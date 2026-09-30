O que assistir na HBO Max em outubro? Veja 5 filmes, animações e séries 

A HBO Max amplia o catálogo em outubro com histórias que passam por disputas familiares, conflitos profissionais, aventuras fantásticas e universos fora do comum. Entre novas temporadas e produções inéditas, os títulos deste mês apresentam personagens diante de desafios que colocam seus planos à prova e mudam o rumo de suas histórias.

A seguir, veja o que assistir em outubro na HBO Max!

1. Guerra (01/10)

Em “Guerra”, dois escritórios de advocacia disputam um caso de divórcio que envolve poder e fama (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série acompanha a rivalidade entre os escritórios de advocacia Cathcarts & Sons e Taylor & Byrne, duas das empresas mais respeitadas de Londres. A disputa entre as equipes ganha novos contornos quando ambas ficam responsáveis pelo chamado divórcio do século, envolvendo o poderoso magnata da tecnologia Morgan Henderson, interpretado por Dominic West, e sua esposa, a renomada estrela internacional do cinema Carla Duval, vivida por Sienna Miller.

Com uma separação cercada por riqueza, fama e interesses particulares, o caso coloca os advogados diante de uma batalha que promete repercutir muito além dos tribunais. Enquanto cada escritório busca defender os interesses de seu cliente, a disputa profissional também expõe relações de poder, ambições e conflitos pessoais entre aqueles que estão envolvidos no processo.

2. La Favorita 1922 – 2ª temporada (02/10)

Em “La Favorita 1922”, Elena e Cecilia enfrentam novos desafios para manter o restaurante em Madri (Imagem: Reprodução digital | Mediaset España e Discovery Global Drama)

Na segunda temporada, Elena de Valmonte e Cecilia continuam à frente do restaurante que construíram em Madri, empenhadas em fazer o negócio crescer, mesmo diante de novos obstáculos. O estabelecimento permanece como ponto de encontro de diferentes personagens e se transforma no cenário de relações, conflitos e acontecimentos que colocam à prova os planos das protagonistas.

Enquanto tenta consolidar a vida que escolheu para si, Elena ainda precisa lidar com questões ligadas ao seu passado, que voltam a interferir em seu presente. Ao lado de Cecilia e dos demais integrantes da equipe, ela enfrenta desafios que envolvem tanto a rotina do restaurante quanto as relações pessoais. Entre novas situações e mudanças inesperadas, as duas precisam encontrar maneiras de preservar o projeto que construíram e seguir em frente.

3. Get Jiro (04/10)

Em “Get Jiro”, um chef de sushi chega a uma Los Angeles futurista dominada pela gastronomia (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Animation e DC Studios)

A animação é ambientada em uma versão futurista de Los Angeles, onde cozinheiros renomados assumiram o controle da sociedade e restaurantes se tornaram centros de influência. Nesse universo, as preferências à mesa determinam posições sociais, enquanto pratos e técnicas culinárias são tratados como símbolos de poder. É nesse contexto que Jiro, um habilidoso especialista em sushi e homem de poucas palavras, chega à cidade carregando um passado misterioso e objetivos próprios.

A presença do novo cozinheiro altera o equilíbrio estabelecido entre as figuras que dominam a cena local. Ao se envolver com personagens poderosos e enfrentar diferentes ameaças, Jiro passa a questionar as regras que organizam aquele mundo e precisa decidir até onde está disposto a ir para alcançar seus objetivos. Inspirada na graphic novel de Anthony Bourdain e Joel Rose, a produção combina humor ácido, ação e ficção científica em uma história que transforma o universo da culinária em uma sátira sobre poder, status e ambição.

4. Hora de Aventura: Missões Secundárias (05/10)

Em “Hora de Aventura: Missões Secundárias”, Finn e Jake embarcam em novas aventuras pela Terra de Ooo (Imagem: Reprodução digital | Cartoon Network e HBO Max)

Finn e Jake estão de volta à Terra de Ooo em uma nova coleção de histórias independentes. A animação acompanha os dois amigos em missões que os colocam diante de criaturas inusitadas, inimigos conhecidos e situações inesperadas. Com episódios mais fechados e aventuras de diferentes proporções, a animação recupera o espírito das primeiras fases da franquia e apresenta as novas jornadas dos personagens.

5. Estado de Fúria – 2ª temporada (09/10)

Em “Estado de Fúria”, cinco mulheres enfrentam conflitos e encontram na vingança uma forma de reagir (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série acompanha cinco mulheres que vivem diferentes situações de frustração e injustiça em uma Madri contemporânea. Marga, Nat, Adela, Vera e Victoria enfrentam problemas que vão desde uma traição e dificuldades no ambiente profissional até o desemprego e situações de humilhação pública. À medida que essas experiências chegam ao limite, elas decidem reagir e encontram na vingança uma forma de responder ao que enfrentaram. A produção combina comédia e situações caóticas para mostrar as consequências dessas escolhas.

Na segunda temporada, a série apresenta novas histórias de mulheres que continuam lidando com conflitos pessoais e profissionais em meio a situações que podem sair do controle. A nova fase explora as consequências das decisões tomadas pelas personagens e as diferentes formas encontradas por elas para enfrentar as circunstâncias que surgem em seus caminhos.