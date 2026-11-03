Netflix: confira 5 novidades que chegam ao catálogo nesta semana

Uma semana movimentada para os apaixonados por filmes e séries. Entre os dias 3 e 8 de novembro, a Netflix amplia seu catálogo com novidades para variados gostos. Produções de diferentes gêneros, como comédia, drama, suspense e histórias inspiradas em acontecimentos reais, chegam à plataforma e prometem diversificar as opções de entretenimento. Para ajudar você a escolher o que assistir, selecionamos cinco estreias que merecem atenção especial. Confira!

1. Mike Tyson: O Retorno do Campeão (03/11)

“Mike Tyson: O Retorno do Campeão” revela o lado bem-humorado do ex-boxeador em um espetáculo marcado por relatos pessoais e situações inusitadas (Imagem: Reprodução digital | Above Average e Netflix)

“Mike Tyson: O Retorno do Campeão” apresenta o ex-pugilista em uma experiência diferente dos ringues: o humor. Em seu primeiro espetáculo solo desde 2013, Tyson compartilha histórias pessoais e situações inusitadas com bastante espontaneidade. Ao abordar assuntos como dependência, saúde mental e sua relação consigo mesmo, ele transforma experiências difíceis em momentos de descontração.

2. Anestesia (04/11)

“Anestesia” acompanha um neurocirurgião que precisa recomeçar a carreira em uma pequena cidade após uma cirurgia que deu errado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na série polonesa “Anestesia”, um neurocirurgião renomado vê sua carreira mudar após uma cirurgia malsucedida. Obrigado a deixar um hospital de prestígio, ele precisa recomeçar em uma pequena cidade, onde seus métodos pouco convencionais e sua resistência a seguir regras provocam conflitos com os novos colegas. Entre desafios profissionais e tensões no ambiente hospitalar, ele busca recuperar seu espaço na medicina e reconstruir a própria trajetória.

3. O Natal Perfeito de um Cachorro (04/11)

“O Natal Perfeito de um Cachorro” apresenta a missão de um basset hound para reunir sua família e recuperar a união antes do Natal (Imagem: Reprodução digital | Fezziwig Studios e Netflix)

Em “O Natal Perfeito de um Cachorro”, adaptação do livro homônimo de W. Bruce Cameron, Winstead, um determinado basset hound, embarca em uma missão para reunir sua família após uma emergência médica provocar o afastamento entre seus integrantes. Preocupado com seu tutor, Sander, e a neta dele, Ello, o cãozinho faz de tudo para ajudá-los a superar os conflitos e recuperar a união familiar. Com a chegada das festas de fim de ano, ele mostra que o amor e a dedicação podem transformar o Natal em uma ocasião especial para todos.

4. Ao Norte do Norte – 2ª temporada (05/11)

Na segunda temporada de “Ao Norte do Norte”, Siaja enfrenta novos desafios para conquistar seu espaço e construir o futuro que deseja (Imagem: Reprodução digital | APTN, Canadian Broadcasting Corporation, Northwood Entertainment, Red Marrow Media e Netflix)

“Ao Norte do Norte” é uma série canadense que acompanha Siaja, uma jovem que vive em Ice Cove, uma pequena comunidade Inuk no Ártico. Após um acidente provocado pela negligência do marido, ela decide mudar os rumos da própria vida e conquistar sua independência. Na segunda temporada, depois do divórcio, ela encara novos desafios para construir o futuro que deseja. Entre a busca por mais responsabilidades no trabalho, a descoberta de uma meia-irmã e a possibilidade de um novo romance, Siaja também precisa conciliar a maternidade com as mudanças em sua vida.

5. Cerco ao Palácio (06/11)

“Cerco ao Palácio” retrata a invasão do Palácio da Justiça colombiano em 1985 e a luta das famílias das vítimas por justiça (Imagem: Reprodução digital | Dynamo e Netflix)

Inspirada em um dos episódios mais trágicos da história da Colômbia, a série “Cerco ao Palácio” retrata a invasão do Palácio da Justiça, em Bogotá, pelo grupo guerrilheiro M-19, em novembro de 1985. Na ocasião, mais de 300 pessoas foram feitas reféns, incluindo ministros da Suprema Corte. No dia seguinte, o Exército organizou uma operação para retomar o edifício, que terminou com a morte e o desaparecimento de pelo menos 94 pessoas, entre civis, militares, guerrilheiros e magistrados. A produção também acompanha o impacto da tragédia nas famílias das vítimas e sua luta por justiça.