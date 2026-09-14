Nem semente, nem rega: o problema da sua horta pode estar escondido no solo

Cultivar uma horta em casa pode parecer simples: escolher algumas sementes ou mudas, organizar o vaso ou canteiro, regar e esperar a colheita. No entanto, quando as alfaces ficam pequenas, os tomates não se desenvolvem ou as folhas começam a amarelar, a causa nem sempre está na planta ou na quantidade de água. Muitas vezes, o problema começa antes mesmo do plantio, nos cuidados com o solo.

É comum que quem está começando uma horta concentre a atenção naquilo que está acima da terra – sementes, mudas, iluminação e irrigação. O que fica escondido, porém, pode ser determinante para o resultado. O solo armazena água e nutrientes, fornece oxigênio e cria as condições para que as raízes se desenvolvam. Além disso, abriga microrganismos que ajudam a transformar a matéria orgânica em nutrientes disponíveis para as plantas.

“O solo não é apenas o local onde as raízes se fixam. Ele funciona como uma verdadeira ‘despensa’ de água, nutrientes e oxigênio para as plantas”, afirma o engenheiro agrônomo Valter Casarin, coordenador da iniciativa Nutrientes Para a Vida.

Para ajudar quem deseja começar uma horta em casa, o especialista reúne os principais cuidados com o solo e a fertilização para o cultivo de cinco alimentos comuns em hortas caseiras. Confira:

O problema pode começar antes do plantio

Um dos erros mais frequentes de quem inicia uma horta doméstica é imaginar que qualquer terra serve para plantar. Terra retirada do quintal, substratos já muito utilizados ou até materiais inadequados podem não oferecer as condições necessárias para o desenvolvimento das hortaliças.

Outro problema aparece quando o mesmo solo é utilizado sucessivamente sem reposição dos nutrientes. Cada colheita retira uma quantidade desses elementos e, se eles não retornarem ao sistema, o solo pode se tornar progressivamente mais pobre, reduzindo a produtividade dos cultivos seguintes.

A estrutura física também merece atenção. Quando o solo está compactado, a infiltração da água é prejudicada e as raízes encontram mais dificuldade para crescer. Já um solo com boa estrutura permite que a água penetre adequadamente, evita o encharcamento e favorece o desenvolvimento das raízes.

Sinais de alerta na horta

A própria aparência da horta pode revelar que algo não está funcionando bem. Crescimento lento, folhas pequenas e amareladas, coloração verde-clara, baixa produção e raízes pouco desenvolvidas estão entre os sinais que podem indicar problemas no solo. Também é preciso observar se a terra está muito dura ou se a água permanece acumulada na superfície depois da rega.

“Quando diferentes espécies apresentam dificuldades semelhantes, o alerta fica ainda mais evidente. Se alface, couve, tomate e temperos, por exemplo, apresentam baixo desenvolvimento ao mesmo tempo, a origem do problema pode estar no solo e não necessariamente nas plantas”, explica o especialista.

O excesso de fertilizante pode provocar danos às raízes e gerar desequilíbrios nutricionais (Imagem: Dargog | Shutterstock)

Excesso de fertilizante não significa uma horta melhor

Na tentativa de recuperar plantas que não estão crescendo bem, um erro comum é aumentar exageradamente a quantidade de fertilizante. Porém, a estratégia pode ter efeito contrário: o excesso pode provocar danos às raízes e gerar desequilíbrios nutricionais.

Para hortas domésticas, a recomendação apresentada por Valter Casarin é priorizar um manejo equilibrado, com pequenas adubações ao longo do ciclo em vez de uma única aplicação em grande quantidade. “Cada cenoura colhida leva consigo nutrientes que precisam ser devolvidos ao solo. Mas o excesso é tão maléfico quanto a falta de fertilização. O correto é escolher um produto indicado para as plantas presentes na horta e aplicar a dose recomendada pelo fabricante”.

Outra forma de fazer essa reposição é incorporar matéria orgânica de qualidade, como composto orgânico bem curtido, húmus de minhoca ou esterco devidamente compostado. Esses materiais ajudam a melhorar a estrutura do solo, aumentam sua capacidade de retenção de água e fornecem nutrientes gradualmente.

Rotação de culturas e paciência

Cuidar do solo também significa pensar no que acontece entre uma colheita e outra. A rotação de culturas é uma das práticas que podem contribuir para evitar o esgotamento de determinados nutrientes e ainda reduzir a incidência de pragas e doenças.

Outra medida é manter a terra coberta com materiais como palha, folhas secas ou restos vegetais. A cobertura ajuda a reduzir a evaporação da água, protege o solo contra temperaturas elevadas e favorece a atividade dos organismos benéficos.

Outro ponto que pode frustrar quem começa a cultivar alimentos em casa é a expectativa por resultados imediatos. Um solo degradado dificilmente recupera suas condições em poucos dias. A construção de um solo fértil é um processo contínuo, que depende de manejo adequado, observação e paciência.

No fim, uma horta produtiva depende de todo esse conjunto de elementos, cada um com sua devida importância – e o solo precisa ser tratado como parte ativa desse processo. Quando recebe os cuidados necessários, ele cria melhores condições para que as plantas cresçam, utilizem água e nutrientes e cheguem à colheita mais vigorosas. “A maior lição que uma horta ensina é que a produtividade começa muito antes da primeira semente ser colocada no canteiro”, finaliza Valter Casarin.

Por Karen Villerva