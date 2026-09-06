Muito além da geleia: aprenda a fazer este sorvete de jabuticaba fácil e saboroso

A jabuticaba costuma render deliciosas geleias, licores e sucos, mas ela também é a estrela de uma sobremesa surpreendente: o sorvete. Com sua cor roxa e sabor levemente adocicado, a fruta se transforma em um creme gelado irresistível, perfeito para os dias quentes. O melhor é que dá para prepará-lo em casa, de forma simples e sem complicação.

A seguir, confira uma deliciosa receita de sorvete de jabuticaba!

Sorvete de jabuticaba

Ingredientes

1 kg de jabuticaba

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de suco de limão

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Lave bem as jabuticabas e coloque-as em uma panela com a água. Cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, até que as cascas se rompam e soltem a cor e o sabor. Deixe amornar e passe por uma peneira, espremendo bem para extrair toda a polpa e o suco, descartando as cascas e os caroços. Leve essa polpa ao liquidificador com o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão, e bata até obter um creme homogêneo.

Transfira para um recipiente com tampa e leve ao freezer. Após cerca de 2 horas, retire e bata novamente (na batedeira ou no liquidificador) para quebrar os cristais de gelo e deixar o sorvete mais cremoso. Volte ao freezer por, no mínimo, mais 4 horas, até firmar. Na hora de servir, faça as bolas de sorvete, disponha em taças ou tigelas e decore com folhas de hortelã.