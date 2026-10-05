O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 5 a 11 de outubro

Os assinantes da Netflix já podem se preparar para mais uma leva de novidades. Ao longo dos dias, a plataforma adiciona ao catálogo produções que prometem agradar a diferentes públicos. Entre os destaques da semana, histórias de suspense, aventura, fantasia e drama ganham espaço, além de opções para toda a família, com animações, comédias e produções voltadas ao público infantil.

Abaixo, confira 5 estreias da Netflix de 5 a 11 de outubro!

1. Dentro do Círculo (07/10)

“Dentro do Círculo” coloca quatro amigos de infância no centro de uma perigosa rede de chantagens após um vídeo vazado revelar seus segredos (Imagem: Reprodução digital | Lemon Studios e Netflix)

Em “Dentro do Círculo”, quatro amigos de infância têm suas vidas abaladas após um vídeo vazado colocá-los no centro de uma série de chantagens. À medida que tentam descobrir a origem da ameaça, segredos mantidos ao longo dos anos vêm à tona e colocam em xeque a confiança entre eles. Baseada no romance “Os Corruptores”, de Jorge Zepeda Patterson, a trama segue o grupo em meio a perigos, desconfianças e reviravoltas que tornam cada vez mais difícil saber em quem confiar.

2. Academia Unicórnio (08/10)

“Academia Unicórnio” mostra Sophia e seus amigos em uma aventura mágica para proteger a Ilha Unicórnio (Imagem: Reprodução digital | Spin Master Entertainment e Netflix)

A animação “Academia Unicórnio” acompanha Sophia e os demais alunos da Ilha Unicórnio em uma aventura repleta de desafios enquanto aprendem a dominar seus poderes ao lado de seus parceiros mágicos. Quando forças do mal ameaçam a ilha, o grupo precisa unir seus poderes e habilidades para enfrentar o perigo e preservar a magia que torna aquele lugar tão especial.

3. Profundezas (08/10)

“Profundezas” acompanha um pescador que enfrenta uma criatura marinha misteriosa e tenta proteger sua família e a cidade em que vive (Imagem: Reprodução digital | Pacesetter UK e Netflix)

“Profundezas” conta a história de um pescador que vê sua cidade tomada pelo medo quando uma misteriosa criatura marinha surge na região. Determinado a proteger o filho e a comunidade, ele se une a uma cientista para enfrentar a ameaça e desvendar seus segredos. Conforme aquele ser se aproxima, o homem também é levado a confrontar um mistério envolvendo a morte do pai, ocorrida décadas antes.

4. Hotel Assombrado – 2ª temporada (09/10)

“Hotel Assombrado” apresenta a rotina de Katherine em meio a novos acontecimentos sobrenaturais que tornam o hotel cada vez mais caótico (Imagem: Reprodução digital | Harmonius Claptrap, Magic Giraffe, Netflix Animation e Netflix)

Em “Hotel Assombrado”, Katherine é uma mãe solo que administra um hotel repleto de fantasmas e cuida dos dois filhos com a ajuda de Nathan, seu irmão, que continua no local mesmo após sua morte. Na 2ª temporada, ela tenta fazer o negócio prosperar, além de avançar em sua vida amorosa. Já Nathan precisa lidar com as consequências das revelações anteriores. Com novos acontecimentos sobrenaturais, a rotina no hotel promete ficar ainda mais caótica.

5. Sobrevivência (09/10)

“Sobrevivência” coloca um casal diante de uma corrida contra o tempo após o sequestro do filho ameaçar a família e tudo o que eles construíram (Imagem: Reprodução digital | Artists Equity, Fifth Season, Makeready, Netflix Studios e Netflix)

“Sobrevivência” acompanha um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa após o filho ser sequestrado, obrigando o casal a encontrar rapidamente o dinheiro exigido pelo resgate. Com os recursos da família comprometidos pela campanha eleitoral, os dois começam a tomar decisões cada vez mais difíceis para recuperar o garoto. Enquanto lutam contra o tempo, segredos do casal vêm à tona e ameaçam a imagem pública, o relacionamento e a vida que construíram.