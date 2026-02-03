Neuro-storytelling na liderança: 7 formas de transformar metas em narrativas que geram engajamento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em ambientes corporativos cada vez mais guiados por indicadores, prazos e metas agressivas, um desafio se repete entre líderes: como engajar pessoas em objetivos que, muitas vezes, soam distantes ou excessivamente técnicos. É nesse cenário que o neuro-storytelling surge como uma competência estratégica de liderança, capaz de transformar números em significado.

A abordagem combina neurociência, comunicação e comportamento humano para converter metas frias em narrativas que fazem sentido para o cérebro e para as emoções. Segundo o especialista em neuroliderança Rogério Babler, da mhconsult, líderes que dominam essa habilidade conseguem gerar mais conexão, confiança e engajamento genuíno.

A seguir, o especialista dá 7 dicas para aplicar a abordagem e gerar conexão com a equipe!

1. Começar pela emoção antes da lógica

O cérebro humano processa emoção antes de racionalizar dados. Quando o líder inicia a comunicação apenas com números, perde a atenção. “A emoção é o gatilho que abre espaço para a razão. Sem conexão emocional, a meta vira só mais uma cobrança”, explica Rogério Babler.

2. Dar contexto humano às metas

Metas ganham força quando são ligadas a histórias reais. Explicar quem será impactado, o que muda na rotina da equipe ou qual problema será resolvido ativam áreas do cérebro relacionadas à empatia. “As pessoas não se engajam com metas, elas se engajam com histórias que fazem sentido para suas vidas”, afirma o especialista.

3. Transformar o time no protagonista da narrativa

No neuro-storytelling aplicado à liderança, o gestor não é o herói. A equipe ocupa esse papel. Quando o líder constrói uma narrativa coletiva, o cérebro social responde com mais pertencimento. “O senso de protagonismo ativa responsabilidade e cooperação”, explica.

4. Reconhecer desafios de forma transparente

Histórias sem conflito soam irreais. Líderes que reconhecem dificuldades e incertezas constroem credibilidade. “O cérebro percebe rapidamente quando a narrativa é artificial. Transparência gera confiança e engajamento”, afirma Rogério Babler.

A narrativa certa aproxima pessoas e resultados (Imagem: fizkes | Shutterstock)

5. Conectar metas aos valores da equipe

Narrativas eficazes reforçam valores, não apenas resultados. Quando o líder mostra como a meta está alinhada a princípios como ética, inovação ou colaboração, cria coerência interna. “Valores são âncoras emocionais. Sem eles, a meta perde sustentação”, explica Rogério Babler.

6. Repetir a história sem perder autenticidade

O cérebro aprende pela repetição, mas rejeita discursos mecânicos. Bons líderes adaptam a narrativa ao contexto, mantendo a essência. “A mesma história pode ser contada de várias formas, desde que preserve o significado”, afirma.

7. Encerrar sempre com propósito

Mais do que bater metas, pessoas precisam entender por que aquilo importa. Um fechamento que aponta impacto, legado e futuro ativa motivação de longo prazo. “Propósito é o que mantém o cérebro engajado mesmo sob pressão”, conclui o especialista.

O neuro-storytelling mostra que liderar vai além de definir objetivos. É sobre criar sentido, alinhar emoções e construir narrativas que façam as pessoas quererem caminhar juntas. Em tempos de excesso de informação e cobrança, líderes que dominam essa habilidade transformam metas em movimento coletivo.

Por Sarah Monteiro