Mercúrio retrógrado em Câncer: 4 signos que serão mais afetados e como se proteger

Entre 29 de junho e 23 de julho de 2026, Mercúrio entrará em movimento retrógrado no signo de Câncer. Com isso, temas ligados à mente, comunicação e decisões ganharão um tom mais emocional. Na astrologia, esse período costuma trazer revisões envolvendo memórias, família, passado, sentimentos guardados e a forma como expressamos aquilo que sentimos.

Como Câncer é um signo ligado às emoções, às raízes e à segurança, Mercúrio retrógrado nessa energia poderá aumentar a sensibilidade, trazer conversas mal-resolvidas à tona e pedir mais cuidado antes de reagir. Nesse contexto, alguns signos poderão sentir esse movimento com mais força. A seguir, veja como cada um poderá se proteger!

1. Câncer

Câncer deverá evitar tomar decisões importantes no calor da emoção (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

Por ser o signo no qual acontece o movimento retrógrado, Câncer tenderá a sentir essa energia diretamente. Poderão surgir dúvidas pessoais, lembranças e necessidade de repensar escolhas relacionadas à vida emocional e familiar.

Como se proteger: evite tomar decisões importantes no calor da emoção. Observe seus sentimentos, mas dê tempo para que eles se organizem antes de agir.

2. Capricórnio

Capricórnio poderá sentir esse trânsito principalmente nos relacionamentos e nas parcerias (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

Como signo oposto a Câncer, Capricórnio poderá sentir esse trânsito principalmente nos relacionamentos e parcerias. Assuntos antigos poderão voltar para serem resolvidos.

Como se proteger: não carregue tudo sozinho(a). Dialogue com calma, evite cobranças excessivas e esteja aberto(a) a rever acordos.

3. Áries

Questões domésticas ou emocionais poderão pedir atenção de Áries (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

Mercúrio retrógrado em Câncer poderá mexer com a relação de Áries com família, lar e passado. Questões domésticas ou emocionais poderão pedir atenção.

Como se proteger: controle a impulsividade nas conversas. Nem toda resposta precisa ser imediata; algumas situações pedem acolhimento antes da ação.

4. Libra

Libra poderá sentir impactos na comunicação com a família e na organização pessoal (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

Libra poderá perceber impactos na comunicação dentro da família e na organização da vida pessoal. Poderá haver sensação de precisar equilibrar demandas externas e internas.

Como se proteger: estabeleça limites claros e evite tentar agradar todo mundo. Priorize seu bem-estar emocional.

Proteção para todos os signos

Além desses, os signos de Água, como Escorpião e Peixes, poderão sentir a energia do Mercúrio retrógrado em Câncer de forma mais intuitiva e profunda. Dessa maneira, memórias, sonhos e emoções antigas poderão ficar mais presentes.

Dessa maneira, para os signos, de forma geral, será importante evitar conversas importantes quando estiverem tomados pela emoção, revisar mensagens antes de enviar, principalmente em assuntos familiares e amorosos. Também será fundamental cuidado com interpretações baseadas apenas em sentimentos momentâneos. Reavaliar histórias antigas sem deixar que o passado controle o presente e organizar documentos, agenda e compromissos são outras medidas essenciais. E, principalmente, usar esse período para curar ressentimentos e fortalecer vínculos.

Mercúrio retrógrado em Câncer poderá ser um convite para olhar para dentro, entender melhor as próprias necessidades emocionais e reconstruir pontes. Mais do que um período de problemas, na astrologia ele é visto como uma fase de revisão e amadurecimento.