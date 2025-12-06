Não é só o Cane Corso: 7 raças de cachorros italianos surpreendentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Itália é reconhecida mundialmente por sua arte, monumentos históricos, culinária e tradições culturais que atravessam séculos. O país também é o berço de diversas raças de cachorro que se tornaram conhecidas por suas habilidades específicas, beleza e lealdade. Cada uma delas nasceu de necessidades reais do cotidiano italiano, como caça, guarda, pastoreio, localização de trufas, auxílio nas fazendas ou companhia para famílias aristocráticas. Que tal conhecer algumas belas e leais raças de cachorros italianos?

A relação dos italianos com os cachorros sempre foi marcada por respeito, utilidade e afeto. Registros da Roma Antiga mostram cães acompanhando soldados, agricultores, caçadores e até membros da nobreza. Com o passar dos séculos, muitas dessas raças se adaptaram ao ambiente moderno, mantendo traços físicos e comportamentais que refletem sua história.

A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias da Itália. São elas: Cane Corso, Mastim Napolitano, Lagotto romagnolo, Bracco italiano, Spinone italiano, Volpino italiano e Bichon bolonhês.

1. Cane Corso: O Gigante Nobre: por que ele é o cão de guarda Italiano

O cane corso é conhecido por ser um excelente cão de guarda, atento e protetor (Imagem: RobertArt

| Shutterstock)

Originário das regiões rurais da Itália, o cane corso é um molosso robusto, descendente direto dos antigos cães romanos. Possui corpo musculoso, forte e proporcional, com pelagem curta e densa que pode variar entre preto, cinza, fulvo e tigrado. Esta cachorro italiano costuma atingir entre 40 e 50 kg e impressiona pela postura imponente. É conhecido por ser um excelente cão de guarda, atento e protetor, mas também afetuoso e equilibrado com quem conhece.

Característica Detalhe Grupo FCI Pinscher e Schnauzer, Molossóide e Cães de Montanha (Seção 2.1 – Molossóides, tipo Mastim) Origem Sul da Itália Tamanho Grande (Macho: 64–68 cm; Fêmea: 60–64 cm) Peso Médio 45–50 kg Função Original Cão de Guarda, Proteção e Caça de caça grande Temperamento Dócil com o dono, Guardião, Corajoso, Alerta

2. Mastim Napolitano: O cão das Lendas Romanas e imponência histórica

O mastim napolitano costuma ser tranquilo, leal e muito apegado ao tutor (Imagem: CoreRock | Shutterstock)

Famoso pelo porte gigante e pelas dobras de pele marcantes, o mastim napolitano tem origem antiga na região de Nápoles, sendo descendente dos mastins usados pelos romanos. Sua pelagem é curta e apresenta cores como cinza, preto e mogno. Pode ultrapassar 70 kg e é extremamente forte. Apesar do visual intimidador, costuma ser tranquilo, leal e muito apegado ao tutor.

Característica Detalhe Grupo FCI Pinscher e Schnauzer, Molossóide e Cães de Montanha (Seção 2.1 – Molossóides, tipo Mastim) Origem Campânia, Itália (Descendente dos Molossos Romanos) Tamanho Gigante (Macho: 65–75 cm; Fêmea: 60–68 cm) Peso Médio 50–70 kg Função Original Cão de Guarda, Defesa Pessoal, Policial Temperamento Leal, Protetor, Calmo, Necessita de socialização precoce

3. Lagotto romagnolo: Único cão do mundo treinado para caçar Trufas

O lagotto romagnolo é inteligente, carinhoso, obediente e muito dedicado ao tutor (Imagem: Anna Averianova | Shutterstock)

Considerado o “cão caçador de trufas”, o lagotto romagnolo surgiu na região de Romaña e se destaca pela pelagem densa, encaracolada e impermeável. De porte médio, pesa entre 11 e 16 kg. Possui energia moderada e um faro extremamente apurado, característica desenvolvida pela atividade de busca por trufas nas florestas italianas. É inteligente, carinhoso, obediente e muito dedicado ao tutor.

