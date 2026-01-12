Micoses e fissuras na pele: veja como se proteger durante o verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante o verão, é comum haver um aumento na exposição da população a fatores que favorecem o surgimento de micoses e fissuras na pele. O calor, a umidade e as longas permanências em roupas de banho são combinações perfeitas para a proliferação de fungos, segundo o Dr. Jamil Ribeiro Cade, médico e professor da Faculdade Santa Marcelina.

Micoses comuns no verão

De acordo com o especialista, as micoses mais frequentes nessa época são a tínea dos pés (o popular “pé de atleta”), a tínea inguinal (micose na virilha) e a pitiríase versicolor, conhecida como “micose de praia”. O uso prolongado de roupas molhadas, o suor, o calor, o contato com superfícies úmidas, como areia e duchas, e até o compartilhamento de toalhas e calçados criam um cenário ideal para essas infecções.

Fissuras e lesões na pele

O contato contínuo com a água do mar e a areia provoca ressecamento e microlesões, facilitando a entrada de fungos e bactérias. Quando somamos isso ao atrito das roupas de banho e à exposição ao sol, aumentamos o risco de fissuras dolorosas nos pés e até infecções secundárias.

Hidratar a pele é essencial para mantê-la saudável e livre de fissuras (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Hábitos simples para prevenção

Para quem vai aproveitar a praia, o Dr. Jamil Ribeiro Cade lista cuidados essenciais para manter a pele saudável:

Secar bem os pés e as dobras após o mar ou o banho;

Trocar biquíni, maiô ou sunga molhados assim que possível;

Evitar caminhar descalço em áreas úmidas, como vestiários, piscinas e chuveiros coletivos;

Hidratar a pele diariamente;

Preferir roupas leves e ventiladas, de algodão;

Não compartilhar chinelos ou toalhas.

Em casos recorrentes, considerar o uso preventivo de pós-antifúngicos, sempre com orientação médica.

Fissuras: quando procurar ajuda médica

Em caso de pequenas fissuras nos pés ou na pele, o cuidado deve ser imediato. “Manter a área limpa, seca e hidratada é fundamental. Cremes cicatrizantes podem ser indicados, mas nada de álcool ou receitas caseiras, que irritam a pele. Sinais como vermelhidão, dor, secreção ou mau cheiro indicam infecção e exigem avaliação profissional“, explica o médico.

Erros comuns que agravam o problema

Entre os equívocos que podem piorar micoses e fissuras, o especialista cita o uso excessivo de talcos, pomadas oleosas e calçados fechados ainda úmidos após a praia. Essas práticas aumentam a umidade da pele e favorecem a proliferação de fungos. Outro ponto essencial é evitar a automedicação. “Muitas doenças se parecem com micose, mas não são e exigem tratamentos específicos“, conclui.

Com medidas simples e atenção aos sinais da pele, é possível aproveitar o verão com segurança, conforto e saúde. Para dúvidas ou sintomas persistentes, a recomendação do especialista é sempre consultar um profissional.

Por Nágila Pires