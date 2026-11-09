Muito além do mingau: 3 receitas com aveia para o café da manhã ou lanche da tarde 

Versátil, nutritiva e fácil de incluir na alimentação, a aveia pode ir muito além do tradicional mingau. Rica em fibras, ela combina com preparações doces e salgadas e permite criar opções variadas para começar o dia ou repor as energias durante a tarde. A seguir, confira 3 receitas com aveia para diversificar o café da manhã ou o lanche da tarde.

1. Cookies de aveia com chocolate meio amargo

Ingredientes

120 g de aveia em flocos finos

em flocos finos 100 g de farinha de aveia

100 g de manteiga em temperatura ambiente

1 ovo

120 g de chocolate meio amargo picado

1 colher de sopa de açúcar

5 ml de essência de baunilha

5 g de fermento químico em pó

2 g de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a manteiga e o açúcar até formar um creme homogêneo. Acrescente o ovo e a essência de baunilha e misture até incorporar. Reserve. Em outro recipiente, misture a farinha de aveia, a aveia em flocos, o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o sal.

Adicione os ingredientes secos ao creme de manteiga e mexa até obter uma massa uniforme. Incorpore o chocolate meio amargo, reservando alguns pedaços para colocar sobre os cookies. Leve a massa à geladeira por aproximadamente 20 minutos para ganhar consistência.

Após esse tempo, modele a massa em bolinhas e distribua em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Achate levemente as bolinhas e finalize com os pedaços de chocolate reservados. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 a 18 minutos, até que as bordas estejam douradas e o centro ainda esteja levemente macio. Retire do forno, deixe esfriar por alguns minutos e sirva em seguida.

Bagel de aveia com sementes (Imagem: Olivia Grace Food | Shutterstock)

2. Bagel de aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de gergelim branco

branco 1 colher de sopa de sementes de papoula

1 colher de chá de gergelim preto

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a água morna, o fermento biológico seco e o açúcar mascavo. Aguarde aproximadamente 10 minutos, até começar a formar uma espuma na superfície. Acrescente a farinha de aveia, a farinha de trigo integral, a aveia em flocos finos e o sal. Adicione o azeite e misture até formar uma massa.

Transfira para uma superfície limpa e enfarinhada com farinha de trigo integral e sove por aproximadamente 10 minutos, até obter uma massa homogênea e elástica. Se necessário, acrescente pequenas quantidades de água para ajustar a consistência. Coloque a massa em uma tigela, cubra com um pano limpo e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume.

Divida a massa em porções iguais. Modele cada uma em formato de bolinha e faça um furo no centro, alargando delicadamente para formar os bagels. Disponha os pães em uma assadeira forrada com papel-manteiga, cubra e deixe descansar por mais 20 minutos.

Distribua a aveia em flocos, o gergelim branco, as sementes de papoula e o gergelim preto por cima dos bagels. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que fiquem dourados. Retire do forno, aguarde esfriar e sirva em seguida.

3. Muffin de aveia e nozes

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de nozes picadas

picadas 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela

1 colher de sopa de óleo de coco

Flocos de aveia para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia, a farinha de aveia, as nozes, o fermento e a canela. Em outra tigela, bata os ovos, acrescente o leite, o mel e o óleo de coco. Misture os líquidos com os secos até formar uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas de silicone para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180 °C. Asse por 20 a 25 minutos ou até dourar. Decore com os flocos de aveia e sirva em seguida.