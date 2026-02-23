Novena para a Quaresma: oração para viver o tempo de conversão e reflexão

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma entre os cristãos. Mais do que uma tradição religiosa, esse tempo litúrgico convida os fiéis a uma pausa para reflexão e renovação espiritual. É um período dedicado à participação nas missas, à prática do jejum, aos gestos de caridade e, especialmente, à intensificação das novenas, utilizadas como instrumentos para aprofundar a fé.

Significado da Quaresma

A Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa no calendário cristão. Tem início na Quarta-feira de Cinzas e se estende até a Quinta-feira Santa, marcando um tempo de preparação para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. O nome “Quaresma” vem do latim quadragesima, que significa “quadragésimo”, em referência aos 40 dias de duração do período e recorda, segundo as Escrituras, os dias em que Jesus passou no deserto em oração e jejum antes de iniciar sua missão pública.

“Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou‑se dele e disse: ― Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: ― Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus […]’”. (Mateus 4:1-4)

Importância da novena na Quaresma

A novena funciona como um exercício concreto de compromisso diário com Deus. Ao reservar alguns minutos para rezar, meditar e refletir sobre temas como arrependimento, perdão, humildade e esperança, o fiel cria um espaço de silêncio e recolhimento em meio à rotina. Além disso, a repetição diária fortalece a perseverança, um dos valores centrais da espiritualidade quaresmal.

Para fazer a novena, você pode escolher um momento da Quaresma (nove dias que antecedem o Domingo de Ramos, a Semana Santa ou a Páscoa) e manter a continuidade das orações sem interromper os dias. O ideal é combinar as preces com gestos concretos, como jejum, caridade e reconciliação com alguém. E, caso esqueça um dia, basta retomar no dia seguinte ou acrescentar o dia perdido ao final.

A novena fortalece a perseverança, um dos valores centrais da espiritualidade quaresmal (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Novena para a Quaresma

Pai, Deus Todo-Poderoso e Eterno,

durante o Santo Tempo da Quaresma,

Vós nos chamais a uma união mais íntima convosco.

Ajudai-me a preparar-me para celebrar

o Mistério Pascal

com a mente e o coração renovados.

Dai-me um espírito de amorosa reverência

por Vós, nosso Pai,

e de serviço voluntário ao meu próximo.

Ao recordar os grandes eventos

que nos deram nova vida em Cristo,

aperfeiçoai a imagem do Vosso Filho

em minha alma.

Este grande tempo de graça é o Vosso dom

para a Vossa família, para nos renovar em espírito.

Dai-me força para purificar o meu coração,

para controlar os meus desejos

e, assim, servir-Vos em liberdade.

Ensinai-me a viver,

neste mundo passageiro, com o coração voltado

para o mundo que jamais terá fim.

Peço a graça

de dominar os meus pecados

e vencer o meu orgulho.

Quero mostrar aos necessitados

a Vossa bondade para comigo, sendo bondoso com todos.

Através da minha observância da Quaresma,

ajudai-me a corrigir as minhas faltas

e a elevar a minha mente a Vós,

e assim crescer em santidade,

para que eu mereça

a recompensa da vida eterna.

Em Tua misericórdia, concede-me esta graça especial:

(Exponha aqui sua intenção)

Os dias da Morte vivificante

e da gloriosa Ressurreição de Jesus Cristo,

Teu Filho, estão se aproximando.

Esta é a hora

em que Ele triunfou sobre o orgulho de Satanás,

o tempo em que celebramos

o grande evento da nossa Redenção.

O Sofrimento e a Morte do Teu Filho

trouxeram vida ao mundo inteiro,

movendo nossos corações a louvar a Tua glória.

O poder da Cruz revela

o Teu julgamento sobre este mundo

e a realeza de Cristo crucificado.

Pai, por Seu amor por nós

e por Seus sofrimentos, Morte e Ressurreição,

que eu alcance a vida eterna contigo no céu.

Repita a oração durante os oito dias seguintes.