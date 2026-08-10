Mirtilo: 5 benefícios da fruta para a saúde

Embora ainda não esteja entre as frutas mais populares no Brasil, o mirtilo é uma boa opção para quem busca mais variedade na alimentação. Também conhecido como blueberry, ele é pequeno, tem sabor levemente doce e cor azul-arroxeada.

Seu principal destaque é a presença de antocianinas, substâncias naturais que contribuem para a proteção das células contra o estresse oxidativo — um desequilíbrio no organismo causado pelo excesso de radicais livres, moléculas que podem danificar as células quando não são neutralizadas pelos antioxidantes.

“Trata-se de uma fruta interessante para compor a rotina alimentar porque combina baixa densidade calórica com compostos bioativos que contribuem para a proteção celular. No entanto, não deve ser visto como um alimento milagroso, mas como parte de uma dieta variada, com frutas, vegetais, proteína e fibras”, afirma o nutrólogo Prof. Dr. Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Por conter fibras e compostos fenólicos, o mirtilo pode ajudar a compor refeições com menor impacto glicêmico (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)

Benefícios associados ao consumo do mirtilo

O Prof. Dr. Durval Ribas Filho destaca outros benefícios para a saúde associados ao consumo regular do mirtilo:

Saúde cardiovascular: o consumo de frutas ricas em antocianinas está associado à melhora da função dos vasos sanguíneos e ao apoio no controle da pressão arterial; Melhor resposta glicêmica: por conter fibras e compostos fenólicos, o mirtilo pode ajudar a compor refeições com menor impacto glicêmico, especialmente quando consumido com iogurte natural, aveia, chia ou castanhas; Funcionamento intestinal: as fibras do mirtilo contribuem para a saciedade e para o trânsito intestinal; Apoio à microbiota: os polifenóis presentes na fruta podem interagir positivamente com as bactérias intestinais; Baixo valor calórico: uma xícara de mirtilo fresco tem cerca de 84 calorias e 3,6 gramas de fibras, o que torna a fruta uma boa opção para lanches e refeições leves.

Atenção aos produtos que usam o mirtilo como apelo comercial

Apesar das qualidades da fruta, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho faz um alerta sobre a forma de consumo, especialmente em versões industrializadas. “O cuidado na ingesta deve ser com produtos que usam o mirtilo apenas como apelo comercial. Atenção às barrinhas, bolos, geleias e bebidas prontas, que podem ter pouca fruta e muito açúcar. O mirtilo seco também concentra calorias e, muitas vezes, recebe açúcar adicionado”, ressalta.

Por Andréa Simões