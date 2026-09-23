Novo pet em casa? Veja 5 erros na adaptação com o animal que já mora no lar

A chegada de um novo pet muda a rotina de toda a casa, inclusive a do animal que já vive nela. Mesmo quando os dois parecem sociáveis, a adaptação pode exigir tempo. Segundo Thiago Ramos Pinto, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, preparar espaços separados e permitir que os animais se conheçam aos poucos ajuda a tornar os primeiros contatos mais tranquilos. A seguir, o especialista aponta os cinco principais erros que os tutores cometem ao introduzir um novo animal em uma casa que já tem um pet. Confira:

1. Colocar os animais frente a frente assim que o novo pet chega

O recém-chegado ainda precisa conhecer o ambiente, enquanto o morador pode reagir à mudança. No caso dos gatos, começar com espaços separados e trocar objetos com o cheiro de cada um permite uma aproximação gradual antes do encontro direto.

2. Obrigar os pets a se aproximarem

Segurar um animal para que o outro o cheire ou insistir no contato quando um deles tenta se afastar pode aumentar a tensão. Os encontros devem ser curtos e controlados, com possibilidade de recuo para ambos. A apresentação entre cão e gato exige atenção especial à segurança e ao acesso do gato a um lugar onde possa se refugiar.

Brinquedos e caixas de areia podem se tornar motivo de disputa entre os pets (Imagem: Lightspruch | Shutterstock)

3. Esperar que dividam tudo desde o primeiro dia

Comedouros, camas, brinquedos e caixas de areia podem se tornar motivo de disputa. Disponibilizar recursos em locais separados reduz a necessidade de competição. Em casas com mais de um gato, também é importante planejar a quantidade e a localização das caixas de areia.

4. Deixá-los sozinhos antes de observar uma convivência tranquila

Um primeiro encontro sem conflitos não significa que a adaptação terminou. Os contatos devem ser supervisionados, e os animais precisam continuar em espaços separados quando não houver alguém para acompanhá-los, até que a convivência esteja estável.

5. Ignorar sinais de desconforto

Esconder-se, evitar o outro animal ou demonstrar tensão são sinais de que pode ser necessário reduzir o ritmo da apresentação. Se os encontros causarem estresse persistente ou houver risco de agressão, o tutor deve interrompê-los e buscar orientação de um médico-veterinário ou profissional qualificado em comportamento animal. Cada dupla tem seu próprio tempo de adaptação. O objetivo inicial é que os animais consigam permanecer seguros e tranquilos na mesma casa, a proximidade pode surgir depois, sem ser forçada.

Por Deiwerson Damasceno Dos Santos