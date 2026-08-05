Matcha: 3 receitas fáceis para fazer em casa 

Muito além do tradicional chá, o matcha pode ser utilizado em diversas receitas, proporcionando um sabor delicadamente vegetal e uma coloração verde intensa. Com poucos passos, é possível preparar opções saborosas que agradam tanto quem já conhece o ingrediente quanto quem deseja experimentá-lo pela primeira vez.

A seguir, veja como preparar 3 receitas com matcha!

1. Bolo de matcha

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de matcha em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de extrato de baunilha

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de leite

Morangos fatiados para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o matcha, o fermento e o sal. Reserve. Em outro recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Acrescente o óleo de coco, o leite e o extrato de baunilha e misture bem. Adicione os ingredientes secos aos poucos, mexendo delicadamente até formar uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 45 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno e deixe o bolo esfriar completamente antes de desenformar.

Cobertura

Em uma tigela, misture o açúcar de confeiteiro com o suco de limão e o leite até obter um glacê liso e levemente espesso. Se necessário, ajuste a consistência com algumas gotas de leite ou um pouco mais de açúcar. Espalhe o glacê sobre o bolo, deixando escorrer pelas laterais. Finalize distribuindo as fatias de morango sobre a cobertura e sirva em seguida.

Waffle de matcha com salmão (Imagem: Aleksei Isachenko | Shutterstock)

2. Waffle de matcha com salmão

Ingredientes

Waffle

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de matcha em pó

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

100 g de salmão defumado fatiado

1/2 abobrinha fatiada finamente

2 colheres de sopa de cream cheese

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Waffle

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o matcha, o fermento e o sal. Em outro recipiente, bata o ovo, adicione o leite e o azeite. Junte os ingredientes secos e misture até formar uma massa homogênea. Aqueça uma máquina de waffle untada com azeite e despeje a massa, deixando dourar por alguns minutos. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture as tiras de abobrinha com o suco de limão e uma pitada de sal. Deixe marinar por 5 a 10 minutos para ficarem mais macias e saborosas. Espalhe o cream cheese sobre uma das metades do waffle. Coloque a abobrinha marinada e o salmão defumado por cima. Tempere com pimenta-do-reino, dobre o waffle ao meio e sirva em seguida.

3. Pudim de chia com matcha

Ingredientes

3 colheres de sopa de sementes de chia

200 ml de leite vegetal

1 colher de chá de matcha em pó

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

Coco em lascas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite vegetal, o matcha, o mel e o extrato de baunilha até que o pó esteja completamente dissolvido. Acrescente as sementes de chia e misture bem. Deixe descansar por 10 minutos e mexa novamente para evitar que a chia se concentre no fundo. Cubra o recipiente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou durante a noite, até adquirir consistência cremosa. Finalize com as lascas de coco e sirva em seguida.