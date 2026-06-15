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Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 15 e 21 de junho de 2026

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 15/06/26 16h06
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A semana promete movimentar o catálogo da Netflix com estreias para todos os gostos (Imagem: eafaru | Shutterstock)

As novidades da semana na Netflix são uma ótima opção para quem quer sair da rotina e explorar novas histórias. Entre os dias 15 e 21 de junho, o catálogo recebe lançamentos que prometem agradar diferentes perfis de público, garantindo boas maratonas. Com produções que vão do suspense ao drama, passando por ação, clássicos do cinema e documentários esportivos, a seleção reúne filmes e séries que equilibram emoção, tensão e entretenimento na medida certa.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam entre 15 e 21 de junho de 2026 na Netflix!

1. Eu Vou Te Encontrar (18/06)

Arte de cartaz dramático com dupla exposição. No centro, recortada no formato da silhueta escura de uma pessoa de costas, está a imagem nítida de um homem de olhar fixo em primeiro plano, acompanhado por uma mulher ruiva logo atrás, que observa atentamente para o lado. As bordas externas da silhueta revelam um cenário esbranquiçado, enevoado e de alto contraste.
Em “Eu Vou Te Encontrar”, um homem condenado pelo assassinato do próprio filho vê sua vida mudar ao descobrir pistas de que a criança pode estar viva (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada no romance de Harlan Coben, a série “Eu Vou Te Encontrar” acompanha David Burroughs, um homem condenado à prisão perpétua pelo assassinato do próprio filho. Anos após a tragédia, ele recebe uma informação inesperada que coloca tudo o que acreditava saber em dúvida: há indícios de que a criança pode estar viva. A descoberta desperta uma nova esperança e leva David a embarcar em uma busca desesperada pela verdade.

Determinando a provar sua inocência, ele precisa escapar da prisão e seguir pistas que o conduzem por uma rede de segredos, mentiras e conspirações. Enquanto tenta descobrir o que realmente aconteceu com o filho, David também enfrenta pessoas interessadas em manter o passado enterrado. Com clima de suspense constante, a produção combina mistério familiar, investigação criminal e reviravoltas.

2. Onde os Fracos Não Têm Vez (19/06)

Close-up em ângulo de baixo para cima do personagem Anton Chigurh. Ele tem uma expressão facial completamente séria, fria e impassível, com um corte de cabelo estilo chanel rústico com franja. Veste uma jaqueta escura abotoada sobre uma camisa marrom. A iluminação vem de cima, destacando suas feições contra um fundo escuro e sutilmente desfocado.
No filme “Onde os Fracos Não Têm Vez”, a descoberta de uma mala com milhões de dólares desencadeia uma violenta perseguição no interior do Texas (Imagem: Reprodução digital | Scott Rudin Productions, Miramax Films Production e Paramount Classics)

Vencedor de quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, o longa “Onde os Fracos Não Têm Vez”, dos irmãos Coen, se passa no Texas dos anos 80 e mostra Llewelyn Moss, um caçador que encontra os vestígios de uma negociação de drogas que terminou em massacre. No local, ele descobre uma mala contendo milhões de dólares e decide ficar com o dinheiro, sem imaginar as consequências de sua escolha.

A decisão desencadeia uma perseguição brutal liderada por Anton Chigurh, um assassino frio e imprevisível que elimina qualquer pessoa em seu caminho. Paralelamente, o xerife Ed Tom Bell tenta compreender a escalada de violência que toma conta da região.

À medida que os destinos dos três personagens se cruzam, o filme constrói uma narrativa tensa sobre ganância e a dificuldade de enfrentar um mundo cada vez mais violento. A obra é baseada no romance de Cormac McCarthy e é considerada um dos grandes thrillers do século XXI.

