Muito além da batata-doce cozida: 5 receitas proteicas para um almoço saudável

A batata-doce é um ingrediente versátil que pode fazer parte de pratos saborosos, nutritivos e variados, indo muito além da tradicional versão cozida. Quando combinada com boas fontes de proteínas, ajuda a compor um almoço mais completo e equilibrado. Dessa forma, é possível variar o cardápio, experimentar novos sabores e aproveitar o alimento de diferentes maneiras sem cair na mesmice.

A seguir, confira receitas proteicas com batata-doce para preparar para o almoço!

1. Batata-doce assada com carne moída

Ingredientes

1 batata-doce laranja grande cortada em rodelas

300 g de carne moída magra

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 colher de chá de cominho em pó

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até ficar bem soltinha e dourada. Adicione o tomate, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até a carne ficar suculenta e o excesso de líquido secar.

Em uma assadeira, distribua a carne moída, formando uma camada uniforme no fundo e, por cima, disponha as rodelas de batata-doce, levemente sobrepostas. Regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Rosti de batata-doce recheado com salmão e creme de ricota

Ingredientes

Rosti

2 batatas-doces descascadas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica defumada

Recheio

250 g de filé de salmão

3 colheres de sopa de creme de ricota

1/2 cebola descascada e picada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Rosti

Rale as batatas-doces com um ralador no lado grosso e coloque-as em um pano limpo. Esprema bem para retirar o excesso de líquido. Transfira para um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada.

Recheio

Em um recipiente, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Aqueça uma frigideira com o azeite de oliva em fogo médio e grelhe o peixe por alguns minutos de cada lado, até ficar levemente dourado. Desligue o fogo, desfie o salmão e misture com a cebola, o creme de ricota e o cheiro-verde. Reserve.

Montagem

Em fogo médio, aqueça uma frigideira untada com azeite de oliva e espalhe metade da batata-doce ralada, pressionando para formar uma camada uniforme. Distribua o recheio de salmão no centro, deixando as bordas livres, e cubra com o restante da batata-doce. Pressione delicadamente as laterais para selar o rosti. Abaixe o fogo e cozinhe até a parte inferior ficar dourada e firme. Com o auxílio de um prato, vire cuidadosamente o rosti e deixe dourar do outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Frango grelhado com batata-doce e brócolis

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 batata-doce cortada em cubos

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a batata-doce com metade do azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Distribua os cubos em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e reserve.

Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com o restante do azeite de oliva em fogo médio e grelhe os filés dos dois lados até dourarem e estarem completamente cozidos por dentro. Transfira para um recipiente e reserve.

Na mesma frigideira, adicione os floretes de brócolis, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até ficarem levemente dourados e macios. Desligue o fogo e sirva o frango acompanhado da batata-doce assada e do brócolis.

Batata-doce com cuscuz de quinoa e creme de iogurte (Imagem: Foto de comida ucraniana | Shutterstock)

4. Batata-doce com cuscuz de quinoa e creme de iogurte

Ingredientes

Batata-doce

2 batatas-doces

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cuscuz de quinoa

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/4 de cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e hortelã picada a gosto

Creme de iogurte

170 g de iogurte grego natural sem açúcar

Suco de 1/2 limão

1 fio de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pesto balsâmico

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de azeite extravirgem

1/2 dente de alho descascado e picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Batata-doce

Corte as batatas-doces no sentido do comprimento em pedaços grandes. Disponha em uma assadeira, regue com o azeite de oliva e tempere com páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos, virando na metade do tempo. Reserve.

Cuscuz de quinoa

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o pimentão por 4 minutos. Acrescente a quinoa cozida e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com suco de limão, cheiro-verde e hortelã. Reserve.

Creme de iogurte

Em um recipiente, misture o iogurte grego com o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Pesto balsâmico

Em um liquidificador, bata as folhas de manjericão com o vinagre balsâmico, o azeite de oliva, o alho e o sal até formar um molho levemente cremoso. Monte o prato com a batata-doce assada, disponha o cuscuz de quinoa sobre ela, coloque o creme de iogurte ao lado e finalize com o pesto balsâmico. Sirva em seguida.

5. Batata-doce com camarão ao alho e limão

Ingredientes

1 batata-doce cortada em meia-lua

150 g de camarão limpo

1/2 abobrinha cortada em cubos

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, páprica defumada, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, descasque a batata-doce e corte-a em meia-lua. Distribua em uma assadeira e tempere com metade do azeite de oliva, sal e páprica defumada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire do forno e reserve. Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite de oliva em fogo médio e doure o alho. Acrescente o camarão e refogue até ficar rosado. Junte a abobrinha e a cebola-roxa e refogue até ficarem macias. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha. Desligue o fogo e sirva com a batata-doce.