Quando chega o fim de semana, dá vontade de preparar algo especial, saboroso e reconfortante para reunir a família à mesa. A moqueca de grão-de-bico é uma releitura vegetariana do clássico da culinária brasileira: no lugar do peixe, o grão-de-bico entra como protagonista. Com leite de coco, dendê, tomate e aquele aroma inconfundível de coentro, ela fica cremosa, colorida e perfeita para servir com arroz branco no almoço de sábado. Confira o passo a passo a seguir!
Moqueca de grão-de-bico
Ingredientes
Moqueca
- 4 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 200 ml de leite de coco
- 1 tomate picado
- 1 cebola picada
- 1 cenoura cortada em tiras
- 1 pimentão vermelho picado
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Páprica, coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte o pimentão e a cenoura e refogue por alguns minutos. Acrescente o tomate e o extrato de tomate e cozinhe até o tomate começar a desmanchar.
Adicione o grão-de-bico, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o molho encorpar e ficar cremoso. Finalize com o suco de limão e ajuste o sal. Sirva com o coentro.