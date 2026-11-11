Nhoque de batata-doce proteico: veja como preparar essa receita para o jantar

O nhoque de batata-doce proteico é uma opção saudável e saborosa para o jantar. A receita combina a textura macia da massa com um molho de tomate encorpado, preparado com lentilha, leguminosa rica em proteínas vegetais, fibras e minerais, como ferro e magnésio. Além de ser uma alternativa para quem deseja reduzir o consumo de carne, o prato fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo e ajuda a promover a saciedade. Veja como preparar!

Nhoque de batata-doce proteico

Ingredientes

Nhoque

500 g de batata-doce

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Farinha de aveia para enfarinhar

Molho bolonhesa de lentilha

1 xícara de chá de lentilha crua

2 xícaras de chá de molho de tomate natural

1 tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Nhoque

Descasque as batatas-doces, corte-as em pedaços médios e cozinhe em uma panela com água, em fogo médio, até ficarem macias. Escorra bem e amasse com um garfo até obter um purê homogêneo. Deixe esfriar completamente. Em uma tigela, misture o purê com o ovo, o queijo parmesão, o sal e a noz-moscada.

Acrescente a farinha de aveia aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e que possa ser modelada. Em uma superfície levemente enfarinhada com farinha de aveia, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços.

Leve uma panela com água ao fogo médio e, quando começar a ferver, adicione os nhoques em pequenas porções. Assim que subirem à superfície, retire-os com uma escumadeira e reserve.

Molho bolonhesa de lentilha

Lave a lentilha em água corrente e coloque-a em uma panela com água suficiente para cobri-la. Leve ao fogo médio e cozinhe por aproximadamente 20 a 25 minutos, até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa até dourar levemente.

Adicione o tomate, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por alguns minutos, até o tomate começar a desmanchar. Em seguida, acrescente a lentilha cozida e o molho de tomate natural. Adicione um pouco de água, se necessário, e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter um molho encorpado. Para uma textura semelhante à da bolonhesa tradicional, amasse levemente uma parte da lentilha com uma colher. Finalize com folhas de manjericão.

Montagem

Distribua os nhoques de batata-doce em um prato fundo e cubra com o molho bolonhesa de lentilha. Misture delicadamente para envolver os nhoques no molho, sem desmanchá-los. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.