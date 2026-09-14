O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 14 a 20 de setembro 

A Netflix recebe novas histórias nesta semana, com personagens envolvidos em escolhas difíceis, relações inesperadas e situações que prometem movimentar as tramas. Entre as estreias estão dramas de época, produções de ação, romances, comédias e aventuras que exploram diferentes culturas e universos. Disputas amorosas, missões perigosas e cenários fantásticos estão entre os destaques que chegam ao catálogo nos próximos dias.

A seguir, confira 5 estreias da semana da Netflix!

1. A Boneca (16/09)

“A Boneca” acompanha um comerciante que busca ascender socialmente enquanto se apaixona por uma jovem aristocrata (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Ambientada na Polônia do século XIX, a trama acompanha Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt), um comerciante que enriquece e busca conquistar espaço entre a aristocracia de Varsóvia. Apesar da ascensão financeira, ele encontra dificuldades para ser aceito pela elite e se apaixona por Izabela Łęcka (Sandra Drzymalska), uma jovem de família nobre. Enquanto tenta conquistar a moça, Wokulski também enfrenta as barreiras impostas por uma sociedade marcada por privilégios e rígidas convenções sociais.

A relação entre os dois coloca em evidência conflitos envolvendo diferenças sociais, ambição, dinheiro e expectativas. Baseada no clássico de Bolesław Prus, a adaptação apresenta uma releitura contemporânea da obra e acrescenta novos elementos à história, como investigação, segredos familiares e interesses ocultos entre os personagens.

2. The Fixers (17/09)

“The Fixers” acompanha um ex-gângster que é recrutado para resolver problemas para clientes envolvidos com o crime (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série de ação acompanha Felix Chiang, um ex-gângster endividado que tenta deixar o passado para trás, mas acaba recrutado por uma organização clandestina que atua a partir de um antigo templo em Taiwan. A organização resolve problemas delicados para criminosos, políticos, empresários e outras pessoas que precisam agir longe dos olhos da lei. Para cumprir as missões, Felix é colocado ao lado de Louis Hsueh, filho de uma influente família política.

Apesar das diferenças, Felix e Louis precisam aprender a trabalhar juntos enquanto enfrentam missões cada vez mais perigosas. A situação se complica com a presença de Mina Shen (Regina Lei), integrante da organização rival Yeh Yueh Tong. Ao mesmo tempo, essa facção se une a outros grupos em uma tentativa de destruir a estrutura mantida pela Ching He há um século. Entre operações secretas, disputas de poder e conflitos entre organizações rivais, a produção combina ação e humor com elementos da cultura tradicional dos templos taiwaneses.

3. Escândalo e Intriga (18/09)

“Escândalo e Intriga” mostra uma aposta de sedução que coloca sentimentos e alianças em risco (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Ambientada na era Joseon, o dorama acompanha Lady Cho (Son Ye-jin), uma nobre inteligente e habilidosa na arte da manipulação, que decide fazer uma aposta arriscada com seu primo Jo-won (Ji Chang-wook), conhecido como um dos maiores conquistadores da época. O desafio é seduzir Hui-yeon (NANA), uma jovem viúva de comportamento recatado que acaba envolvida em um jogo de sedução sem conhecer as verdadeiras intenções dos dois.

À medida que o plano avança, sentimentos, segredos e interesses pessoais começam a se misturar, colocando os envolvidos em situações cada vez mais delicadas. Inspirada no clássico “Ligações Perigosas”, a produção explora as relações entre desejo, poder e aparências em uma sociedade marcada por rígidas convenções, enquanto alianças e conflitos ameaçam mudar o destino dos personagens.

4. Conforme a Música (18/09)

“Conforme a Música” acompanha duas amigas que enfrentam uma intensa competição de dança na universidade (Imagem: Reprodução digital | | Netflix)

O filme segue Maya (Maitreyi Ramakrishnan) e Anjali (Priyanka Kedia), duas amigas de infância que entram para a competitiva equipe de dança de Bollywood da UCLA. O que começa como uma oportunidade de se divertir juntas logo se transforma em uma disputa intensa, na qual as duas precisam enfrentar a pressão dos treinos, as rivalidades e os desafios da vida universitária enquanto lutam por uma vaga no campeonato nacional.

Conforme a disputa se intensifica, a amizade das jovens é colocada à prova e elas precisam equilibrar seus objetivos pessoais com as exigências da equipe. Dirigida por Lena Khan, a produção combina comédia, dança e conflitos típicos da juventude para mostrar uma jornada de amadurecimento, autoconhecimento e companheirismo.

5. Um Filme Minecraft (20/09)

“Um Filme Minecraft” acompanha quatro amigos transportados para um universo de blocos e que precisam encontrar o caminho de volta para casa (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O longa dirigido por Jared Hess traz a primeira adaptação live-action do aclamado jogo “Minecraft”. A trama acompanha quatro amigos: Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), que, de maneira inesperada, são transportados para um mundo totalmente construído por blocos.

Para encontrar o caminho de volta para casa, eles precisam se adaptar e aprender a sobreviver nesse ambiente repleto de desafios, incluindo ameaças como Piglins e Zumbis. Durante a jornada, conhecem Steve (Jack Black), um construtor habilidoso que se torna aliado do grupo. Conforme avançam nessa aventura, os cinco são desafiados a explorar a criatividade e a reconhecer habilidades que também poderão ajudá-los no mundo real.