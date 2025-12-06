Não é só o Cane Corso: 7 raças de cachorros italianos surpreendentes

A Itália é reconhecida mundialmente por sua arte, monumentos históricos, culinária e tradições culturais que atravessam séculos. O país também é o berço de diversas raças de cachorro que se tornaram conhecidas por suas habilidades específicas, beleza e lealdade. Cada uma delas nasceu de necessidades reais do cotidiano italiano, como caça, guarda, pastoreio, localização de trufas, auxílio nas fazendas ou companhia para famílias aristocráticas. Que tal conhecer algumas belas e leais raças de cachorros italianos?
A relação dos italianos com os cachorros sempre foi marcada por respeito, utilidade e afeto. Registros da Roma Antiga mostram cães acompanhando soldados, agricultores, caçadores e até membros da nobreza. Com o passar dos séculos, muitas dessas raças se adaptaram ao ambiente moderno, mantendo traços físicos e comportamentais que refletem sua história.
A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias da Itália. São elas: Cane Corso, Mastim Napolitano, Lagotto romagnolo, Bracco italiano, Spinone italiano, Volpino italiano e Bichon bolonhês.
1. Cane Corso: O Gigante Nobre: por que ele é o cão de guarda Italiano
Originário das regiões rurais da Itália, o cane corso é um molosso robusto, descendente direto dos antigos cães romanos. Possui corpo musculoso, forte e proporcional, com pelagem curta e densa que pode variar entre preto, cinza, fulvo e tigrado. Esta cachorro italiano costuma atingir entre 40 e 50 kg e impressiona pela postura imponente. É conhecido por ser um excelente cão de guarda, atento e protetor, mas também afetuoso e equilibrado com quem conhece.
|Característica
|Detalhe
|Grupo FCI
|Pinscher e Schnauzer, Molossóide e Cães de Montanha (Seção 2.1 – Molossóides, tipo Mastim)
|Origem
|Sul da Itália
|Tamanho
|Grande (Macho: 64–68 cm; Fêmea: 60–64 cm)
|Peso Médio
|45–50 kg
|Função Original
|Cão de Guarda, Proteção e Caça de caça grande
|Temperamento
|Dócil com o dono, Guardião, Corajoso, Alerta
2. Mastim Napolitano: O cão das Lendas Romanas e imponência histórica
Famoso pelo porte gigante e pelas dobras de pele marcantes, o mastim napolitano tem origem antiga na região de Nápoles, sendo descendente dos mastins usados pelos romanos. Sua pelagem é curta e apresenta cores como cinza, preto e mogno. Pode ultrapassar 70 kg e é extremamente forte. Apesar do visual intimidador, costuma ser tranquilo, leal e muito apegado ao tutor.
|Característica
|Detalhe
|Grupo FCI
|Pinscher e Schnauzer, Molossóide e Cães de Montanha (Seção 2.1 – Molossóides, tipo Mastim)
|Origem
|Campânia, Itália (Descendente dos Molossos Romanos)
|Tamanho
|Gigante (Macho: 65–75 cm; Fêmea: 60–68 cm)
|Peso Médio
|50–70 kg
|Função Original
|Cão de Guarda, Defesa Pessoal, Policial
|Temperamento
|Leal, Protetor, Calmo, Necessita de socialização precoce
3. Lagotto romagnolo: Único cão do mundo treinado para caçar Trufas
Considerado o “cão caçador de trufas”, o lagotto romagnolo surgiu na região de Romaña e se destaca pela pelagem densa, encaracolada e impermeável. De porte médio, pesa entre 11 e 16 kg. Possui energia moderada e um faro extremamente apurado, característica desenvolvida pela atividade de busca por trufas nas florestas italianas. É inteligente, carinhoso, obediente e muito dedicado ao tutor.
