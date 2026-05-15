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Números da sorte: veja em quais cada signo pode apostar e como atrair prosperidade

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 15/05/26 11h36
Os números ligados a cada signo funcionam como símbolos que podem favorecer momentos de sorte e abundância (Imagem: Iryna Imago | Shutterstock)

A energia dos números pode funcionar como um poderoso canal de conexão com a sorte, a prosperidade e as oportunidades. Cada nativo do zodíaco possui vibrações específicas que influenciam escolhas, caminhos e até momentos favoráveis para atrair abundância. Se você deseja apostar, manifestar prosperidade ou apenas se conectar com boas energias, confira quais são os números da sorte do seu signo!

Áries

Ilustração do signo de Áries, mostrando a cabeça de um carneiro com chifres curvados em fundo lilás
Áries se conecta com a energia dos números por meio da ação e da iniciativa (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Os arianos vivem intensamente e costumam atrair oportunidades quando confiam no próprio instinto. Seus números da sorte são: 1, 9, 17, 28 e 33. Apostar em momentos de impulso positivo pode trazer surpresas agradáveis ao signo.

Touro

Ilustração do signo de Touro, mostrando a cabeça de um touro com chifres voltados para cima em fundo lilás
Para Touro, a vibração dos números se relaciona à estabilidade e à construção da prosperidade (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Touro tem forte ligação com estabilidade financeira e prosperidade material. Os números que favorecem o signo são: 6, 14, 22, 30 e 48. A energia taurina tende a prosperar quando existe paciência e constância.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, mostrando duas faces humanas posicionadas uma de frente para a outra em fundo lilás
Gêmeos percebe a influência dos números em mudanças rápidas e oportunidades inesperadas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A sorte geminiana aparece por meio de mudanças rápidas, conversas e oportunidades inesperadas. Seus números são: 5, 11, 23, 32 e 41. O signo pode se beneficiar de apostas feitas em momentos de inspiração.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, mostrando um caranguejo com pinças abertas em fundo lilás
Câncer se conecta com os números por meio da intuição e da sensibilidade emocional (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

O signo de Câncer tem forte conexão emocional e intuitiva, o que ajuda bastante na hora de escolher números especiais. Os números da sorte são: 2, 7, 20, 29 e 44.

Leão

Ilustração do signo de Leão, mostrando a cabeça de um leão com juba em fundo lilás
Para Leão, os números refletem energia de destaque e expansão pessoal (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Leão costuma atrair destaque, brilho e reconhecimento. Seus números favorecidos são: 3, 19, 27, 36 e 45. A energia leonina cresce quando acredita no próprio potencial.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, mostrando o perfil de uma figura feminina com cabelos longos em fundo lilás
Virgem enxerga a influência dos números na organização e nas escolhas estratégicas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Os virginianos tendem a ter sorte quando utilizam estratégia e atenção aos detalhes. Seus números da sorte são: 4, 13, 21, 35 e 52. Pequenas oportunidades podem render grandes resultados ao signo.

Libra

Ilustração do signo de Libra, mostrando uma balança com dois pratos suspensos em fundo lilás
Libra sente a vibração dos números no equilíbrio e nas conexões (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Libra atrai prosperidade por meio do equilíbrio e das boas conexões. Os números ligados ao signo são: 8, 15, 24, 37 e 46. Para os librianos, a harmonia emocional pode abrir caminhos inesperados.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, mostrando um escorpião com cauda curvada em fundo lilás
Para Escorpião, os números refletem intensidade e transformação de ciclos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Os escorpianos possuem uma energia magnética e intensa, capaz de transformar situações difíceis em oportunidades. Seus números da sorte são: 9, 18, 26, 39 e 49.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, mostrando um arco com flecha apontada para cima em fundo lilás
Sagitário conecta os números à expansão e às oportunidades de crescimento (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Sagitário costuma ter sorte em momentos de expansão, viagens e novas experiências. Seus números da sorte são: 12, 21, 31, 40 e 53. A fé e o otimismo aumentam a prosperidade do sagitariano.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, mostrando uma figura híbrida com corpo de cabra e cauda curva em fundo lilás
Capricórnio relaciona os números à disciplina e à construção de resultados (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Capricórnio atrai abundância com disciplina e foco nos objetivos. Os números da sorte são: 10, 16, 25, 38 e 54. Persistência pode trazer excelentes resultados para o capricorniano.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com jarro vertendo água em fundo lilás
Para Aquário, a vibração dos números aparece na inovação e nos caminhos inesperados (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Os nativos de Aquário têm sorte quando seguem caminhos diferentes e inovadores. Seus números da sorte são: 7, 13, 22, 34 e 47. O inesperado costuma trabalhar a favor do signo.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com dois peixes formando um círculo em fundo lilás
Peixes percebe os números por meio da intuição e da sensibilidade espiritual (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Os piscianos possuem forte sensibilidade espiritual e podem atrair prosperidade por meio da intuição. Seus números da sorte são: 6, 12, 18, 42 e 55. Sonhos e sinais podem indicar momentos favoráveis ao signo.

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