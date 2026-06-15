Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 15 e 21 de junho de 2026

As novidades da semana na Netflix são uma ótima opção para quem quer sair da rotina e explorar novas histórias. Entre os dias 15 e 21 de junho, o catálogo recebe lançamentos que prometem agradar diferentes perfis de público, garantindo boas maratonas. Com produções que vão do suspense ao drama, passando por ação, clássicos do cinema e documentários esportivos, a seleção reúne filmes e séries que equilibram emoção, tensão e entretenimento na medida certa.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam entre 15 e 21 de junho de 2026 na Netflix!

1. Eu Vou Te Encontrar (18/06)

Em “Eu Vou Te Encontrar”, um homem condenado pelo assassinato do próprio filho vê sua vida mudar ao descobrir pistas de que a criança pode estar viva (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada no romance de Harlan Coben, a série “Eu Vou Te Encontrar” acompanha David Burroughs, um homem condenado à prisão perpétua pelo assassinato do próprio filho. Anos após a tragédia, ele recebe uma informação inesperada que coloca tudo o que acreditava saber em dúvida: há indícios de que a criança pode estar viva. A descoberta desperta uma nova esperança e leva David a embarcar em uma busca desesperada pela verdade.

Determinando a provar sua inocência, ele precisa escapar da prisão e seguir pistas que o conduzem por uma rede de segredos, mentiras e conspirações. Enquanto tenta descobrir o que realmente aconteceu com o filho, David também enfrenta pessoas interessadas em manter o passado enterrado. Com clima de suspense constante, a produção combina mistério familiar, investigação criminal e reviravoltas.

2. Onde os Fracos Não Têm Vez (19/06)

No filme “Onde os Fracos Não Têm Vez”, a descoberta de uma mala com milhões de dólares desencadeia uma violenta perseguição no interior do Texas (Imagem: Reprodução digital | Scott Rudin Productions, Miramax Films Production e Paramount Classics)

Vencedor de quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, o longa “Onde os Fracos Não Têm Vez”, dos irmãos Coen, se passa no Texas dos anos 80 e mostra Llewelyn Moss, um caçador que encontra os vestígios de uma negociação de drogas que terminou em massacre. No local, ele descobre uma mala contendo milhões de dólares e decide ficar com o dinheiro, sem imaginar as consequências de sua escolha.

A decisão desencadeia uma perseguição brutal liderada por Anton Chigurh, um assassino frio e imprevisível que elimina qualquer pessoa em seu caminho. Paralelamente, o xerife Ed Tom Bell tenta compreender a escalada de violência que toma conta da região.

À medida que os destinos dos três personagens se cruzam, o filme constrói uma narrativa tensa sobre ganância e a dificuldade de enfrentar um mundo cada vez mais violento. A obra é baseada no romance de Cormac McCarthy e é considerada um dos grandes thrillers do século XXI.

3. Maridos em Ação (19/06)

“Maridos em Ação” acompanha a história de um detetive que se une ao atual marido de sua ex-esposa para resgatá-la das mãos de uma organização criminosa (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme “Maridos em Ação” gira em torno de Hwang Chung Sik, um detetive obstinado que ainda carrega as marcas do divórcio anos após o fim de seu casamento. Sua vida muda de rumo quando Si Nae, sua ex-esposa, é sequestrada por uma perigosa organização criminosa. Determinado a resgatá-la, ele precisa enfrentar sentimentos mal resolvidos e tomar decisões que o colocam em situações cada vez mais arriscadas.

Para cumprir a missão, Chung Sik é obrigado a unir forças com Lee Min Seok, atual marido de Si Nae. Com personalidades completamente opostas, os dois enfrentam uma relação repleta de atritos enquanto tentam localizar a mulher desaparecida. Entre cenas de ação, momentos de humor e conflitos pessoais, a trama mostra a improvável parceria formada para enfrentar a ameaça e salvar a pessoa que os une.

4. O Livro de Colorir (19/06)

“O Livro de Colorir” mostra um pai viúvo que, ao lado do filho com síndrome de Down, enfrenta uma viagem cheia de desafios enquanto tenta chegar a um jogo de beisebol (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “O Livro de Colorir”, após perder a esposa, Lucky precisa lidar com o luto enquanto assume sozinho a criação de seu filho Mason, um menino com síndrome de Down. Em meio às dificuldades da nova rotina, pai e filho decidem embarcar em uma jornada especial por Atlanta para assistir juntos ao primeiro jogo de beisebol de suas vidas. Durante o percurso, porém, uma série de imprevistos coloca os planos da dupla em risco.

Entre problemas de transporte, contratempos inesperados e desafios emocionais, a viagem se transforma em uma experiência de autodescoberta e fortalecimento dos laços familiares. Enquanto tentam chegar ao estádio, Lucky e Mason aprendem a enfrentar a dor da perda e a encontrar novos motivos para seguir em frente. Com uma abordagem sensível e emocionante, o longa retrata temas como amor, paternidade, resiliência e inclusão, destacando a força da relação entre pai e filho.

5. Várzea: Onde Nasce o Futebol (20/06)

Na minissérie documental “Várzea: Onde Nasce o Futebol”, histórias de jogadores, torcedores e equipes revelam a força do futebol de várzea em São Paulo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Várzea: Onde Nasce o Futebol” acompanha o universo do futebol de várzea em São Paulo, tendo como foco a Super Copa Pioneer, uma das competições mais tradicionais da modalidade na capital paulista. Entre partidas disputadas, bastidores dos times e a preparação para os jogos, a produção mostra a dedicação de atletas, dirigentes e torcedores que mantêm viva essa tradição nos bairros da cidade.

Ao longo dos episódios, a série reúne histórias de personagens ligados à várzea e depoimentos de nomes como Cafu e Raphinha, que relembram suas experiências nesse cenário. Com imagens dos campos, das torcidas e da rotina das equipes, o documentário retrata a paixão pelo futebol amador e sua presença na cultura esportiva paulistana.