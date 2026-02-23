Novena para a Quaresma: oração para viver o tempo de conversão e reflexão

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma entre os cristãos. Mais do que uma tradição religiosa, esse tempo litúrgico convida os fiéis a uma pausa para reflexão e renovação espiritual. É um período dedicado à participação nas missas, à prática do jejum, aos gestos de caridade e, especialmente, à intensificação das novenas, utilizadas como instrumentos para aprofundar a fé.
Significado da Quaresma
A Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa no calendário cristão. Tem início na Quarta-feira de Cinzas e se estende até a Quinta-feira Santa, marcando um tempo de preparação para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. O nome “Quaresma” vem do latim quadragesima, que significa “quadragésimo”, em referência aos 40 dias de duração do período e recorda, segundo as Escrituras, os dias em que Jesus passou no deserto em oração e jejum antes de iniciar sua missão pública.
“Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou‑se dele e disse: ― Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: ― Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus […]’”. (Mateus 4:1-4)
Importância da novena na Quaresma
A novena funciona como um exercício concreto de compromisso diário com Deus. Ao reservar alguns minutos para rezar, meditar e refletir sobre temas como arrependimento, perdão, humildade e esperança, o fiel cria um espaço de silêncio e recolhimento em meio à rotina. Além disso, a repetição diária fortalece a perseverança, um dos valores centrais da espiritualidade quaresmal.
Para fazer a novena, você pode escolher um momento da Quaresma (nove dias que antecedem o Domingo de Ramos, a Semana Santa ou a Páscoa) e manter a continuidade das orações sem interromper os dias. O ideal é combinar as preces com gestos concretos, como jejum, caridade e reconciliação com alguém. E, caso esqueça um dia, basta retomar no dia seguinte ou acrescentar o dia perdido ao final.
Novena para a Quaresma
Pai, Deus Todo-Poderoso e Eterno,
durante o Santo Tempo da Quaresma,
Vós nos chamais a uma união mais íntima convosco.
Ajudai-me a preparar-me para celebrar
o Mistério Pascal
com a mente e o coração renovados.
Dai-me um espírito de amorosa reverência
por Vós, nosso Pai,
e de serviço voluntário ao meu próximo.
Ao recordar os grandes eventos
que nos deram nova vida em Cristo,
aperfeiçoai a imagem do Vosso Filho
em minha alma.
Este grande tempo de graça é o Vosso dom
para a Vossa família, para nos renovar em espírito.
Dai-me força para purificar o meu coração,
para controlar os meus desejos
e, assim, servir-Vos em liberdade.
Ensinai-me a viver,
neste mundo passageiro, com o coração voltado
para o mundo que jamais terá fim.
Peço a graça
de dominar os meus pecados
e vencer o meu orgulho.
Quero mostrar aos necessitados
a Vossa bondade para comigo, sendo bondoso com todos.
Através da minha observância da Quaresma,
ajudai-me a corrigir as minhas faltas
e a elevar a minha mente a Vós,
e assim crescer em santidade,
para que eu mereça
a recompensa da vida eterna.
Em Tua misericórdia, concede-me esta graça especial:
(Exponha aqui sua intenção)
Os dias da Morte vivificante
e da gloriosa Ressurreição de Jesus Cristo,
Teu Filho, estão se aproximando.
Esta é a hora
em que Ele triunfou sobre o orgulho de Satanás,
o tempo em que celebramos
o grande evento da nossa Redenção.
O Sofrimento e a Morte do Teu Filho
trouxeram vida ao mundo inteiro,
movendo nossos corações a louvar a Tua glória.
O poder da Cruz revela
o Teu julgamento sobre este mundo
e a realeza de Cristo crucificado.
Pai, por Seu amor por nós
e por Seus sofrimentos, Morte e Ressurreição,
que eu alcance a vida eterna contigo no céu.
Repita a oração durante os oito dias seguintes.