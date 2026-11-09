O que chega à Netflix nesta semana? Veja 5 filmes e séries para assistir

Mistérios, recomeços, desafios profissionais e até uma visita extraterrestre fazem parte das novidades que chegam à Netflix nesta semana. Entre os dias 9 e 15 de novembro, a plataforma recebe diversos lançamentos de filmes e séries, com opções para variados gostos.

Entre os destaques, estão produções com propostas bem diferentes, que vão do drama à ficção científica, passando por histórias reais. As estreias também exploram diferentes conflitos e personagens que precisam lidar com mudanças inesperadas, segredos do passado e situações que colocam suas escolhas à prova.

A seguir, confira detalhes sobre os filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana!

1. Um Bom Advogado (09/11)

“Um Bom Advogado” acompanha um advogado que, após uma overdose, tem sete dias para salvar a carreira e preparar sua defesa em um caso importante (Imagem: Reprodução digital | Trim Films e Netflix)

Em “Um Bom Advogado”, um profissional da advocacia sofre uma overdose durante uma audiência no tribunal e precisa passar por um período de reabilitação. Após esse afastamento, ele retorna ao trabalho e recebe uma última oportunidade que pode definir o rumo de sua trajetória: provar que ainda está apto a exercer a profissão e salvar sua carreira em apenas sete dias. Nesse curto prazo, enquanto lida com as consequências do ocorrido, também precisa preparar sua defesa em um caso importante. Para isso, conta com a ajuda de uma jovem estagiária, que se torna sua aliada nessa jornada de desafios e recomeços.

2. A Lei de Alicia (11/11)

“A Lei de Alicia” mostra uma advogada que retoma a carreira após a prisão do marido por corrupção e enfrenta mudanças na vida pessoal e familiar (Imagem: Reprodução digital | CBS Studios

TIS Studios e Netflix)

Na série “A Lei de Alicia”, a vida de uma mulher muda completamente após seu marido ser condenado à prisão por corrupção e vídeos de conteúdo sexual envolvendo-o virem a público. Diante da exposição e da perda da estabilidade familiar, Alicia precisa assumir os cuidados dos filhos adolescentes e encontrar uma maneira de recomeçar. Após 20 anos longe dos tribunais, ela decide retomar a carreira como advogada e enfrenta o desafio de conquistar seu espaço novamente. Nesse processo, o reencontro com um antigo amor também traz novos conflitos para sua vida pessoal.

3. Avedon (11/11)

“Avedon” apresenta a trajetória do fotógrafo Richard Avedon por meio de arquivos pessoais, imagens inéditas e relatos de antigos colaboradores (Imagem: Reprodução digital | Fifth Season, Imagine Documentaries, The Richard Avedon Foundation e Netflix)

O documentário “Avedon” resgata a trajetória de Richard Avedon, fotógrafo que transformou a maneira de retratar personalidades e registrar a sociedade. Com imagens inéditas, arquivos pessoais e depoimentos de antigos colaboradores, a produção percorre diferentes momentos de sua carreira e apresenta os bastidores de seu processo criativo. Seus registros de líderes mundiais, ícones da cultura pop e supermodelos revelam a influência de um artista que ultrapassou os limites da fotografia e ajudou a definir a linguagem visual do século 20.

4. ChiaroScuro (11/11)

“ChiaroScuro” acompanha um especialista em arte que ajuda a investigar um assassinato ligado a uma pintura e a um episódio de seu passado (Imagem: Reprodução digital | Lux Vide e Netflix)

“ChiaroScuro” é uma série que acompanha Cosmo Speranza, um renomado especialista em arte capaz de identificar a autenticidade de pinturas por meio de uma análise minuciosa. Sua rotina muda quando o diretor da Galeria Nacional de Roma é encontrado morto em uma cena que reproduz uma obra da artista Artemisia Gentileschi. Chamado para colaborar com a polícia e o inspetor Angelo Tiberi, Cosmo percebe que o caso envolve mais do que um assassinato misterioso. A presença de uma pintura ligada à sua infância na cena do crime revela uma conexão inesperada com seu próprio passado.

5. Allen (12/11)

“Allen” retrata o reencontro de Petey com um amigo alienígena desaparecido há 20 anos e a descoberta de um segredo que ameaça a humanidade (Imagem: Reprodução digital | Ludo Studio, Queensland Government, Screen Australia, Screen Queensland e Netflix)

Em “Allen”, Petey é surpreendido pelo retorno de seu melhor amigo de infância, um alienígena que desapareceu sem se despedir há 20 anos. Agora, o reencontro traz uma situação inesperada e um segredo capaz de mudar o destino de toda a humanidade. Diante dessa descoberta, o protagonista precisa amadurecer e assumir a responsabilidade de ajudar o antigo companheiro a enfrentar os desafios que ameaçam mudar o mundo.