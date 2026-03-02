Variedades

Mercado de unhas: setor cresce e impulsiona a independência financeira feminina

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 02/03/26 12h36
Mercado de unhas cresce e fortalece o empreendedorismo feminino (Imagem: adriaticfoto | Shutterstock)
Mercado de unhas cresce e fortalece o empreendedorismo feminino (Imagem: adriaticfoto | Shutterstock)

Não é novidade que o setor de beleza cresce de forma consistente no Brasil. A cultura do autocuidado segue em alta tanto entre homens quanto entre mulheres. Dentro desse cenário, um segmento em específico vem chamando a atenção: o das unhas. 

De acordo com o relatório Professional Nail Care, da Kline, a projeção de crescimento do mercado profissional de cuidados com as unhas para o período de 2021 até o final deste ano é de 6,9% (CAGR – taxa de crescimento anual composta), o que reforça o dinamismo do segmento e seu potencial de expansão no país.

O avanço do setor, por sua vez, amplia oportunidades de qualificação e empreendedorismo, especialmente para mulheres que veem na área uma porta de entrada para a autonomia profissional e financeira. 

Hoje, existe uma ampla variedade de serviços que possibilita o empreendedorismo feminino no segmento. Esmalteria, alongamento, banho de gel, blindagem, manutenção e remoção, nail art e manicure tradicional são algumas das opções que permitem gerar renda própria e estruturar um negócio.

Profissionalização como ponto de partida para o sucesso

Com o mercado aquecido, cresce a busca por qualificação profissional. Conforme dados do Instituto Embelleze, o curso de manicure é disparado o mais procurado da instituição, concentrando 30,5% dos alunos matriculados. Em comparação, o curso de cabeleireiro, que ocupa a segunda posição, conta com 20,20% de adesão. 

“Esses dados internos evidenciam uma mudança de comportamento e revelam o fortalecimento dos serviços de manicure e pedicure no Brasil. Hoje é comum vermos estabelecimentos 100% voltados para unhas, isso mostra como o mercado está aquecido e atendendo a diversos tipos de públicos”, comenta Aline Augusto, diretora pedagógica do Instituto Embelleze.

Outro fator que chama a atenção é o número de jovens que buscam a profissionalização no setor de unhas. Desde a criação do curso, o perfil histórico dos alunos indica que 50% têm até 29 anos, evidenciando como a nova geração enxerga na área uma oportunidade concreta de carreira e empreendedorismo. 

“O número de manicures profissionais vem registrando crescimento anual estimado entre 9% e 15%, acompanhando a ampliação da demanda por serviços especializados. Apenas no último ano, a procura por cursos na área cresceu cerca de 40%, movimento impulsionado tanto por quem deseja ingressar no segmento quanto por profissionais que buscam aperfeiçoamento técnico e atualização. É um mercado em expansão, que caminha para uma atuação cada vez mais especializada, eficiente e orientada à oferta de uma experiência premium”, afirma Aline Augusto. 

Mulher com cabelo solto preto, usando camiseta preta realizando alongamento de unha em cliente usando camisa branca em estúdio com paredes verdes
Flexibilidade na atuação fortalece a construção de negócios personalizados (Imagem: Maksym Fesenko | Shutterstock)

Mercado oferece diferentes modelos de atuação

Os ganhos variam de acordo com a especialização, os serviços oferecidos, a região de atendimento e os diferenciais competitivos, o que garante flexibilidade para que cada profissional estruture seu próprio negócio. Além disso, o investimento inicial costuma ser relativamente acessível.

O atendimento em domicílio, por exemplo, é um dos modelos mais econômicos para quem deseja começar, já que os principais custos envolvem produtos, materiais e deslocamento. Para quem opta por um espaço próprio, há investimento com estrutura e mobiliário, mas o retorno pode ser significativo, especialmente pela maior autonomia e a possibilidade de construir uma identidade visual forte.

Outra alternativa é o aluguel de cadeira em salão, que reduz custos fixos, embora limite parte da autonomia. Já o modelo de franquias requer um investimento maior, mas há um suporte estruturado da marca. Independentemente do formato escolhido, as possibilidades de empreender são amplas, e a decisão deve considerar o capital inicial disponível e o planejamento a longo prazo.

A manicure Mariana Paiva Nogueira dos Santos reforça que o setor é promissor para novas empreendedoras, mas conta que é preciso muito mais do que saber pintar unhas. “Antes de abrir um negócio, é importante investir em capacitação profissional e aprimoramento das técnicas. Hoje, os cursos ensinam como empreender, ter presença digital para divulgar o trabalho, além das técnicas que se aprende durante as aulas”, aconselha. A empreendedora ainda destaca que a versatilidade do setor permite a adaptação do negócio conforme a característica do público, o que deixa tudo mais flexível e adaptável. 

Por Leonardo Sandoval

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google