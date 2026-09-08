Novidades à vista: 3 signos que terão mudanças no amor nos próximos dias

Gêmeos, Leão e Libra poderão passar por mudanças no campo afetivo nos próximos dias. Segundo a taróloga e terapeuta Elenizia Salgado, as cartas do tarô mostram que o momento favorecerá encontros, conversas e mudanças na maneira como esses signos lidam com os relacionamentos. A seguir, confira as tendências e um ritual para quem deseja abrir espaço para o amor:

1. Gêmeos — O Imperador

Uma pessoa especial poderá surgir de maneira inesperada na vida dos nativos de Gêmeos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Para Gêmeos, a carta “O Imperador” aparece na leitura. A previsão aponta para a possibilidade de uma pessoa especial surgir de maneira inesperada, além de chamar atenção para experiências que ficaram no passado. “No tarô, Gêmeos sai com a carta ‘O Imperador’, trazendo alguém especial quando menos esperar. Abra-se para conhecer pessoas e permita-se viver algo diferente. Reavaliando situações do passado, você estará mais atento para escolher quem realmente merece seu coração”, conta a taróloga.

2. Leão — O Louco

Um encontro poderá acontecer na vida dos nativos de Leão e os sentimentos poderão ganhar força rapidamente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Para Leão, a carta “O Louco” traz novidades para a vida afetiva. A leitura indica que um encontro poderá acontecer e que os sentimentos poderão ganhar força rapidamente. “Leão, com a carta do tarô ‘O Louco’, simboliza um novo encontro e conexão que poderá trazer aquela certeza do que estava esperando. Será um período favorável para sentimentos crescerem rapidamente. Seu charme natural e poder de sedução estarão em evidência”.

3. Libra — Roda da Fortuna

Os nativos de Libra terão mais clareza sobre o que desejam de um parceiro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Libra aparece com a carta “Roda da Fortuna”. A carta aponta para mudanças e para uma nova visão sobre relações que não seguiram adiante. “No tarô, Libra vem com a carta ‘Roda da Fortuna’. Os círculos afetivos ou conexões do passado, que não evoluíram, terão mais clareza sobre o que você deseja de um parceiro(a), atraindo alguém alinhado com suas expectativas, onde o mesmo poderá surgir e despertar sentimentos profundos”, diz Elenizia Salgado.

Quatro cartas complementam a leitura

A leitura é complementada por outras quatro cartas: “A Lua”, “Rei de Espadas”, “Rei de Copas” e “Ás de Ouros”. Para Elenizia Salgado, elas ajudam a mostrar outros aspectos desse momento. “Para finalizar e complementar a leitura, temos: ‘A Lua’ que revela o fim de um período de indecisões. O ‘Rei de Espadas’ sugere trabalhar mais a autoestima, com mais foco e determinação. O ‘Rei de Copas’ engrandece totalmente seu valor pessoal e, por fim, o ‘Ás de Ouros’ destaca rapidez e ações concretas para relacionamentos reais”.

Ritual de amor

Essa prática deve ser feita em uma sexta-feira, dia tradicionalmente associado a Vênus. Para fazê-la, é preciso ter uma folha branca, uma vela rosa, pétalas de rosas vermelhas, canela em pó e o perfume favorito. Em uma sexta-feira, escreva no papel as qualidades que você deseja em um parceiro ou relacionamento, sem citar nomes. Borrife um pouco do seu perfume sobre o papel. Coloque o papel embaixo da vela rosa e acenda-a com cuidado.

Espalhe as pétalas de rosas ao redor da vela e polvilhe uma pitada de canela. Feche os olhos, respire fundo e mentalize um coração leve, feliz e pronto para viver um amor saudável e recíproco. Deixe a vela queimar com segurança até o fim. Guarde o papel por sete dias. Depois desse período, descarte-o em um jardim ou próximo a uma planta.

Por Thiago Martins