o que é consumido pelos humanos pode ser compartilhado com eles. Alguns ingredientes podem causar intoxicações e até colocar a vida do pet em risco.

Abaixo, veja alguns exemplos de alimentos tóxicos para coelhos.

1. Chocolate

O chocolate é perigoso para os coelhos porque contém substâncias estimulantes, principalmente teobromina e cafeína, que pertencem ao grupo das metilxantinas. O organismo do animal não consegue lidar adequadamente com esses compostos, favorecendo o surgimento de intoxicação. Dependendo da quantidade e do tipo de chocolate ingerido, o pet pode apresentar alterações digestivas, inquietação, tremores, mudanças nos batimentos cardíacos e, nos casos mais graves, convulsões. Chocolates com maior concentração de cacau tendem a representar um risco ainda maior.

2. Abacate

Apesar de fazer parte de uma alimentação saudável para muitas pessoas, o abacate não é indicado para os coelhos. A planta contém persina, uma substância que pode ser tóxica para diferentes espécies de animais e está presente em partes do abacateiro e do fruto. A ingestão pode provocar alterações digestivas, fraqueza, dificuldade para respirar e problemas cardiovasculares, dependendo da quantidade consumida. Além disso, a polpa é bastante gordurosa, característica incompatível com as necessidades alimentares desses pets.

3. Cebola

A cebola pertence ao gênero Allium e contém compostos sulfurados que podem ser prejudiciais aos animais. Essas substâncias podem provocar danos às células sanguíneas e favorecer alterações como anemia, além de causar desconfortos gastrointestinais. Após a ingestão, o coelho pode apresentar fraqueza, redução do apetite, apatia e alterações digestivas. O risco não está apenas na cebola crua, pois versões cozidas, desidratadas ou em pó também não devem fazer parte da alimentação do pet.

4. Alho

Assim como a cebola, o alho faz parte do gênero Allium e possui compostos sulfurados que podem ser prejudiciais aos coelhos. A ingestão pode afetar as células do sangue e provocar problemas gastrointestinais, especialmente quando ocorre em quantidades maiores. O animal pode apresentar perda de apetite, fraqueza, desconforto abdominal, alterações nas fezes e apatia.

O alho-poró tem compostos sulfurados que podem causar alterações no organismo dos coelhos (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)

5. Alho-poró

O alho-poró também pertence ao gênero Allium e, por isso, não é uma opção segura para os coelhos. Assim como outros vegetais desse grupo, ele contém compostos sulfurados que podem causar alterações no organismo e prejudicar as células sanguíneas. A ingestão ainda pode favorecer desconfortos gastrointestinais, perda de apetite, fraqueza e apatia. Como problemas digestivos podem se tornar sérios rapidamente nos coelhos, qualquer mudança na alimentação e na produção de fezes merece atenção.

6. Folhas e brotos de batata

As partes verdes da batateira, como folhas, caules e brotos, podem conter concentrações elevadas de glicoalcaloides, incluindo a solanina, substâncias naturais utilizadas pela planta como mecanismo de defesa. Quando ingeridos, esses compostos podem provocar intoxicação e afetar principalmente os sistemas digestivo e nervoso do animal. Entre os possíveis sinais, estão falta de apetite, desconforto abdominal, diarreia, fraqueza e alterações neurológicas. Batatas verdes e brotadas também merecem atenção devido à presença mais elevada desses compostos.

7. Folhas e caules do tomateiro

Embora o tomate maduro possa ser oferecido ocasionalmente e em pequenas quantidades, as partes verdes do tomateiro não devem ser consumidas pelos coelhos. Folhas, caules e frutos ainda verdes apresentam maiores concentrações de glicoalcaloides. Em quantidade suficiente, essas substâncias podem provocar alterações gastrointestinais e neurológicas. O coelho pode apresentar perda de apetite, desconforto digestivo, fraqueza e mudanças no comportamento.

Procure um veterinário ao sinal de ingestão de alimento tóxico

Caso o coelho consuma algum alimento potencialmente tóxico, é importante não esperar pelo aparecimento de sintomas para buscar ajuda. A quantidade ingerida, o alimento envolvido e as características do animal podem influenciar a gravidade da intoxicação. Alterações no apetite, redução ou ausência de fezes, fraqueza, diarreia, tremores e comportamento diferente do habitual merecem atenção. Nesses casos, é fundamental procurar rapidamente um médico-veterinário, sem provocar vômito ou administrar medicamentos e receitas caseiras por conta própria.