O que assistir no Prime Video em setembro? Veja 5 filmes e séries para colocar na lista

Setembro chega recheado de novidades no Prime Video, com uma programação que promete agradar a diferentes públicos. Ao longo do mês, a plataforma recebe estreias de peso, que vão de thrillers eletrizantes e cheios de suspense a romances aguardados pelos fãs, além de novas temporadas. Os lançamentos reforçam o catálogo do streaming e oferecem boas alternativas para quem procura novas histórias para maratonar nas próximas semanas.

Abaixo, confira filmes e séries que chegam ao Prime Video em setembro!

1. Corrida Contra o Tempo – 02/09

“Corrida Contra o Tempo” transforma uma corrida matinal em Londres em uma perseguição desesperada contra um sequestrador invisível (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios)

Estrelado por Gal Gadot, “Corrida Contra o Tempo“ é um thriller de ação que promete tensão do início ao fim. Dirigido por Kevin Macdonald, o longa acompanha Maia Marten, uma advogada de prestígio em Londres cuja rotina desmorona durante uma corrida matinal, quando ela recebe uma ligação avisando que seu filho foi sequestrado. A partir daí, um interlocutor misterioso passa a controlar cada um de seus passos por telefone: para manter a criança viva, ela não pode parar de correr, precisa obedecer a comandos cada vez mais perigosos e não pode acionar a polícia. O elenco conta ainda com Damian Lewis.

2. Atraídos pelo Destino – 09/09

“Atraídos pelo Destino” acompanha a atração inevitável entre uma jovem ameaçada e o homem contratado para protegê-la 24 horas por dia (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios)

Voltado ao público que curte romance com uma boa dose de suspense, “Atraídos pelo Destino“ é um filme original do Prime Video baseado na obra da autora espanhola Mercedes Ron. Dirigido por Óscar Pedraza, o longa acompanha Marfil Cortés (Ester Expósito), filha de um poderoso empresário espanhol que, após ser sequestrada e misteriosamente libertada em Nova York, passa a ser protegida 24 horas por dia pelo guarda-costas Sebastian Moore (Hugo Diego García). Entre personalidades conflitantes, ameaças crescentes e aparências que enganam, uma atração inevitável começa a surgir entre os dois. O elenco conta ainda com Pablo Molinero, Lluís Homar e Eric Masip.

3. Neagley: Detetive Particular – 16/09

“Neagley: Detetive Particular” é um spin-off que leva a ex-sargento do Exército a investigar a morte suspeita de um velho amigo em Chicago (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Spin-off de uma das séries mais populares do Prime Video, “Neagley: Detetive Particular“ expande o universo de “Reacher“ com o retorno de Maria Sten no papel-título. A trama acompanha Frances Neagley, sargento-mestre aposentada do Exército dos EUA e antiga integrante da 110ª Unidade de Investigações Especiais, que agora atua como investigadora particular em Chicago. Quando descobre que um querido amigo do passado morreu em circunstâncias suspeitas, ela fica determinada a fazer justiça e mergulha em uma investigação perigosa, colocando à prova tudo o que aprendeu ao lado de Jack Reacher (Alan Ritchson, que faz participação especial). Criada por Nick Santora e Nicholas Wootton, a série estreia com todos os episódios de uma vez.

4. O Novato – 7ª temporada – 21/09

Nathan Fillion retorna como John Nolan na 7ª temporada de “O Novato” (Imagem: Reprodução digital | ABC Studios)

De volta para um novo ano, a série policial “O Novato“ traz mais uma vez Nathan Fillion como John Nolan, o recruta mais velho da polícia de Los Angeles. Inspirada em eventos reais, a produção acompanha o protagonista em uma nova jornada: agora, ele se recupera após levar um tiro, ao mesmo tempo em que segue com os planos de ampliar a família ao lado da esposa, Bailey Nune (Jenna Dewan). A temporada mistura, como de costume, ação, drama e bom humor, mantendo o tom que conquistou os fãs ao longo dos anos.

5. A Hipótese do Amor – 23/09

Lili Reinhart e Tom Bateman protagonizam “A Hipótese do Amor”, em que um namoro falso entre doutoranda e professor em Stanford acaba virando algo real (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios)

Baseada no best-seller de Ali Hazelwood, “A Hipótese do Amor“ é uma das comédias românticas mais aguardadas do mês. Dirigido por Claire Scanlon, o filme acompanha Olive Smith (Lili Reinhart), uma dedicada estudante de doutorado em Biologia na Universidade Stanford que prefere se manter longe de relacionamentos. Para provar à melhor amiga que superou o ex, ela inventa um namoro falso com Adam Carlsen (Tom Bateman), um dos professores mais respeitados e temidos da instituição. O que começa como uma simples farsa vai, aos poucos, se transformando em algo inesperado, à medida que a química entre os dois entra em cena.