O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 8 a 13 de setembro

A semana traz novidades para quem gosta de maratonar filmes e séries em casa. Entre estreias e retornos aguardados, a Netflix reúne produções de diferentes gêneros, com animação, drama, ação, espionagem e comédia entre os destaques dos próximos dias. A programação inclui desde histórias mais leves até tramas marcadas por conflitos, mistérios e momentos de tensão.

Para ajudar na escolha do que assistir nos próximos dias, reunimos cinco lançamentos que chegam à Netflix entre 8 e 13 de setembro. A seleção inclui produções para assistir em família, dramas intensos e histórias inspiradas em conflitos reais. Confira a seguir e escolha por onde começar!

1. Dang! (08/09)

“Dang!” acompanha dois irmãos que têm a rotina virada de cabeça para baixo com a chegada da irmã mais velha (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Estreia animada e cheia de humor, “Dang!” acompanha dois irmãos que levam uma vida caótica e divertida em Nova York. Acostumados a navegar pelos altos e baixos da cidade ao lado de seus círculos sociais, os dois acreditam conhecer perfeitamente suas rotinas e seus limites. Tudo muda quando o maior pesadelo deles se concretiza: a irmã mais velha, talentosa, confiante e aparentemente perfeita, surge de repente querendo se aproximar e passar mais tempo com eles.

O reencontro desestabiliza a dinâmica familiar e traz à tona antigas rivalidades, constrangimentos e segredos guardados. Entre confusões e momentos absurdos, os irmãos precisam descobrir como sobreviver à convivência inesperada. Com Noël Wells, Stephanie Hsu e Andrew Law no elenco de vozes, a produção tem 1 temporada e 8 episódios.

2. Fauda (08/09)

Série de ação e espionagem, “Fauda” acompanha uma operação das Forças Especiais de Israel (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma das séries de ação e espionagem do catálogo retorna nesta semana com a quinta temporada. Criada por Lior Raz e Avi Issacharoff, “Fauda” acompanha Doron (Lior Raz) e uma unidade israelense envolvida em operações secretas em meio ao conflito entre israelenses e palestinos.

A produção israelense é conhecida pelo ritmo intenso e pela abordagem realista dos conflitos retratados. Ao longo das temporadas, a trama também explora os impactos das operações e dos confrontos na vida dos personagens, abordando dilemas pessoais, familiares e emocionais. Lior Raz, Itzik Cohen e Doron Ben-David estão entre os nomes que integram o elenco da série.

3. Why Did I Get Married Again? (09/09)

“Why Did I Get Married Again?” reúne casais que reavaliam seus relacionamentos durante um casamento na família (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Why Did I Get Married Again?” reúne novamente os casais conhecidos dos filmes anteriores, desta vez para celebrar o casamento da filha de Marcus e Angela. Após um longo período afastados, os amigos se reencontram e percebem que seus filhos cresceram repetindo alguns de seus comportamentos. A situação leva o grupo a refletir sobre as próprias escolhas, os relacionamentos e os exemplos que deram ao longo dos anos.

Depois de anos afastados, os personagens se reencontram e descobrem que, apesar das mudanças, alguns padrões continuam se repetindo. Isso fica ainda mais evidente ao perceberem que os filhos cresceram reproduzindo comportamentos semelhantes aos deles. A situação leva o grupo a refletir sobre os exemplos que deram e as decisões tomadas ao longo de seus relacionamentos. Tyler Perry, Taraji P. Henson e Jill Scott estão entre os nomes do elenco.

4. A Garota do Remo (10/09)

“A Garota do Remo” acompanha uma jovem atleta que decide disputar uma vaga no time masculino de remo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na série “A Garota do Remo”, Teagan é uma jovem de 16 anos com excelentes habilidades no remo. Tudo corre bem até que um escândalo envolvendo a família vira sua rotina de cabeça para baixo. Após a mudança, ela precisa trocar de colégio e ingressar em um tradicional preparatório da Costa Leste, onde descobre que não existe uma equipe feminina do esporte.

Decidida a voltar às competições, Teagan aceita o desafio de disputar uma vaga no time masculino. Em meio a muitos conflitos, disputas por liderança e um romance, ela precisa conquistar a confiança dos colegas e enfrentar o arrogante capitão da equipe, ao mesmo tempo em que lida com os problemas em casa.

5. Dix pour cent: O Filme (10/09)

“Dix pour cent: O Filme” leva Andréa Martel para trás das câmeras, agora como diretora (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O longa francês dá continuidade à série sobre os bastidores de uma agência de artistas em Paris. Cinco anos após o fim da trama original, “Dix pour cent: O Filme” marca uma grande mudança na carreira de Andréa Martel e a expansão do universo da ASK, agência que se tornou um ícone. Agora, ela está de volta ao ramo, mas desta vez atrás das câmeras, como diretora.

As coisas, porém, não saem como o planejado. Quando perde seu ator principal dias antes do início das filmagens, Andréa precisa reunir a antiga equipe, reacendendo amizades e rivalidades em um universo tão imprevisível quanto sempre foi, onde egos, ambições e jogos de poder voltam a ganhar força. Camille Cottin, Thibault de Montalembert e Nicolas Maury estão no elenco.