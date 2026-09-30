Muito além das bolas de pelo: o que você precisa saber sobre diarreia e vômitos crônicos em gatos

O sistema digestivo dos felinos é delicado e desempenha um papel central na imunidade e na absorção de nutrientes do organismo. No entanto, ver o gato vomitar com frequência ou apresentar episódios repetidos de diarreia pode ser normalizado por muitos tutores, que associam os sinais a problemas passageiros ou às famosas bolas de pelo. Na realidade, esses sinais frequentes podem indicar a presença de doenças inflamatórias gastrointestinais que exigem atenção.

Sinais de que o gato precisa ser avaliado

Para ajudar os tutores a identificar quando o quadro deixou de ser um evento isolado, Flávio Lopes, médico-veterinário especialista em nutrição e Gerente de Relacionamento Científico da PremieRpet, alerta para os principais sinais que mostram que o pet precisa ser avaliado:

Distúrbios gastrointestinais frequentes: vômitos recorrentes e fezes amolecidas ou diarreia que persistem por mais de três semanas;

vômitos recorrentes e fezes amolecidas ou diarreia que persistem por mais de três semanas; Perda de apetite e de peso progressiva: o felino passa a recusar o alimento habitual ou come em menor quantidade, emagrecendo de forma evidente;

o felino passa a recusar o alimento habitual ou come em menor quantidade, emagrecendo de forma evidente; Apatia e letargia: o gato reduz suas atividades diárias, brincadeiras e momentos de interação, passando mais tempo isolado;

o gato reduz suas atividades diárias, brincadeiras e momentos de interação, passando mais tempo isolado; Queda na qualidade da pelagem: pelos opacos, sem brilho e queda acentuada, decorrentes da má absorção crônica de nutrientes.

A importância da nutrição no tratamento

O diagnóstico realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais é fundamental para conter a inflamação e evitar a desnutrição progressiva do animal. A partir da confirmação, a adaptação da dieta passa a ser uma das principais ferramentas de tratamento.

“O trato digestivo cronicamente inflamado perde a capacidade de digerir e absorver nutrientes de forma eficiente, criando um ciclo contínuo de irritação e perda nutricional. Por isso, a resposta do organismo felino ao manejo alimentar correto é altamente expressiva: de 30% a 50% dos gatos diagnosticados com enteropatias crônicas apresentam melhora significativa apenas com a mudança na dieta. O grande objetivo é fornecer nutrientes altamente digestíveis, que o intestino consiga absorver sem esforço, restaurando a barreira intestinal”, explica o médico-veterinário.

Ingredientes de fácil digestão ajudam o intestino inflamado a absorver nutrientes (Imagem: Marina Demidiuk | Shutterstock)

Estudos avaliam fórmula para o tratamento de enteropatias crônicas

Levando essas questões em consideração, pesquisadores brasileiros desenvolveram uma fórmula de alta precisão para apoiar o tratamento desses casos, cujos estudos de eficácia foram apresentados no maior congresso mundial de nutrição pet, realizado pela ESVCN (European Society of Veterinary and Comparative Nutrition) durante o mês de setembro, na Itália.

O estudo avaliou gatos com enteropatia crônica que passaram a se alimentar com a nova fórmula. Ao longo de 60 dias, os animais apresentaram melhora expressiva do quadro clínico, com fezes normais, menos vômitos por semana, intestino saudável e equilíbrio das vitaminas no sangue, uma das principais preocupações clínicas.

Para chegar a esses resultados, a inovação aposta em ingredientes de digestão facilitada e em uma combinação estratégica de prebióticos (MOS e FOS), que atuam diretamente no equilíbrio da microbiota intestinal. A fórmula também conta com enriquecimento de vitamina B12, nutriente vital que sofre queda drástica no organismo felino durante quadros de má absorção crônica, sendo essencial para as funções metabólicas, regeneração celular e resposta neurológica do animal.

Alimento oferece suporte a gatos com alterações gastrointestinais

Toda essa pesquisa resultou no PremieR Nutrição Clínica Gastrointestinal Gatos, alimento formulado para atuar no suporte a gatos adultos com alterações gastrointestinais agudas e crônicas, como gastrites, má digestão, vômitos recorrentes, enteropatias, parasitismo, síndrome de má absorção, insuficiência pancreática exócrina e disbiose.

É importante ressaltar que nem todo caso responde apenas à mudança alimentar: parte das enteropatias crônicas em gatos também exige tratamento com imunossupressores, indicados pelo médico-veterinário. A dieta clínica entra como parte do tratamento, não como substituto ao acompanhamento profissional, e também deve ser prescrita por um profissional.

Diagnóstico precoce contribui para a recuperação

Para garantir a evolução adequada do quadro, Flávio Lopes reforça um alerta final: o trato gastrointestinal possui excelente capacidade de recuperação, mas o sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce e do cumprimento rigoroso das orientações médicas. Portanto, ao notar qualquer alteração digestiva persistente no gato, o tutor não deve esperar. Consultar o médico-veterinário aos primeiros sinais é o passo definitivo para restabelecer a vitalidade e a qualidade de vida do pet.

Por Jéssica Santos