O que assistir no cinema? Confira os filmes que estreiam nesta semana

Prepare a pipoca: esta quinta-feira, 12 de novembro, promete agradar quem ama uma boa sessão para assistir no cinema. As estreias da semana são das mais variadas e provam que há filme para todo tipo de humor, seja para se arrepiar, rir, refletir ou se emocionar.

De uma releitura sombria de um clássico natalino a uma comédia dramática francesa cheia de nostalgia, passando por um drama internacional e por histórias nacionais de tirar o fôlego, a programação é um convite para voltar à telona. Confira abaixo o que esperar dos lançamentos!

1. Ebenezer e os Fantasmas do Natal

Johnny Depp vive Ebenezer Scrooge na releitura de “Ebenezer e os Fantasmas do Natal” (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

A animação dá lugar ao drama sombrio nesta releitura de “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens. Dirigido por Ti West, o longa revisita a trajetória do avarento Ebenezer Scrooge (Johnny Depp), que, na véspera de Natal, recebe a visita do fantasma de seu antigo parceiro de negócios, Jacob Marley, e dos espíritos do Natal. Diante das consequências de suas escolhas e da possibilidade de um destino solitário, ele precisa decidir se ainda há tempo para mudar.

2. Apenas uma Ilusão

A comédia dramática “Apenas uma Ilusão” acompanha a juventude de Vincent na Paris dos anos 1980 (Imagem: Reprodução digital | Mares Filmes)

Diretamente da França, a comédia dramática dirigida pela dupla Olivier Nakache e Eric Toledano acompanha Vincent, um jovem de quase 13 anos que vive nos arredores de Paris em 1985. Em casa, o clima é de tensão constante entre os pais, Sandrine e Yves, conflitos que se intensificam depois que o pai perde o emprego e a mãe ascende na carreira.

Em meio a esse cenário, Vincent descobre o primeiro amor e enfrenta dilemas sobre identidade e religião, como filho de imigrantes judaico-árabes. Inspirado nas memórias dos próprios realizadores, o longa retrata com nostalgia e sensibilidade os desafios da juventude.

3. Contos Paralelos

Isabelle Huppert vive uma escritora que observa os vizinhos em “Contos Paralelos” (Imagem: Reprodução digital | Imovision)

Assinado pelo premiado diretor iraniano Asghar Farhadi, o drama acompanha Sylvie, uma escritora francesa em crise criativa que tenta recuperar o prestígio do passado. Em busca de inspiração, ela passa a observar secretamente os vizinhos do prédio em frente ao seu apartamento, em Paris, transformando a rotina e os dramas alheios em matéria-prima para o seu novo romance.

A situação se complica quando ela contrata Adam para ajudá-la nas tarefas do dia a dia e os limites entre observadora e personagens começam a se confundir. Conforme Sylvie interfere cada vez mais na vida dos vizinhos, a fronteira entre realidade e ficção é colocada em xeque.

4. Deixe-me Viver

Ambientado em Trancoso, “Deixe-me Viver” aborda maternidade, doença e despedidas (Imagem: Reprodução digital | WN Produções)

O drama nacional dirigido por Walther Neto aborda com sensibilidade temas como doença, maternidade e despedidas. Na trama, Julia recebe o diagnóstico de um câncer terminal e pede à mãe, Andrea, que interrompa o tratamento para viver plenamente o tempo que lhe resta.

Entre medos, conflitos e embates com o pai da jovem e com o sistema hospitalar, mãe e filha embarcam em uma jornada de amor e transformação, tendo Trancoso, uma das praias mais bonitas do Brasil, como cenário. O longa destaca a força do feminino, especialmente na figura da mãe.

5. A Virada: Ignição da Alma

Mario Bregieira vive um vendedor em busca de redenção em “A Virada: Ignição da Alma” (Imagem: Reprodução digital | Heaven Content)

Fechando a lista, o drama nacional dirigido por Alessandro Barros conta a história de Noah Silva, um vendedor de carros usados que adota práticas antiéticas no Rio de Janeiro. Aos poucos, essas atitudes fazem com que a sua vida profissional e pessoal comece a desmoronar.

Depois de ser avisado diversas vezes de que suas escolhas teriam consequências, Noah precisa encarar que apenas uma mudança real de atitude pode devolver sua integridade e reconstruir o relacionamento com a esposa e o filho. A jornada de autoconhecimento e redenção é o centro do longa.