3. Maridos em Ação (19/06)

Imagem em estilo pôster promocional com um fundo amarelo vibrante. Na parte central inferior, um jovem de paletó xadrez e gravata olha diretamente para a frente com uma expressão de choque e boca aberta. Logo atrás dele, um homem sorri amplamente enquanto segura um par de algemas de metal. Ao fundo, dispostos em quatro painéis verticais recortados, aparecem outros quatro personagens com roupas coloridas e expressões faciais variadas (sérias, misteriosas e desconfiadas)
“Maridos em Ação” acompanha a história de um detetive que se une ao atual marido de sua ex-esposa para resgatá-la das mãos de uma organização criminosa (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme “Maridos em Ação” gira em torno de Hwang Chung Sik, um detetive obstinado que ainda carrega as marcas do divórcio anos após o fim de seu casamento. Sua vida muda de rumo quando Si Nae, sua ex-esposa, é sequestrada por uma perigosa organização criminosa. Determinado a resgatá-la, ele precisa enfrentar sentimentos mal resolvidos e tomar decisões que o colocam em situações cada vez mais arriscadas.

Para cumprir a missão, Chung Sik é obrigado a unir forças com Lee Min Seok, atual marido de Si Nae. Com personalidades completamente opostas, os dois enfrentam uma relação repleta de atritos enquanto tentam localizar a mulher desaparecida. Entre cenas de ação, momentos de humor e conflitos pessoais, a trama mostra a improvável parceria formada para enfrentar a ameaça e salvar a pessoa que os une.

4. O Livro de Colorir (19/06)

Fotografia em preto e branco focada em dois homens sentados lado a lado em um ambiente externo. À esquerda, um homem negro e barbudo sorri calorosamente enquanto segura firmemente a mão de um jovem negro com Síndrome de Down, posicionado à direita. O jovem veste uma jaqueta aberta sobre uma camisa listrada e olha de volta para o homem. Em seus colos, há algumas folhas de papel e cadernos de atividades entreabertos.
“O Livro de Colorir” mostra um pai viúvo que, ao lado do filho com síndrome de Down, enfrenta uma viagem cheia de desafios enquanto tenta chegar a um jogo de beisebol (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “O Livro de Colorir”, após perder a esposa, Lucky precisa lidar com o luto enquanto assume sozinho a criação de seu filho Mason, um menino com síndrome de Down. Em meio às dificuldades da nova rotina, pai e filho decidem embarcar em uma jornada especial por Atlanta para assistir juntos ao primeiro jogo de beisebol de suas vidas. Durante o percurso, porém, uma série de imprevistos coloca os planos da dupla em risco.

Entre problemas de transporte, contratempos inesperados e desafios emocionais, a viagem se transforma em uma experiência de autodescoberta e fortalecimento dos laços familiares. Enquanto tentam chegar ao estádio, Lucky e Mason aprendem a enfrentar a dor da perda e a encontrar novos motivos para seguir em frente. Com uma abordagem sensível e emocionante, o longa retrata temas como amor, paternidade, resiliência e inclusão, destacando a força da relação entre pai e filho.

5. Várzea: Onde Nasce o Futebol (20/06)

Um jogador de futebol de perfil, ajoelhado no gramado de um campo. Ele veste um uniforme esportivo nas cores marrom e vinho com detalhes brancos, além de meiões pretos. O atleta está com o tronco inclinado, a cabeça baixa e leva uma das mãos ao rosto. O fundo mostra a linha do horizonte de um campo de várzea, com árvores frondosas iluminadas pelo sol e uma arquibancada com público ao longe.
Na minissérie documental “Várzea: Onde Nasce o Futebol”, histórias de jogadores, torcedores e equipes revelam a força do futebol de várzea em São Paulo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Várzea: Onde Nasce o Futebol” acompanha o universo do futebol de várzea em São Paulo, tendo como foco a Super Copa Pioneer, uma das competições mais tradicionais da modalidade na capital paulista. Entre partidas disputadas, bastidores dos times e a preparação para os jogos, a produção mostra a dedicação de atletas, dirigentes e torcedores que mantêm viva essa tradição nos bairros da cidade.

Ao longo dos episódios, a série reúne histórias de personagens ligados à várzea e depoimentos de nomes como Cafu e Raphinha, que relembram suas experiências nesse cenário. Com imagens dos campos, das torcidas e da rotina das equipes, o documentário retrata a paixão pelo futebol amador e sua presença na cultura esportiva paulistana.

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