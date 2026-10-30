Muito além do vira-lata: conheça raças de cachorro com pelagem caramelo

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, cada uma com características próprias de tamanho, aparência, comportamento e personalidade. Entre tantas diferenças, a pelagem é um dos aspectos que mais chamam a atenção, podendo apresentar cores variadas, desde tons claros e suaves até tonalidades intensas e escuras.

Os cachorros em tom caramelo, em especial, costumam conquistar o coração dos tutores. Essa coloração, que pode variar entre o dourado, o bege-alaranjado e o castanho-claro, aparece em diferentes raças, tanto de pequeno quanto de grande porte. A seguir, confira algumas raças que podem apresentar essa tonalidade!

1. Golden retriever

A pelagem do golden retriever pode apresentar diferentes tonalidades de dourado (Imagem: Standret | Shutterstock)

Originário da Escócia, o golden retriever é uma raça de porte médio a grande, conhecida pela aparência elegante e pelo temperamento amigável. Sua pelagem é longa, densa e pode apresentar diferentes tonalidades de dourado, incluindo aquelas que lembram o caramelo. Possui corpo musculoso, orelhas caídas e olhos expressivos. É um cachorro inteligente, afetuoso e sociável, que costuma desenvolver vínculos fortes com os tutores.

2. Labrador retriever

O cachorro da raça labrador retriever também tem pelagem em tons semelhantes ao caramelo (Imagem: Eric Isselee | Shutterstock)

O labrador retriever tem suas origens ligadas ao Canadá, especialmente à região de Terra-Nova, embora tenha sido desenvolvido como raça na Grã-Bretanha. É um cachorro de porte médio a grande, com corpo forte, cabeça larga e cauda grossa. Sua pelagem é curta, densa e resistente à água, podendo apresentar as cores preta, chocolate e amarela. Dentro da tonalidade amarela, existem variações que vão do creme-claro ao avermelhado, incluindo tons semelhantes ao caramelo. Quanto à personalidade, é conhecido por ser brincalhão, inteligente, sociável e bastante apegado à família.

3. Dachshund

O dachshund pode ter pelagem em tons avermelhados e dourados, lembrando o caramelo (Imagem: Zane Meiere | Shutterstock)

Popularmente conhecido como cachorro salsicha, o dachshund é originário da Alemanha, onde foi desenvolvido para a caça de animais que vivem em tocas. É uma raça de pequeno porte, facilmente reconhecida pelo corpo alongado, pelas pernas pequenas e pelas orelhas caídas. Sua pelagem pode ser curta, longa ou dura, apresentando diferentes colorações. Entre elas, destacam-se os tons avermelhados e dourados, que podem lembrar o caramelo. Apesar do tamanho, é um cachorro corajoso, curioso e cheio de personalidade.

4. Shiba inu

A pelagem do shiba inu pode apresentar coloração avermelhada, semelhante ao caramelo (Imagem: Dobosz | Shutterstock)

Originário do Japão, o shiba inu é uma raça antiga, inicialmente utilizada na caça de pequenos animais em regiões montanhosas. De pequeno a médio porte, apresenta corpo compacto, musculoso e bem proporcionado. Suas orelhas são triangulares e eretas, a cauda é enrolada sobre o dorso e a expressão é atenta. A pelagem é dupla, com uma camada externa mais firme e outra interna macia, podendo apresentar coloração avermelhada, semelhante ao caramelo, geralmente acompanhada de áreas mais claras no corpo. É um cachorro inteligente, observador e independente, que costuma ser reservado com desconhecidos.

5. Chow chow

A pelagem do chow chow pode ser longa e volumosa ou curta e densa, apresentando diferentes cores, incluindo vermelho, creme e canela (Imagem: The Len | Shutterstock)

O chow chow é uma raça originária da China, conhecida por sua aparência semelhante à de um pequeno leão. De porte médio, possui corpo robusto, cabeça larga, orelhas pequenas e uma característica língua azul-escura. Sua pelagem pode ser longa e volumosa ou curta e densa, apresentando diferentes cores, incluindo vermelho, creme e canela. Em relação ao comportamento, é um cachorro independente, tranquilo e geralmente reservado com pessoas desconhecidas.

6. Vizsla

A pelagem do vizsla é próxima ao caramelo avermelhado (Imagem: mveldhuizen | Shutterstock)

Também conhecido como braco húngaro, o vizsla é originário da Hungria, onde foi desenvolvido para auxiliar na caça. É um cachorro de porte médio, com corpo atlético, musculatura definida, pernas longas e orelhas caídas. Uma de suas características mais marcantes é a pelagem curta, lisa e brilhante, geralmente em tonalidades dourado-ferrugem, muito próximas ao caramelo avermelhado. Seus olhos costumam apresentar tons castanhos que combinam com a coloração do corpo. Quanto à personalidade, é um animal inteligente, sensível, afetuoso e bastante ligado aos tutores.

7. Vira-lata caramelo

A principal característica desse vira-lata é a pelagem em tons que variam do bege-dourado ao castanho-alaranjado, lembrando a cor do caramelo (Imagem: dgasparetti | Shutterstock)

O vira-lata caramelo, por fim, é um dos cachorros mais populares e queridos do Brasil, sendo considerado por muitas pessoas um símbolo da cultura nacional. Diferentemente dos cães de raça definida, ele não possui uma origem específica, pois é resultado da mistura de diferentes linhagens ao longo de gerações. Sua principal característica é a pelagem em tons que variam do bege-dourado ao castanho-alaranjado, lembrando a cor do caramelo.

Pode apresentar porte pequeno, médio ou grande, além de pelos curtos, médios ou longos, dependendo de sua herança genética. Quanto à personalidade, costuma ser associado à esperteza, à curiosidade e à capacidade de adaptação, embora o comportamento varie conforme cada animal. Muitos são brincalhões, afetuosos e desenvolvem vínculos fortes com os tutores.