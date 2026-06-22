Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 22 e 28 de junho de 2026

A semana reserva novidades imperdíveis para os assinantes da Netflix. Entre os dias 22 e 28 de junho, a plataforma recebe desde produções aguardadas até títulos que prometem emocionar e divertir o público. Há a terceira temporada de “Uma Nova Mulher”, um romance turco que conquistou o público brasileiro. Também chega ao streaming “O Experimento Americano”, uma série documental que investiga o futuro da democracia norte-americana.

Para os amantes de filmes, a Netflix aposta nas comédias e adiciona ao catálogo “Little Brother”, estrelado por John Cena, e “Malasartes e o Duelo com a Morte”, um clássico brasileiro baseado no personagem do nosso folclore, Pedro Malasartes.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias da Netflix nesta semana!

1. Uma Nova Mulher – 3ª temporada (24/06)

A terceira temporada de “Uma Nova Mulher” acompanha as personagens no desfecho de suas jornadas espirituais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

As amigas Ada (Tuba Büyüküstün), Leyla (Seda Bakan) e Sevgi (Boncuk Yılmaz) estão de volta. Dando continuidade aos acontecimentos da segunda temporada, mas com novos desdobramentos, os episódios inéditos acompanham as personagens no desfecho de suas jornadas espirituais.

Segundo a sinopse oficial, enquanto “Ada retorna à Espanha cheia de novas perspectivas, Sevgi e Leyla tentam superar uma vida inteira marcada pela traição e pelo medo”. Ao mesmo tempo em que lidam com os próprios desafios, a dinâmica do grupo é colocada à prova, revelando um final transformador para cada uma delas.

2. O Experimento Americano (24/06)

“O Experimento Americano” revisita momentos fundamentais da história dos Estados Unidos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dividida em cinco episódios, “O Experimento Americano” revisita momentos fundamentais da história dos Estados Unidos, desde a Revolução Americana até a Constituição. Analisando quase 250 anos da democracia do país, a obra debate sobre escravidão, liberdade e polarização política. Além disso, a produção conta com entrevistas de historiadores, acadêmicos e figuras políticas, ajudando a construir uma narrativa equilibrada e profunda, que promete gerar discussões.

3. Avatar: O Último Mestre do Ar – 2ª temporada (25/06)

“Avatar: O Último Mestre do Ar” retorna não apenas com novos capítulos, mas também com conflitos políticos complexos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Os fãs de “Avatar: O Último Mestre do Ar” finalmente podem comemorar, pois a série retorna não apenas com novos capítulos, mas também com conflitos políticos complexos. A sequência acompanha a jornada de Aang (Gordon Cormier) e seus amigos após os acontecimentos na Tribo da Água do Norte, mostrando a chegada do grupo a Ba Sing Se em busca de apoio para conter o avanço da Nação do Fogo. A segunda temporada traz novas alianças, disputas de poder e batalhas emocionantes.

4. Little Brother (26/06)

“Little Brother” narra a história de um corretor de imóveis famoso que tem a vida virada de cabeça para baixo quando seu “irmãozinho” reaparece inesperadamente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Um filme de comédia norte-americano, “Little Brother” narra a história de um corretor de imóveis famoso chamado Rudd (John Cena), que tem a vida virada de cabeça para baixo quando seu “irmãozinho” reaparece inesperadamente após sofrer um acidente. Tentando ajudá-lo, o protagonista decide hospedá-lo em sua casa.

No entanto, o que parecia ser um simples ato de solidariedade logo se transforma em uma convivência turbulenta, marcada por episódios de confusão. Apesar disso, à medida que a relação dos dois evolui, Rudd redescobre um lado seu que não via há muito tempo. O elenco também inclui nomes como Michelle Monaghan, Christopher Meloni e Caleb Hearon.

5. Malasartes e o Duelo com a Morte (27/06)

“Malasartes e o Duelo com a Morte” narra a trajetória de um malandro que se aproveita da boa vontade de comerciantes para pregar peças e conseguir alguns trocados (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes e Paris Filmes)

Dirigido por Paulo Morelli, “Malasartes e o Duelo com a Morte” acompanha a trajetória de Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa), um malandro que se aproveita da boa vontade de comerciantes para pregar peças e conseguir alguns trocados. Embora quase sempre consiga escapar de suas trapaças, ele acumula inimizades pelo caminho, incluindo o irmão de sua amada, a quem ele deve dinheiro e que faz de tudo para impedir o relacionamento dos dois.

Para fugir dele, Malasartes recorre à sua conhecida esperteza e continua aplicando pequenos golpes em troca de dinheiro. No entanto, seu maior desafio surge quando ele precisa enfrentar a própria Morte encarnada, que planeja enganá-lo para tirar férias e transformá-lo em seu sucessor. É nesse momento que sua astúcia é colocada à prova, obrigando-o a utilizar toda a sua criatividade para escapar de um destino que parece inevitável.