Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 06 e 12 de julho de 2026

A Netflix preparou uma semana de estreias com produções que passam por diferentes universos e estilos. Do entretenimento inspirado em grandes nomes da televisão às histórias de ficção e aos relatos reais, o streaming traz tramas marcadas por superação, aventura, humor e acontecimentos que deixaram marcas, reunindo filmes e séries para quem deseja descobrir conteúdos inéditos e emocionantes.

A seguir, veja 5 filmes e séries que estreiam entre 06 e 12 de julho na Netflix!

1. Sem Nada a Perder (08/07)

Em “Sem Nada a Perder”, uma mãe enfrenta todos os limites para tentar salvar o filho diagnosticado com leucemia (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Após realizar o sonho da maternidade por meio da doação de embriões, Jada (Nawell Madani) vê sua vida mudar completamente quando o filho recebe o diagnóstico de leucemia. Diante da doença, ela faz de tudo para encontrar uma solução capaz de salvar a criança, enfrentando obstáculos, dilemas e escolhas que colocam sua força e determinação à prova. Em meio à luta pela vida do menino, a mãe descobre até onde é capaz de ir para proteger quem mais ama.

2. Uma Casa na Pradaria (09/07)

Em “Uma Casa na Pradaria”, a família Ingalls inicia uma nova vida e enfrenta os desafios da fronteira norte-americana (Imagem: Reprodução digital | CBS Studios e Netflix)

Baseada na clássica obra de Laura Ingalls Wilder, a série acompanha a família Ingalls deixando os bosques de Wisconsin para recomeçar a vida na pradaria de Minnesota, no fim do século XIX. Narrada por Laura Ingalls (Alice Halsey), a história acompanha a menina ao lado do pai, Charles (Luke Bracey), da mãe, Caroline (Crosby Fitzgerald), e da irmã mais velha, Mary (Skywalker Hughes), enquanto enfrentam os desafios de se adaptar ao novo lar. Em meio às dificuldades da vida na fronteira, aos desafios da adaptação e aos obstáculos do cotidiano, a família encontra na união, na coragem e na esperança a força necessária para construir um futuro melhor e superar cada adversidade que surge pelo caminho.

3. Chacrinha: O Velho Guerreiro (10/07)

“Chacrinha: O Velho Guerreiro” revela os bastidores da vida do icônico apresentador da TV brasileira (Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES)

O filme retrata a trajetória de José Abelardo Barbosa, interpretado no longa por Stepan Nercessian, desde os primeiros passos como locutor de rádio, após abandonar a faculdade de Medicina, até se tornar Chacrinha, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Ao longo da história, o apresentador enfrenta desafios pessoais e profissionais, revoluciona os programas de auditório com seu estilo irreverente e ajuda a revelar grandes nomes da música nacional, consolidando um legado que marcou a cultura popular do país.

4. Naufrágio: O Pesadelo do Costa Concordia (10/07)

“Naufrágio: O Pesadelo do Costa Concordia” reconstrói uma das maiores tragédias marítimas da história recente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com imagens inéditas e depoimentos de sobreviventes, integrantes da equipe de resgate e especialistas, o documentário revisita o naufrágio do navio de luxo Costa Concordia, ocorrido em 13 de janeiro de 2012. A produção reconstrói os acontecimentos da noite que chocou o mundo e resultou na morte de 32 pessoas, investiga as decisões que antecederam a tragédia e analisa as falhas que contribuíram para um dos maiores desastres marítimos da história recente, além de mostrar as marcas deixadas pelo acidente na vida de todos os envolvidos.

5. One Piece: Heroines (11/07)

Em “One Piece: Heroines”, Nami vive uma aventura inédita que expande o universo da famosa franquia (Imagem: Reprodução digital | Toei Animation e Netflix)

Baseada na série de contos em light novel dedicada às personagens femininas da franquia criada por Eiichiro Oda, o especial traz uma aventura inédita protagonizada por Nami. Depois de comprar um par de sapatos que machucam seus pés, a navegadora volta à loja para resolver o problema e conhece o designer Lebno, que se dispõe a criar um modelo exclusivo em troca de sua ajuda como modelo. Durante esse processo, ela vive situações inesperadas e passa por novas experiências em uma trama que amplia o universo de “One Piece” sob uma perspectiva diferente.