Característica Detalhe Grupo FCI Cães d’Água (Seção 3) Origem Romanha, Itália Tamanho Médio (41–48 cm) Peso Médio 11–16 kg Função Original Recuperador de Caça d’Água, Caçador de Trufas (atual) Pelagem Cachos lanosos e densos (hipoalergênico) Temperamento Trabalhador, Afetuoso, Inteligente, Adora Escavar

4. Bracco Italiano: elegância e a velocidade do pointer mais antigo da Itália

O bracco italiano é um cão ativo, resistente e com grande habilidade para seguir trilhas (Imagem: olgagorovenko | Shutterstock)

O bracco italiano é uma das raças de cães de caça mais antigas da Europa. Possui corpo atlético, cabeça longa e orelhas caídas, além de uma pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de branco com laranja ou castanho. Costuma pesar entre 25 e 40 kg. É um cão ativo, resistente e com grande habilidade para seguir trilhas, sendo muito usado como apontador.

Característica Detalhe Grupo FCI Cães de Parada Continentais (Seção 1.1) Origem Itália (Piemonte e Lombardia) Tamanho Grande (55–67 cm) Peso Médio 25–40 kg Função Original Cão de Caça (Parada e Aponte) Pelagem Curta e brilhante Temperamento Sociável, Paciente, Enérgico, Excelente olfato

5. Spinone Italiano: cão de caça rústico de pelagem dura e olhar doce

O spinone italiano é um animal resistente, mas que também demonstra grande sensibilidade e afeto (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Natural das áreas montanhosas italianas, o spinone italiano é um cão de caça de pelo duro e aparência rústica. Seu porte é grande, podendo chegar a 39 kg. A pelagem deste cachorro italiano é áspera, longa e pode aparecer em tons de branco, laranja e ruão. É um animal resistente, acostumado a terrenos desafiadores, mas que também demonstra grande sensibilidade e afeto, sendo dócil e sociável.

Característica Detalhe Grupo FCI Cães de Parada Continentais (Seção 1.3) Origem Itália (Piemonte e Veneto) Tamanho Grande (58–70 cm) Peso Médio 28–38 kg Função Original Cão de Caça (Tudo-Terreno) Pelagem Dura, áspera e densa (“pelagem de arame”) Temperamento Paciente, Dócil, Rústico, Ótimo com crianças

6. Volpino italiano: O pequeno cão de companhia, primo do Spitz Alemão

O volpino italiano é conhecido por ser alegre, atento e cheio de energia (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

Pequeno, vivaz e encantador, o volpino italiano é uma raça de companhia muito tradicional no país. Com pelagem longa e fofa, geralmente branca ou vermelha, pesa em torno de 4 a 5 kg. Seu corpo pequeno e expressão alerta lembram o spitz alemão, mas são raças diferentes. É conhecido por ser alegre, atento e cheio de energia. É fiel ao tutor e adora participar da rotina da família.

Característica Detalhe Grupo FCI Spitz e Tipo Primitivo (Seção 5.2 – Spitz Europeus) Origem Itália Tamanho Pequeno (25–30 cm) Peso Médio 4–5 kg Função Original Cão de Alarme (Vigília), Cão de Companhia Pelagem Longa, eriçada e branca Temperamento Afetuoso, Vivo, Leal, Muito Vocal (latidor)

7. Bichon bolonhês: A suavidade e o charme do cão de colo nobre da Bolonha

O bichon bolonhês é muito apegado ao tutor, sensível e afetuoso (Imagem: islavicek | Shutterstock)

O bichon bolonhês é um pequeno cão de companhia que surgiu na cidade de Bolonha. Tem pelagem longa, macia e totalmente branca, além de um porte leve de aproximadamente 4 kg. É muito apegado ao tutor, sensível e afetuoso. O temperamento calmo deste cachorro italiano faz dele um ótimo pet para ambientes internos. Gosta de interação constante, mas sem exigir altos níveis de atividade física.

Característica Detalhe Grupo FCI Cães de Companhia e Toys (Seção 1 – Bichons e Raças Relacionadas) Origem Bolonha, Itália Tamanho Pequeno (25–30 cm) Peso Médio 2,5–4 kg Função Original Cão de Companhia e Colo (popular na nobreza) Pelagem Longa e felpuda (sem subpelo, não solta muito pelo) Temperamento Calmo, Dócil, Reservado, Pouco ativo