Netflix: lançamentos da semana entre 23 e 29 de março de 2026

A semana promete movimentar o catálogo da Netflix, trazendo opções para diferentes gostos. Entre 23 e 29 de março, os lançamentos do streaming incluem séries e filmes que exploram drama adolescente, suspense psicológico, mistérios policiais e clássicos da literatura adaptados para a tela. Tem desde o retorno de “Heartbreak High: Onde Tudo Acontece”, com sua terceira temporada cheia de conflitos e escolhas da juventude, até histórias misteriosas como “Algo Horrível Vai Acontecer” e “Não se Preocupe, Querida”.

Para quem ama investigação e tensão, “Os Casos de Harry Hole” mergulha em crimes e dilemas éticos. Já os fãs de clássicos literários podem se emocionar com “Adoráveis Mulheres”, mostrando a jornada das irmãs March em busca de autonomia e identidade.

A seguir, confira mais detalhes sobre cada estreia!

1. Heartbreak High: Onde Tudo Acontece – 3ª temporada (25/03)

A terceira temporada de “Heartbreak High: Onde Tudo Acontece” mergulha nos dramas de Hartley High, entre amor, conflitos e escolhas da juventude (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série teen australiana “Heartbreak High: Onde Tudo Acontece”, remake do clássico dos anos 1990, conquistou públicos ao redor do mundo com seu olhar franco sobre a vida no ensino médio. A trama acompanha os estudantes de Hartley High lidando com amor, conflitos sociais, amadurecimento e identidade em um ambiente cheio de diversidade e tensões. Na terceira temporada, os alunos encaram o caos do último bimestre, lidando com as consequências de um trote vingativo, as pressões dos exames finais e os preparativos para a formatura.

2. Algo Horrível Vai Acontecer (26/03)

Em “Algo Horrível Vai Acontecer”, a semana antes do casamento de Rachel e Nicky se transforma em terror psicológico, com eventos que desafiam amor e sanidade (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Algo Horrível Vai Acontecer” oferece um olhar perturbador sobre o terror psicológico em um contexto inusitado: a semana que antecede um casamento. Criada por Haley Z. Boston e produzida com o apoio dos irmãos Duffer, a série acompanha os noivos Rachel e Nicky enquanto estranhos e assustadores eventos começam a se manifestar, transformando expectativas românticas em algo sombrio e imprevisível. O elenco conta com Camila Morrone e Adam DiMarco, que exploram a tensão emocional e o medo crescente à medida que a data do casamento se aproxima.

3. Os Casos de Harry Hole (26/03)

Na série “Os Casos de Harry Hole”, o detetive norueguês enfrenta serial killers, intrigas policiais e dilemas éticos, enquanto lida com traumas e tenta proteger quem ama (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada nos romances de crime do autor norueguês Jo Nesbø, “Os Casos de Harry Hole” é uma série que acompanha o detetive Harry Hole, um policial inteligente, introspectivo e muito atormentado por traumas pessoais. Ao longo da trama, o protagonista enfrenta um serial killer cuja conexão com seu passado coloca sua vida e sanidade em risco, enquanto lida com a corrupção e intrigas dentro da própria polícia de Oslo. Cada caso desafia sua habilidade de investigar com precisão, equilibrando tensão psicológica, dilemas éticos e jogos de poder, ao mesmo tempo em que precisa proteger aqueles que ama e manter sua própria moral intacta.

4. Adoráveis Mulheres (26/03)

Em “Adoráveis Mulheres”, as irmãs March vivem desafios e descobertas enquanto buscam autonomia e identidade(Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

Em “Adoráveis Mulheres”, adaptação do clássico romance de Louisa May Alcott e dirigido por Greta Gerwig, a história se concentra nas irmãs March — Jo, Meg, Amy e Beth — enquanto elas crescem e enfrentam desafios pessoais, sonhos e conflitos familiares durante e após a Guerra Civil Americana. Cada irmã possui ambições próprias que refletem diferentes caminhos possíveis para a realização feminina em uma sociedade que ainda tentava definir o papel da mulher, o que confere profundidade emocional à narrativa.

5. Não se Preocupe, Querida (27/03)

“Não se Preocupe, Querida” mostra uma comunidade perfeita dos anos 1950, onde segredos sombrios transformam a rotina idealizada em suspense psicológico (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros)

Dirigido por Olivia Wilde e estrelado por Florence Pugh e Harry Styles, “Não Se Preocupe, Querida” é um filme ambientado nos anos 1950 que apresenta uma comunidade aparentemente utópica onde as mulheres vivem em um ambiente idealizado, sustentadas por seus maridos em uma rotina perfeita — até que uma delas começa a desconfiar de que há algo profundamente errado por trás dessa fachada. À medida que a protagonista investiga a verdade, o filme mergulha em elementos de suspense psicológico, estética retrô e críticas sociais sutis sobre papéis de gênero, realidade e controle.