Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam nesta semana, de 26 de outubro a 1º de novembro

Se você gosta de acompanhar as novidades da Netflix, já pode se preparar para mais uma semana de lançamentos. De 26 de outubro a 1º de novembro, a plataforma recebe diversas produções, que exploram diferentes histórias e situações. Entre os destaques, estão filmes e séries que misturam drama, comédia e suspense, com tramas que prometem despertar o interesse de quem busca novas opções para assistir.

Abaixo, confira detalhes sobre os filmes e séries que estreiam nesta semana na Netflix!

1. Salário Mínimo (26/10)

“Salário Mínimo” acompanha jovens que enfrentam situações caóticas em uma pizzaria enquanto tentam conciliar o trabalho com os estudos (Imagem: Reprodução digital | American High e Netflix)

Baseada nos curtas-metragens da American High Shorts, a série “Salário Mínimo” segue um grupo de jovens que trabalha em uma pizzaria. Entre clientes, gerentes ambiciosos e um chefe maluco, eles precisam dar conta da rotina puxada enquanto tentam conciliar o emprego com os estudos. Com salários baixos e muita pressão, os funcionários enfrentam situações caóticas e o desgaste de um trabalho que exige cada vez mais deles.

2. Aquele Sobre Matthew Perry (27/10)

“Aquele Sobre Matthew Perry” revisita a trajetória do ator de Friends e revela aspectos de sua vida longe das câmeras (Imagem: Reprodução digital | Maxine Productions e Netflix)

A série documental “Aquele Sobre Matthew Perry” relembra a vida e a carreira do ator que conquistou o público como Chandler Bing, na série “Friends”. Em três episódios, a produção aborda desde o início de sua trajetória artística até os desafios que enfrentou longe das câmeras, incluindo a luta contra a dependência química, sua decisão de falar abertamente sobre o assunto e sua morte trágica, que aconteceu em 2023. Com a participação de familiares e amigos próximos, o documentário apresenta diferentes relatos sobre o homem por trás do personagem e aspectos de sua vida que nem todos conheciam.

3. Dom de Iludir (28/10)

“Dom de Iludir” segue uma colecionadora de arte que busca ajuda para a filha e acaba envolvida em um golpe que revela segredos familiares (Imagem: Reprodução digital | Conspiração Filmes, Amaia e Netflix)

Ambientada na elite carioca, a série brasileira “Dom de Iludir” acompanha Lúcia Rossetti, uma rica colecionadora de arte que busca uma solução para a doença desconhecida da filha, Maíra. Desesperada por respostas, ela procura uma terapeuta espiritual, mas acaba vítima de um golpe. A situação traz à tona segredos que aproximam duas famílias e expõem relações marcadas por amor, controle, ressentimento e culpa, enquanto os interesses entram em conflito e a confiança dá lugar à desconfiança.

4. Eu, Você, Nós (29/10)

“Eu, Você, Nós” retrata um casal com personalidades opostas que decide adotar uma criança e precisa enfrentar novos desafios no relacionamento (Imagem: Reprodução digital | Lucky Red e Netflix)

Em “Eu, Você, Nós”, Simone e Lucia vivem um relacionamento marcado pelo amor, mas têm personalidades e visões de mundo bastante diferentes. Enquanto ele é organizado e valoriza as tradições familiares, ela é independente, rejeita convenções sociais e nunca quis ser mãe. Apesar dos contrastes, os dois encontram maneiras de lidar com os conflitos do dia a dia. Quando decidem adotar uma criança, o casal enfrenta novos desafios que colocam suas diferenças à prova e precisam confrontar seus medos e desejos para encontrar um caminho em comum.

5. Colisão Implacável (30/10)

“Colisão Implacável” traz um assalto a banco em Madri que sai do controle e coloca um grupo de criminosos diante de conflitos (Imagem: Reprodução digital | Bambú Producciones e Netfix)

O filme “Colisão Implacável” aborda um grupo de criminosos que invade um banco em Madri durante uma crise econômica. O que começa como um plano para conseguir dinheiro e escapar logo se complica diante de vários acontecimentos. Em meio ao medo, às mentiras e à desconfiança, os envolvidos precisam tomar decisões difíceis para sobreviver e encontrar uma saída. Conforme as situações se intensificam, o grupo percebe que escapar pode ser mais difícil do que imaginava e que o maior perigo talvez não esteja apenas na possibilidade de ir para a prisão.