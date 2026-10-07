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O que assistir no cinema? Veja 5 filmes que estreiam nesta quinta-feira, 8 de outubro

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 07/10/26 19h06
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A programação dos cinemas nesta quinta-feira traz estreias nacionais e internacionais (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, 8 de outubro, chegam aos cinemas brasileiros cinco estreias que passeiam por gêneros bem diferentes, do suspense sul-coreano à animação para a família, passando pelas comédias nacionais mais aguardadas do ano. Tem opção para rir, se assustar e levar a criançada para a sessão.

A seguir, veja os filmes que estreiam no cinema nesta quinta-feira!

1. Hope: O Primeiro Impacto

Cena do filme "Hope" em que uma mulher de cabelos escuros, com o rosto sujo e expressão assustada, olha pela janela de uma viatura policial. Ao lado dela, um homem dirige. No teto do carro, há uma sirene vermelha, sob um céu de fim de tarde.
“Hope: O Primeiro Impacto” leva o suspense sul-coreano às telonas (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Dirigido por Na Hong-jin, “Hope: O Primeiro Impacto” é um suspense sul-coreano que se passa no pacato vilarejo de Hope Harbor, subitamente aterrorizado por uma criatura misteriosa. O chefe de polícia Bum-seok (Hwang Jung-min) e a policial Sung-ae (Jung Ho-yeon) são chamados para investigar o que está acontecendo no local e descobrir de onde surgiu a ameaça. À medida que avançam, os moradores da região começam a reagir de forma cada vez mais estranha e violenta.

O que parecia uma ocorrência isolada se transforma em uma tragédia de proporções inimagináveis, misturando ação, ficção científica e horror. Exibido no Festival de Cannes, o longa reforça o estilo sombrio e tenso que consagrou o diretor e conta ainda com Zo In-sung no elenco. Por trazer cenas pesadas, o filme não é recomendado para menores de 16 anos.

2. Se Eu Fosse Você 3

Cena de filme em que uma mulher de cabelos grisalhos e camisa branca e um homem de camiseta azul meditam de olhos fechados, sentados em almofadas sobre um tapete. Ao lado deles há um chapéu panamá e dois pares de sapatos. Ao fundo aparecem um rio, plantas e barcos.
Glória Pires e Tony Ramos retornam em “Se Eu Fosse Você 3” (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Vinte anos após a última troca de corpos, Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia (Cleo Pires), já adulta e casada com Aquiles (Rafael Infante). Tudo parece estar em equilíbrio até que uma situação inesperada abala a dinâmica da família e coloca as relações à prova, provando que, às vezes, o raio pode cair três vezes no mesmo lugar.

Desta vez, quem precisa encarar a confusão sobrenatural é o jovem casal: Bia e Aquiles trocam de corpo e são obrigados a viver na pele um do outro para salvar o relacionamento. Dirigida por Anita Barbosa, a comédia fecha a trilogia de um dos maiores sucessos do humor nacional e aposta na nostalgia do público que acompanhou os dois primeiros filmes, sem abrir mão de novas confusões e boas gargalhadas.

3. Um Tio Quase Perfeito 3

Pôster do filme "Um Tio Quase Perfeito 3", com cinco pessoas sorrindo sobre um fundo azul. No centro, um homem de cabelos cacheados carrega um bebê fantasiado de bichinho em um canguru laranja. Ao redor dele estão uma jovem de franja com uma presilha de estrela, um jovem de bigode e uma mulher de óculos com lenço no cabelo. O título aparece em letras amarelas na parte de baixo.
Uma bebê deixada na porta de casa vira o mundo de Tony de cabeça para baixo em “Um Tio Quase Perfeito 3” (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)

Na terceira aventura da franquia, Tony (Marcus Majella) tenta lidar com um novo desafio: os sobrinhos estão cada vez mais independentes e ele sente dificuldade em aceitar a distância que começa a surgir entre eles. A rotina já bagunçada ganha mais uma reviravolta quando, de forma completamente inesperada, uma bebê chamada Alice é deixada na porta de sua casa.

Sem saber quem são os pais da criança, Tony pede ajuda aos sobrinhos para desvendar o mistério e descobrir quem deixou Alice ali. Entre noites sem dormir, trocas de fraldas e até uma passagem pela prisão, ele percebe que a chegada da bebê pode transformar a sua vida de maneiras que jamais imaginou. Dirigida por Pedro Antonio, a comédia mistura humor e momentos de afeto em uma história sobre família.

4. As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica

Cena de animação com quatro personagens em uma rua com grades de ferro e uma torre ao fundo. Uma jovem ruiva sorri ao lado de uma menina de cabelos ruivos e olhos verdes. Atrás delas, uma múmia enfaixada com um capacete dourado sorri, e à direita um homem de chapéu marrom olha para a menina com os braços abertos.
Em “As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica”, o explorador Tadeo Jones desperta um antigo feitiço em sua nova aventura (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

A animação espanhola traz de volta o atrapalhado explorador Tadeo Jones, que embarca em uma nova aventura ao lado da namorada, Sara, e dos inseparáveis amigos Múmia, Jeff e Belzoni. Tudo começa quando ele, sem querer, desencadeia um antigo feitiço, colocando o grupo diante de uma ameaça capaz de mudar os seus destinos.

Para desfazer a maldição, Tadeo e os companheiros precisam enfrentar desafios, perigos e mistérios enquanto percorrem diferentes cenários em busca de uma solução. Entre descobertas inesperadas e situações divertidas, a turma precisa unir coragem, inteligência e amizade para impedir que o feitiço provoque consequências ainda maiores. Dirigido por Enrique Gato, o longa é uma ótima opção para levar as crianças ao cinema.

5. Picaretas Não Vão Pro Céu

Pôster do filme "Picaretas Não Vão pro Céu – Um plano divinamente errado". No centro, um homem vestido de padre, com batina preta e crucifixo, sorri de braços abertos. Ele está ladeado por um homem com veste de coroinha e outro de chapéu e óculos, dentro de uma igreja com paredes pintadas de nuvens e carpete vermelho. Aos pés deles há uma bolsa com notas de dinheiro espalhadas.
Maurício Manfrini e Tirullipa vivem dois golpistas em “Picaretas Não Vão Pro Céu” (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Na comédia dirigida por Roberto Santucci, Perereca (Maurício Manfrini) e Moqueca (Tirullipa) são dois amigos de longa data, especialistas em pequenos golpes e trapaças. Depois de um roubo dar errado, a dupla precisa fugir às pressas e acaba se escondendo em uma pequena cidade do interior do Nordeste, onde ninguém conhece o seu passado.

Para faturar sem levantar suspeitas, eles decidem se passar por padres e tentam desviar o dinheiro do dízimo. O plano, porém, sai do controle quando os dois acabam conquistando a confiança dos fiéis e chamando a atenção dos poderosos locais, colocando toda a farsa em risco. Com Priscila Assum também no elenco, o longa aposta no humor popular e em muitas situações absurdas.

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