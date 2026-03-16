Melão: 7 benefícios para a saúde que você precisa conhecer

Cultivado em diversas partes do mundo, o melão pertence à família das cucurbitáceas e engloba variedades dentro da espécie Cucumis melo. Algumas delas, como o cantaloupe e o gália, destacam-se pelo aroma intenso e pela polpa suculenta, enquanto outras, como o melão amarelo, são valorizadas pela durabilidade e sabor equilibrado.

Seja consumido in natura, em sucos ou como parte de receitas, independentemente do tipo, o melão possui uma composição nutricional que pode favorecer o organismo de diferentes maneiras. Veja a seguir!

1. Auxilia no controle do diabetes

O diabetes é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo, caracterizada pelo descontrole dos níveis de glicose no sangue. O tratamento envolve mudanças na alimentação, prática de atividades físicas e, em muitos casos, o uso de medicamentos. Alimentos com propriedades hipoglicemiantes podem ser aliados na regulação da glicose, contribuindo para ajudar no controle da doença.

O melão, por exemplo, pode ser um aliado no controle do diabetes devido ao seu baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, que ajudam a retardar a absorção de açúcares no organismo, evitando picos de glicose no sangue. Além disso, a fruta contém antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que contribuem para a redução do estresse oxidativo, um fator associado à resistência à insulina.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

2. Protege contra doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e estão frequentemente associadas ao acúmulo de gordura nas artérias, hipertensão e inflamação crônica. Manter uma alimentação equilibrada, rica em compostos bioativos, pode ajudar a reduzir o risco dessas enfermidades.

O melão pode contribuir para a saúde cardiovascular devido à presença de potássio, um mineral essencial para regular a pressão arterial e reduzir o risco de hipertensão. Além disso, a fruta contém antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que podem levar a problemas cardíacos.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

3. Melhora a saúde intestinal

O equilíbrio da microbiota intestinal é essencial para a digestão, absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunológico. Alimentos ricos em fibras e compostos bioativos ajudam a manter essa microbiota saudável, favorecendo o funcionamento intestinal. Segundo a TBCA, 100 g da fruta fornecem cerca de 1,2 g de fibras alimentares. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de 25 g de fibras para adultos, no mínimo.

4. Contribui para a saúde da pele

O consumo de melão pode contribuir para a saúde e a aparência da pele. A fruta é rica em vitamina C e em compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. Além disso, o alto teor de água favorece a hidratação do organismo, o que também se reflete em uma pele mais macia e viçosa. Esses nutrientes participam da produção de colágeno, substância importante para manter a firmeza e a elasticidade da pele.

O melão se destaca como uma excelente opção para reforçar a hidratação do corpo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

5. Contribui para a hidratação do corpo

A hidratação adequada é fundamental para diversas funções do organismo, incluindo a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas. Além da ingestão de líquidos, o consumo de frutas ricas em água pode ser uma estratégia eficiente para manter o equilíbrio hídrico.

Com aproximadamente 90% de seu peso composto por água, o melão se destaca como uma excelente opção para reforçar a hidratação do corpo. Além disso, contém eletrólitos que auxiliam na manutenção do equilíbrio dos fluidos corporais e ajudam a evitar sintomas de desidratação.

6. Favorece o controle do peso

O melão também pode favorecer o controle do peso quando inserido em uma alimentação equilibrada. A fruta possui baixo valor calórico e é composta majoritariamente por água, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade após o consumo. Além disso, contém fibras que contribuem para o bom funcionamento do intestino e ajudam a prolongar a sensação de satisfação entre as refeições.

7. Tem ação antioxidante

O melão também apresenta ação antioxidante, graças à presença de vitaminas e compostos naturais que ajudam a proteger o organismo. Entre eles estão a vitamina C e os carotenoides, substâncias que auxiliam no combate aos radicais livres, moléculas associadas ao envelhecimento precoce das células. Ao reduzir os efeitos do estresse oxidativo, esses nutrientes contribuem para a manutenção da saúde celular e para a prevenção de diversos problemas relacionados ao envelhecimento.

Consumo do melão

O melão pode ser consumido de diversas formas, seja in natura, em sucos, saladas de frutas, smoothies ou até mesmo em receitas refrescantes, como sorvetes e sobremesas leves. Sua versatilidade permite que seja incluído facilmente na alimentação diária, trazendo sabor e benefícios à saúde.

No entanto, apesar de suas propriedades nutricionais, o melão não deve substituir tratamentos médicos ou acompanhamento profissional, especialmente para pessoas com condições de saúde específicas, como diabetes ou problemas cardiovasculares. O consumo da fruta deve fazer parte de uma dieta equilibrada e ser orientado por um profissional de saúde, garantindo que seus benefícios sejam aproveitados de maneira segura.