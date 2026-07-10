Mês das férias: 10 dicas para garantir o bem-estar dos animais 

Julho é um dos meses mais aguardados por muitas famílias por marcar o período de férias escolares e, para muita gente, também a oportunidade de viajar, descansar ou mudar a rotina por alguns dias. No entanto, enquanto os tutores organizam passeios e compromissos, é importante lembrar que os cachorros e os gatos também precisam de atenção especial para atravessar esse período com conforto, segurança e qualidade de vida.

Independentemente de o pet acompanhar a família durante a viagem ou permanecer em casa, alguns cuidados fazem toda a diferença para reduzir o estresse, prevenir acidentes e preservar a saúde do animal. Confira a seguir!

1. Planeje a viagem com antecedência

Se o cachorro ou o gato for viajar com a família, o planejamento deve começar antes mesmo das malas. É importante verificar se o destino aceita animais, quais documentos são exigidos, como será o transporte e se haverá estrutura adequada para receber o pet. Também vale pesquisar clínicas veterinárias próximas ao local da hospedagem para emergência.

2. Faça uma avaliação veterinária antes das férias

Uma consulta veterinária antes da viagem é recomendada tanto para quem vai viajar quanto para os pets que permanecerão em casa ou em hospedagens especializadas. Durante a avaliação, o profissional verifica se as vacinas estão em dia, analisa o estado geral de saúde e orienta sobre vermífugos, antiparasitários e outros cuidados específicos. Além disso, doenças silenciosas podem ser identificadas antes de se agravarem durante as férias.

3. Transporte o pet com segurança

Viajar solto dentro do carro representa um risco tanto para o animal quanto para os ocupantes do veículo. Cachorros devem utilizar cintos de segurança específicos, caixas de transporte ou cadeirinhas adequadas ao porte. Os gatos devem permanecer dentro de caixas de transporte resistentes e bem ventiladas durante todo o trajeto. Além disso, nunca é recomendado transportar animais no colo ou permitir que coloquem a cabeça para fora da janela. Essas medidas diminuem o risco de acidentes e ajudam a proteger o pet em freadas ou colisões.

4. Nunca deixe o animal sozinho dentro do carro

Mesmo em dias aparentemente amenos, a temperatura dentro de um veículo fechado pode subir rapidamente e colocar a vida do cachorro ou do gato em risco. Em poucos minutos, o calor excessivo pode provocar desidratação, dificuldade respiratória, insolação e até falência de órgãos. Deixar uma fresta na janela não elimina esse perigo. Sempre que precisar sair do carro, leve o pet junto ou o deixe em um local seguro e apropriado para sua permanência.

5. Mantenha a identificação sempre atualizada

Durante as férias, o fluxo de pessoas, mudanças de ambiente e deslocamentos aumentam o risco de fugas. Por isso, é importante que o cachorro ou o gato utilize uma coleira com placa de identificação contendo o telefone atualizado do tutor. Animais microchipados também apresentam maiores chances de serem encontrados caso se percam. Antes de viajar, vale conferir se todas as informações de contato permanecem corretas.

Mudanças na alimentação devem ser evitadas sempre que possível (Imagem: Tatyana Vyc | Shutterstock)

6. Preserve a rotina de alimentação e hidratação

Mesmo durante viagens, mudanças na alimentação devem ser evitadas sempre que possível. O ideal é levar a ração habitual, além dos potes utilizados diariamente pelo pet. Também é importante oferecer água fresca com frequência, principalmente durante deslocamentos longos e em locais com temperaturas elevadas. Manter horários próximos aos da rotina ajuda a reduzir o estresse e evita problemas digestivos. Caso o animal demonstre perda de apetite ou sinais de desconforto, procure orientação veterinária.

7. Escolha um local confiável caso o pet fique em casa

Quando o cachorro ou o gato não acompanha a família, é fundamental escolher alguém de confiança para cuidar dele ou optar por uma hospedagem especializada com boa reputação. O ambiente deve ser limpo, seguro e contar com profissionais preparados para atender às necessidades dos animais. Além disso, antes da viagem, informe detalhes sobre alimentação, medicamentos, hábitos e possíveis restrições.

8. Leve objetos familiares para reduzir o estresse

Mudanças de ambiente podem causar insegurança, especialmente em gatos e em cães mais sensíveis. Levar a caminha, os cobertores, os brinquedos favoritos ou os objetos com cheiro familiar ajuda o animal a se sentir mais confortável no novo local. Esses itens funcionam como referências conhecidas e contribuem para diminuir a ansiedade durante a adaptação.

9. Redobre a atenção em locais desconhecidos

Praias, parques, chácaras, hotéis e casas de temporada podem apresentar riscos diferentes daqueles encontrados no ambiente doméstico. Portões abertos, piscinas sem proteção, plantas tóxicas, produtos químicos, alimentos inadequados e animais silvestres exigem atenção constante. O ideal é permitir que o cachorro ou o gato explore o ambiente apenas sob supervisão.

10. Reserve tempo para brincar e oferecer carinho

As férias costumam alterar a rotina dos tutores, mas isso não significa que o pet deva receber menos atenção. Cachorros precisam continuar realizando passeios e brincadeiras que estimulem o corpo e a mente. Os gatos também se beneficiam de momentos de interação, enriquecimento ambiental e atividades que despertem seus instintos. Dedicar alguns minutos diários para essas atividades fortalece o vínculo entre tutor e animal, reduz o estresse e contribui para que o período de férias seja agradável para toda a família.