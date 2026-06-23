Mercúrio retrógrado: 5 rituais para enfrentar o fenômeno astrológico

O período de Mercúrio retrógrado costuma ser associado à necessidade de revisar, reorganizar e olhar com mais atenção para a comunicação, as decisões e os planos. Na astrologia, esse movimento é visto como um convite para desacelerar, observar detalhes e corrigir caminhos antes de seguir em frente.

O próximo Mercúrio retrógrado acontecerá entre os dias 29 de junho e 23 de julho de 2026, no signo de Câncer. Nesse período, alguns rituais podem ajudar a atravessar essa fase com mais equilíbrio e consciência. Confira!

1. Organização e limpeza energética

Mercúrio retrógrado é um bom momento simbólico para colocar a vida em ordem. Por isso, separe um tempo para organizar documentos, mensagens, objetos parados e pendências. Durante a limpeza, mentalize que você está liberando energias antigas e abrindo espaço para novas ideias. Além disso, uma vela branca pode ser acesa como símbolo de clareza e renovação.

2. Ritual do diário para clarear pensamentos

Como Mercúrio está ligado à mente e à comunicação, escrever pode ser uma ferramenta poderosa nesse período. Pegue um caderno e anote preocupações, sentimentos, ideias e decisões que precisam de revisão. Ao colocar os pensamentos no papel, você reduz a ansiedade e consegue enxergar melhor quais caminhos fazem sentido.

Os banhos com ervas são aliados poderosos para acalmar a mente, trazer proteção e abrir caminhos (Imagem: Cora Mueller | Shutterstock)

3. Banho de ervas para equilíbrio

Um banho energético pode ser feito como um momento de autocuidado e conexão. Ervas como alecrim, manjericão ou lavanda são tradicionalmente associadas à limpeza, à tranquilidade e à renovação. Após o banho habitual, jogue a água com as ervas do pescoço para baixo, mentalizando proteção, foco e serenidade para lidar com imprevistos.

4. Ritual da pausa antes de responder

Durante o Mercúrio retrógrado, a comunicação merece atenção redobrada. Por isso, crie o hábito de respirar, revisar mensagens antes de enviar e evitar respostas impulsivas. Transforme esse momento em um ritual diário: pense no que deseja transmitir e escolha palavras mais conscientes.

5. Reconexão com o passado

Essa fase também pode favorecer reflexões sobre situações antigas. Separe um momento para olhar fotos, cartas ou lembranças e perceber quais histórias ainda precisam de compreensão ou encerramento. O objetivo não é ficar preso ao passado, mas reconhecer aprendizados e seguir mais leve.