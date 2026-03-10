Menopausa: veja como cuidar da saúde para manter o bem-estar

O corpo da mulher passa por diversas transformações ao longo da vida, e uma delas é a menopausa, que marca o fim da fase reprodutiva. Antes dela, ocorre o climatério, período em que são comuns sintomas como ondas de calor, cansaço e ganho de peso. No entanto, é importante lembrar que esse período precisa ser sinônimo de mal-estar.

“A menopausa é uma fase natural da vida e, com orientação correta, é possível atravessá-la com equilíbrio e bem-estar”, afirma Carolina Tukiyama, médica na área de ginecologia do AmorSaúde. A profissional ressalta que, com o acompanhamento de uma ginecologista, a rotina profissional e pessoal pode ser mantida, assim como a qualidade de vida.

Primeiros sinais da menopausa

No geral, a menopausa ocorre entre 45 e 55 anos. “As mudanças acontecem principalmente por causa da queda na produção dos hormônios femininos, especialmente o estrogênio”, explica Carolina Tukiyama. A médica explica que, entre os primeiros sintomas, estão:

Alterações no ciclo menstrual: caracterizado por atrasos ou irregularidades na menstruação;

caracterizado por atrasos ou irregularidades na menstruação; Fogachos: ondas de calor que podem ser acompanhadas de suor noturno;

ondas de calor que podem ser acompanhadas de suor noturno; Alterações psicológicas: como irritabilidade e ansiedade;

como irritabilidade e ansiedade; Queda da libido: o início da menopausa pode ser acompanhado pela diminuição do desejo sexual;

o início da menopausa pode ser acompanhado pela diminuição do desejo sexual; Alterações no organismo: a fase pode gerar mudanças no corpo, como ressecamento vaginal e dificuldade para dormir.

“Ao notar esses sintomas, é importante não os ignorar nem achar que é algo que precisa ser suportado. O ideal é procurar um ginecologista”, explica. A médica ainda ressalta que esse profissional é responsável por solicitar os exames necessários e, em alguns casos, indicar o acompanhamento de médicos de outras áreas.

Riscos durante o climatério

O atendimento médico é essencial para evitar complicações de saúde que podem surgir no climatério. “Nesse período, a mulher enfrenta aumento de gordura abdominal e mudanças no colesterol, que elevam o risco cardiovascular, além de perda de massa muscular e óssea e alterações na pele e nos cabelos”, sintetiza Carolina Tukiyama.

Como se preparar para o período

Alguns cuidados podem ajudar a enfrentar esse período com mais qualidade de vida e sem alterações na rotina. “A menopausa pode ser encarada como uma fase de reorganização da saúde, com foco em bem-estar, autonomia e qualidade de vida a longo prazo”, afirma a médica.

Carolina Tukiyama ressalta que, ao identificar os primeiros sinais, é importante iniciar os cuidados preventivos. “Manter consultas regulares com o ginecologista, atualizar exames de rotina e avaliar a saúde óssea, cardiovascular e metabólica são cuidados essenciais”, destaca.

A profissional observa ainda que, em alguns casos, tratamentos específicos, como os hormonais, podem ser indicados. “Quando os sintomas começam a atrapalhar a rotina ou o rendimento no trabalho, é importante procurar ajuda médica para avaliar opções de tratamento que melhorem esses sintomas”, completa.

A prática de exercícios ajuda a controlar sintomas da menopausa, melhora o humor e a disposição (Imagem: Harbucks | Shutterstock)

Mantendo o ritmo durante a menopausa

As mudanças hormonais da menopausa causam impacto no corpo e na mente, mas nem por isso impedem uma mulher de realizar atividades físicas, trabalhar ou ter uma vida sexual. A médica explica como manter a saúde nessas múltiplas frentes:

1. Saúde mental

O cuidado com a saúde mental também é importante durante a menopausa. “Do ponto de vista emocional, na menopausa são comuns alterações de humor, ansiedade, dificuldade de concentração, lapsos de memória e até sintomas depressivos”, destaca Carolina Tukiyama. Por isso, ela recomenda que mulheres nessa fase invistam no controle do estresse e busquem apoio psicológico.

2. Saúde física

Manter o corpo em movimento também é necessário durante a menopausa. “A atividade física controla sintomas da menopausa, como o aumento de peso e a perda de massa óssea e muscular, além de melhorar o humor e a disposição”, explica a médica. Devido às mudanças corporais, no entanto, pode ser necessário ajustar o ritmo dos treinos, respeitando os limites do corpo e reservando mais tempo para descanso e sono.

3. Saúde sexual

Carolina Tukiyama destaca que, durante a menopausa, a mulher também pode manter a vida sexual normalmente. “O ideal é buscar orientação médica para tratar sintomas como ressecamento vaginal ou queda da libido”, completa.

Por fim, a médica ressalta que a chave para manter a rotina é prestar atenção aos recados que o organismo envia. “As principais adaptações envolvem o autocuidado e a escuta do próprio corpo. Muitas mulheres precisam rever hábitos alimentares, rotina de exercícios, qualidade do sono e a forma como lidam com o estresse do dia a dia”, resume.

Por Fellipe Gualberto