|Característica
|Detalhe
|Grupo FCI
|Cães d’Água (Seção 3)
|Origem
|Romanha, Itália
|Tamanho
|Médio (41–48 cm)
|Peso Médio
|11–16 kg
|Função Original
|Recuperador de Caça d’Água, Caçador de Trufas (atual)
|Pelagem
|Cachos lanosos e densos (hipoalergênico)
|Temperamento
|Trabalhador, Afetuoso, Inteligente, Adora Escavar
4. Bracco Italiano: elegância e a velocidade do pointer mais antigo da Itália
O bracco italiano é uma das raças de cães de caça mais antigas da Europa. Possui corpo atlético, cabeça longa e orelhas caídas, além de uma pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de branco com laranja ou castanho. Costuma pesar entre 25 e 40 kg. É um cão ativo, resistente e com grande habilidade para seguir trilhas, sendo muito usado como apontador.
|Característica
|Detalhe
|Grupo FCI
|Cães de Parada Continentais (Seção 1.1)
|Origem
|Itália (Piemonte e Lombardia)
|Tamanho
|Grande (55–67 cm)
|Peso Médio
|25–40 kg
|Função Original
|Cão de Caça (Parada e Aponte)
|Pelagem
|Curta e brilhante
|Temperamento
|Sociável, Paciente, Enérgico, Excelente olfato
5. Spinone Italiano: cão de caça rústico de pelagem dura e olhar doce
Natural das áreas montanhosas italianas, o spinone italiano é um cão de caça de pelo duro e aparência rústica. Seu porte é grande, podendo chegar a 39 kg. A pelagem deste cachorro italiano é áspera, longa e pode aparecer em tons de branco, laranja e ruão. É um animal resistente, acostumado a terrenos desafiadores, mas que também demonstra grande sensibilidade e afeto, sendo dócil e sociável.
|Característica
|Detalhe
|Grupo FCI
|Cães de Parada Continentais (Seção 1.3)
|Origem
|Itália (Piemonte e Veneto)
|Tamanho
|Grande (58–70 cm)
|Peso Médio
|28–38 kg
|Função Original
|Cão de Caça (Tudo-Terreno)
|Pelagem
|Dura, áspera e densa (“pelagem de arame”)
|Temperamento
|Paciente, Dócil, Rústico, Ótimo com crianças
6. Volpino italiano: O pequeno cão de companhia, primo do Spitz Alemão
Pequeno, vivaz e encantador, o volpino italiano é uma raça de companhia muito tradicional no país. Com pelagem longa e fofa, geralmente branca ou vermelha, pesa em torno de 4 a 5 kg. Seu corpo pequeno e expressão alerta lembram o spitz alemão, mas são raças diferentes. É conhecido por ser alegre, atento e cheio de energia. É fiel ao tutor e adora participar da rotina da família.
|Característica
|Detalhe
|Grupo FCI
|Spitz e Tipo Primitivo (Seção 5.2 – Spitz Europeus)
|Origem
|Itália
|Tamanho
|Pequeno (25–30 cm)
|Peso Médio
|4–5 kg
|Função Original
|Cão de Alarme (Vigília), Cão de Companhia
|Pelagem
|Longa, eriçada e branca
|Temperamento
|Afetuoso, Vivo, Leal, Muito Vocal (latidor)
7. Bichon bolonhês: A suavidade e o charme do cão de colo nobre da Bolonha
O bichon bolonhês é um pequeno cão de companhia que surgiu na cidade de Bolonha. Tem pelagem longa, macia e totalmente branca, além de um porte leve de aproximadamente 4 kg. É muito apegado ao tutor, sensível e afetuoso. O temperamento calmo deste cachorro italiano faz dele um ótimo pet para ambientes internos. Gosta de interação constante, mas sem exigir altos níveis de atividade física.
|Característica
|Detalhe
|Grupo FCI
|Cães de Companhia e Toys (Seção 1 – Bichons e Raças Relacionadas)
|Origem
|Bolonha, Itália
|Tamanho
|Pequeno (25–30 cm)
|Peso Médio
|2,5–4 kg
|Função Original
|Cão de Companhia e Colo (popular na nobreza)
|Pelagem
|Longa e felpuda (sem subpelo, não solta muito pelo)
|Temperamento
|Calmo, Dócil, Reservado, Pouco ativo