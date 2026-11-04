Não jogue fora as sementes de abóbora! Veja 3 maneiras de aproveitá-las na cozinha

As sementes de abóbora, muitas vezes descartadas durante o preparo do alimento, podem ganhar novas utilidades na cozinha. Com ingredientes simples e alguns minutos de preparo, é possível transformá-las em petiscos crocantes e acompanhamentos saborosos para diferentes ocasiões. O melhor de tudo é que você ainda aproveita todos os nutrientes dessa parte do vegetal.

A seguir, confira receitas com sementes de abóbora!

1. Pão integral com semente de abóbora

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de água morna

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

3 colheres de sopa de sementes de abóbora sem casca

2 colheres de sopa de sementes de girassol

1 colher de sopa de gergelim branco

1 colher de sopa de gergelim preto

Água para umedecer a superfície dos pães

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, misture o fermento biológico, o mel e a água morna. Acrescente o azeite de oliva, o sal e as farinhas aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 10 minutos, até ficar macia e elástica. Se necessário, acrescente um pouco mais de farinha ou água para ajustar a consistência.

Cubra com um pano limpo e deixe descansar até dobrar de volume. Depois, divida a massa em oito porções iguais e modele no formato de pequenas bolinhas. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas.

Cobertura e finalização

Em um recipiente, misture todas as sementes. Umedeça delicadamente a superfície dos pães com água e distribua a mistura, pressionando levemente para as sementes aderirem à massa. Cubra novamente e deixe descansar por mais 20 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os pãezinhos ficarem dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

2. Farofa com semente de abóbora

Ingredientes

1/2 xícara de chá de sementes de abóbora limpas

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

2 ovos batidos

1 cenoura descascada e ralada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, coloque as sementes de abóbora e leve ao fogo baixo até torrar. Quando estiverem levemente douradas, retire e reserve. Na mesma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e dourados. Acrescente a cenoura e refogue até murchar. Adicione os ovos batidos e mexa até que estejam cozidos. Coloque a farinha e misture. Junte as sementes de abóbora e tempere com sal. Refogue até a farofa ficar levemente dourada. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Salada com queijo branco e sementes de abóbora tostadas (Imagem: Julie208 | Shutterstock)

3. Salada com queijo branco e sementes de abóbora tostadas

Ingredientes

Salada

500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos

150 g de queijo branco cortado em cubos

2 xícaras de folhas de rúcula

2 xícaras de folhas de espinafre

Sementes retiradas da própria abóbora

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Abóbora-cabotiá e sementes

Coloque a abóbora-cabotiá em uma assadeira, tempere com metade do azeite, páprica, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 35 minutos, virando os cubos na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados.

Coloque as sementes retiradas da abóbora em uma peneira e lave em água corrente para remover os fios e os resíduos da polpa. Se necessário, esfregue delicadamente com as mãos para facilitar a limpeza. Depois, espalhe as sementes sobre um pano limpo ou papel-toalha e seque muito bem.

Distribua as sementes limpas e secas em uma assadeira, acrescente um fio de azeite e uma pitada de sal. Misture e espalhe em uma única camada. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 15 a 25 minutos, mexendo algumas vezes para dourarem por igual. Retire quando estiverem secas, levemente douradas e crocantes. Deixe esfriar antes de adicionar à salada.

Molho

Em um recipiente pequeno, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem com um garfo até formar um molho uniforme.

Salada

Em uma travessa, distribua a rúcula e o espinafre. Acrescente os cubos de abóbora-cabotiá assada. Espalhe o queijo branco e finalize com as sementes de abóbora tostadas. Regue com o molho somente na hora de servir e misture delicadamente para preservar a textura dos ingredientes.