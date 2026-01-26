Netuno chega em Áries: o que muda na vida dos signos a partir de agora

Nesta segunda-feira, 26 de janeiro, acontece uma grande mudança no céu: o planeta Netuno, responsável pelas nossas ilusões, intuições e sonhos, chega ao signo de Áries, onde ficará por 14 anos. Esse é um momento astrológico importante, que impacta e traz oportunidades para todos os signos se movimentarem e buscarem novos pilares e acontecimentos na vida.

Com esse movimento, todos os signos sentirão a importância de realizarem seus sonhos. Netuno, por si só, oferece a chance de lidarmos melhor com nosso lado mais sensível e emotivo, com o objetivo de alinharmos a vida emocional e interna, encerrando ciclos de traumas e crenças, para colocarmos os sonhos em ação. Contudo, será necessário não ceder ao excesso de fantasia e ilusão que a rotina poderá gerar.

A seguir, veja como esse movimento pode se manifestar para cada signo.

Áries

Os arianos sentem na linha de frente essa energia. Será a oportunidade de lidar com seu lado mais intuitivo como um guia real para suas ações.

Touro

Netuno chega em Áries e, para os taurinos, trará a oportunidade de agir com mais determinação em prol dos seus sonhos. Será um ciclo de muito reconhecimento interno e chance de renovação emocional.

Gêmeos

Netuno em Áries promove uma movimentação na área social de Gêmeos, com amigos e a forma como compartilha sua vida; além, é claro, de seus planos. Esse ciclo determinará atitude, mas será primordial ouvir o coração antes de mais nada.

Câncer

Netuno chega em Áries com a promessa de mexer fortemente na carreira de Câncer. Propósitos profissionais, transições de trabalho: tudo poderá acontecer a partir de agora. Porém, lembre-se: será necessário agir, não só ter desejo e vontade.

Leão

A movimentação acontecerá nos projetos de expansão e crescimento de Leão. O ciclo que começa hoje tenderá a trazer bons frutos para os leoninos, desde que eles se alinhem entre seus sonhos e suas ações. A espiritualidade poderá ser importante nesse processo.

Virgem

Netuno chega em Áries e se movimenta de forma positiva para a área de transformações de Virgem. O momento pedirá acolhimento interno e entendimento emocional do que é necessário fazer agora. Essa fase requer coragem de enfrentar alguns monstros emocionais.

Libra

Com a chegada de Netuno em Áries, as relações passarão por mudanças. Será o momento de liberar certas fantasias e ilusões e lidar com ações mais concretas. Tenha coragem de assumir seu papel no relacionamento, bem como de manifestar essa área de uma vez por todas em sua vida.

Escorpião

Netuno em Áries promove movimentos importantes no trabalho e na rotina do escorpiano. Será o momento de concretizar algumas ideias e ter uma clareza melhor de onde se quer chegar no ambiente profissional. Porém, tenha cautela com o excesso de ilusão: nem tudo é o que parece.

Sagitário

O movimento de Netuno promoverá mudanças em sua criatividade, assim como o cuidado consigo (autoestima). Você estará mais sensível e intuitivo(a), fazendo o que for necessário para melhorar a sua autoimagem.

Capricórnio

Netuno traz a importância de colocar em prática melhorias no campo familiar. Questões de casa, lar e parentes poderão ficar em evidência, mas será necessário agir com equilíbrio entre razão e emoção.

Aquário

Netuno chega em Áries e oferece oportunidades na sua comunicação. Projetos, maneiras de expressar, assim como escrita e trabalhos com redes sociais, poderão oferecer movimentos e realizações. A intuição será seu guia para falar e se comunicar.

Peixes

Com a chegada de Netuno em Áries, os piscianos poderão tirar ideias e projetos da gaveta e da mente com foco na concretização. Será o momento de agir e de ter coragem em seguir o que você sonha em prosperar.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.