Variedades

Matchá: 3 receitas saudáveis e deliciosas para fazer em casa 

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 01/07/26 18h06
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Bolo de matchá com iogurte (Imagem: Nattapat.J | Shutterstock)

Muito além do tradicional chá, o matchá é um ingrediente versátil que pode transformar receitas simples em opções nutritivas e cheias de sabor. Presente em preparações para o café da manhã, o lanche ou a sobremesa, ele oferece compostos antioxidantes e pode contribuir para uma alimentação equilibrada quando inserido em um estilo de vida saudável. 

A seguir, veja como preparar 3 receitas saudáveis com matchá! 

1. Bolo de matchá com iogurte

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 120 g de iogurte natural 
  • 60 ml de óleo de coco derretido
  • 80 g de açúcar demerara
  • 200 g de farinha de aveia
  • 20 g de farinha de amêndoas
  • 10 g de matchá em pó
  • 10 g de fermento químico em pó
  • 2 g de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • 5 ml de extrato de baunilha
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura mais clara. Acrescente o iogurte natural, o óleo de coco derretido e o extrato de baunilha, misturando até incorporar. Em outra tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, o matchá, o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o sal. Adicione os ingredientes secos aos poucos à mistura líquida, mexendo delicadamente com um fouet ou espátula até formar uma massa homogênea. 

Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e nivele a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida. 

Cookie de matcha com lascas de amêndoas servidos em tábua de madeira em cima de bancada de pedra
Cookie de matchá com lascas de amêndoas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Ingredientes

  • 150 g de farinha de arroz
  • 50 g de farinha de amêndoas
  • 8 g de matchá em pó
  • 5 g de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 ovo
  • 60 g de mel
  • 80 g de iogurte natural 
  • 30 ml de leite
  • Lascas de amêndoas para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de arroz, a farinha de amêndoas, o matchá, o fermento químico em pó e o sal. Em outra tigela, bata o ovo com o mel, o iogurte natural e o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente os ingredientes secos aos poucos e misture até formar uma massa macia e uniforme. Modele pequenas porções da massa com uma colher e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Achate levemente cada porção com as costas da colher. Finalize com as lascas de amêndoas.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, ou até que as bordas estejam levemente douradas. Retire do forno e deixe os cookies descansarem na assadeira por 5 minutos antes de transferi-los para uma grade. Sirva em seguida.

3. Pudim de chia com matchá

Ingredientes

  • 300 ml de leite de aveia
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 8 g de matchá em pó
  • 20 g de mel
  • Morangos picados para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite de aveia, o matchá em pó e o mel até que o matcha esteja completamente dissolvido. Acrescente as sementes de chia e mexa bem. Deixe a mistura descansar por 10 minutos e mexa novamente para evitar que as sementes fiquem concentradas no fundo. Cubra a tigela e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas ou durante a noite, até adquirir uma consistência cremosa. Distribua o pudim em taças ou potes individuais. Finalize com os morangos e sirva em seguida.

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