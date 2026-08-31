Muito além do ovo cozido: 3 receitas fáceis e ricas em proteínas para o jantar 

O ovo é uma fonte de proteína de alto valor biológico e pode fazer parte de uma refeição equilibrada, especialmente no jantar. O nutriente participa da manutenção dos músculos e contribui para a saciedade, ajudando a tornar a alimentação mais completa. Além disso, a versatilidade do alimento permite incorporá-lo a diferentes combinações ao longo da semana.

A seguir, confira 3 receitas com ovo fáceis e ricas em proteínas para o jantar!

1. Salada de ovo com atum

Ingredientes

4 ovos cozidos e picados

170 g de atum sólido ao natural em pedaços

sólido ao natural em pedaços 80 g de queijo feta

4 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de mostarda

2 colheres de sopa de cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de endro picado

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de endro para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte natural, a mostarda e o suco de limão até formar um molho cremoso. Acrescente os ovos, o atum, o queijo feta, a cebola-roxa, a salsa e o endro. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes sem desmanchar completamente os ovos. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino moída e leve à geladeira por pelo menos 20 minutos. Finalize com os ramos de endro e sirva em seguida.

Ovo ao molho de tomate com grão-de-bico (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

2. Ovo ao molho de tomate com grão-de-bico

Ingredientes

4 ovos

200 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 300 g de tomate pelado

150 g de tomate-cereja cortado ao meio

1 cebola picada

2 dentes de alho

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de cominho em pó

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de folhas de manjericão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 fatias de pão integral para servir

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Adicione o tomate pelado, a páprica e o cominho. Misture e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o molho engrossar. Acrescente o grão-de-bico e os tomates-cereja. Misture e cozinhe por mais 3 a 5 minutos. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Abra quatro espaços no molho e quebre um ovo em cada um deles. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo até as claras ficarem firmes e as gemas permanecerem cremosas. Finalize com a salsa e o manjericão. Sirva com as fatias de pão integral.

3. Muffin salgado com frango e legumes

Ingredientes

6 ovos

150 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 100 g de cenoura ralada

100 g de abobrinha ralada

1 colher de chá de azeite

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata com um garfo ou fouet até as claras e as gemas ficarem completamente incorporadas. Acrescente o peito de frango, a cenoura e a abobrinha. Misture delicadamente para distribuir os ingredientes. Tempere com orégano, sal e pimenta-do-reino. Misture novamente. Divida a preparação entre formas de muffins untadas com o azeite, preenchendo cada uma até cerca de três quartos da capacidade para evitar que a mistura transborde durante o cozimento. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, até que os muffins estejam firmes no centro e levemente dourados na superfície. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.