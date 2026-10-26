Muito além das paisagens: 5 destinos brasileiros que preservam a história do país

O Brasil é um país rico em cultura, história e diversidade, além de ser dono de paisagens naturais deslumbrantes. Com praias paradisíacas, montanhas, cachoeiras e cidades encantadoras, oferece destinos para os mais variados tipos de viajantes. Entretanto, suas atrações vão muito além disso. Em diferentes regiões, existem lugares que preservam importantes capítulos da história brasileira e permitem conhecer de perto acontecimentos que contribuíram para a formação do país.

Esses destinos reúnem construções centenárias, igrejas, museus, monumentos e tradições que atravessaram gerações. Muitos deles, inclusive, são reconhecidos como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), devido à sua importância histórica e cultural.

A seguir, confira cinco destinos que merecem entrar no roteiro!

1. Ouro Preto (Minas Gerais)

Ouro Preto preserva construções coloniais e a história do Ciclo do Ouro e da Inconfidência Mineira (Imagem: Luis War | Shutterstock)

Localizada na região central de Minas Gerais, Ouro Preto é um dos principais destinos históricos do Brasil. Fundada no período colonial, a cidade ganhou destaque durante o Ciclo do Ouro, quando a exploração mineral impulsionou a economia da região no século XVIII. Atualmente, suas ruas de pedra, ladeiras íngremes, casarões antigos e igrejas barrocas preservam características daquela época.

Entre as principais atrações, estão a Igreja de São Francisco de Assis, associada ao trabalho de Aleijadinho, e o Museu da Inconfidência, que ajuda a compreender os acontecimentos relacionados à Inconfidência Mineira, movimento ocorrido em 1789 contra o domínio português.

A cidade também abriga antigas minas abertas à visitação, que permitem conhecer aspectos da atividade mineradora. Em 1980, Ouro Preto se tornou o primeiro bem brasileiro reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

2. Paraty (Rio de Janeiro)

Paraty mantém casarões e ruas históricas que remetem ao período colonial e ao transporte do ouro (Imagem: Catarina Belova | Shutterstock)

Situada no litoral sul do Rio de Janeiro, entre o mar e as montanhas da Serra da Bocaina, Paraty combina belezas naturais com um importante patrimônio histórico. A cidade teve papel relevante durante o período colonial, especialmente entre os séculos XVII e XVIII, quando seu porto era utilizado para o transporte do ouro extraído em Minas Gerais com destino à Europa.

Atualmente, o centro histórico preserva ruas de pedras irregulares, casarões com portas coloridas e igrejas que ajudam a contar essa trajetória. Entre os pontos de interesse, estão a Igreja de Santa Rita, a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios e o Forte Defensor Perpétuo.

Em 2019, a região de Paraty e Ilha Grande recebeu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO, na categoria mista, que reconhece valores culturais e naturais.

3. Olinda (Pernambuco)

Olinda conserva igrejas, casarões e tradições culturais que revelam a história colonial do Nordeste (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock)

Localizada na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, Olinda é uma das cidades mais antigas do Brasil e preserva importantes construções do período colonial. Fundada em 1535, a cidade se desenvolveu durante a expansão da produção açucareira no Nordeste, tornando-se um importante centro econômico e religioso.

Suas ladeiras, casas coloridas, igrejas e conventos ajudam a compreender a influência portuguesa na formação urbana e cultural da região. Entre as atrações, estão o Mosteiro de São Bento, o Convento de São Francisco e a Igreja da Sé, localizada em um dos pontos mais altos da cidade.

Além do patrimônio arquitetônico, Olinda é conhecida por suas manifestações culturais, especialmente o Carnaval, marcado pelos tradicionais bonecos gigantes e pelo frevo. Seu centro histórico foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1982, reforçando a importância da preservação desse conjunto arquitetônico e paisagístico.

4. São Luís (Maranhão)

São Luís preserva casarões revestidos de azulejos portugueses e importantes manifestações culturais (Imagem: F de Jesus | Shutterstock)

Capital do Maranhão, São Luís abriga um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais importantes do Brasil. Fundada pelos franceses em 1612, a cidade também passou pelo domínio holandês antes de se consolidar sob o controle português.

Essa trajetória pode ser observada em seu centro histórico, onde ruas estreitas, casarões, sobrados e fachadas revestidas de azulejos portugueses preservam características dos séculos XVII, XVIII e XIX. Os azulejos, além da função decorativa, ajudavam a proteger as construções das condições climáticas locais.

Entre os lugares que merecem uma visita, estão o bairro da Praia Grande, o Palácio dos Leões e os espaços culturais que apresentam a história e as tradições maranhenses. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1997, o centro histórico também reúne manifestações culturais, como o bumba meu boi, que ajudam a manter viva a identidade da população.

5. Salvador (Bahia)

Salvador mantém construções coloniais e tradições afro-brasileiras que ajudam a contar a história do país (Imagem: Fred S. Pinheiro | Shutterstock)

Localizada no litoral da Bahia, Salvador é um dos destinos mais importantes para compreender a formação histórica e cultural do Brasil. Fundada em 1549, a cidade foi a primeira capital do país, permanecendo nessa condição até 1763, quando a sede do governo colonial foi transferida para o Rio de Janeiro.

Atualmente, seu centro histórico preserva igrejas, casarões coloniais, ruas de pedra e monumentos que revelam diferentes períodos da história brasileira. Entre os principais pontos turísticos, estão o Pelourinho, a Igreja e Convento de São Francisco, o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo.

A cidade também preserva importantes manifestações da cultura afro-brasileira, presentes na música, na gastronomia, na religiosidade e nas festas populares, refletindo a resistência e as contribuições da população negra ao longo dos séculos.

Reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1985, o Centro Histórico de Salvador oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer aspectos da colonização portuguesa, da escravidão e da diversidade cultural que caracteriza o Brasil.