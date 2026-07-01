Matchá: 3 receitas saudáveis e deliciosas para fazer em casa 

Muito além do tradicional chá, o matchá é um ingrediente versátil que pode transformar receitas simples em opções nutritivas e cheias de sabor. Presente em preparações para o café da manhã, o lanche ou a sobremesa, ele oferece compostos antioxidantes e pode contribuir para uma alimentação equilibrada quando inserido em um estilo de vida saudável.

A seguir, veja como preparar 3 receitas saudáveis com matchá!

1. Bolo de matchá com iogurte

Ingredientes

3 ovos

120 g de iogurte natural

60 ml de óleo de coco derretido

80 g de açúcar demerara

200 g de farinha de aveia

20 g de farinha de amêndoas

10 g de matchá em pó

10 g de fermento químico em pó

2 g de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

5 ml de extrato de baunilha

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura mais clara. Acrescente o iogurte natural, o óleo de coco derretido e o extrato de baunilha, misturando até incorporar. Em outra tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, o matchá, o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o sal. Adicione os ingredientes secos aos poucos à mistura líquida, mexendo delicadamente com um fouet ou espátula até formar uma massa homogênea.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e nivele a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.

Cookie de matchá com lascas de amêndoas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

2. Cookie de matchá com lascas de amêndoas

Ingredientes

150 g de farinha de arroz

50 g de farinha de amêndoas

8 g de matchá em pó

5 g de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1 ovo

60 g de mel

80 g de iogurte natural

30 ml de leite

Lascas de amêndoas para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de arroz, a farinha de amêndoas, o matchá, o fermento químico em pó e o sal. Em outra tigela, bata o ovo com o mel, o iogurte natural e o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente os ingredientes secos aos poucos e misture até formar uma massa macia e uniforme. Modele pequenas porções da massa com uma colher e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Achate levemente cada porção com as costas da colher. Finalize com as lascas de amêndoas.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, ou até que as bordas estejam levemente douradas. Retire do forno e deixe os cookies descansarem na assadeira por 5 minutos antes de transferi-los para uma grade. Sirva em seguida.

3. Pudim de chia com matchá

Ingredientes

300 ml de leite de aveia

2 colheres de sopa de sementes de chia

8 g de matchá em pó

20 g de mel

Morangos picados para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite de aveia, o matchá em pó e o mel até que o matcha esteja completamente dissolvido. Acrescente as sementes de chia e mexa bem. Deixe a mistura descansar por 10 minutos e mexa novamente para evitar que as sementes fiquem concentradas no fundo. Cubra a tigela e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas ou durante a noite, até adquirir uma consistência cremosa. Distribua o pudim em taças ou potes individuais. Finalize com os morangos e sirva em seguida.