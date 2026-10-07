Maritacas: confira curiosidades sobre essas aves barulhentas, inteligentes e sociáveis

As maritacas estão entre as aves que mais chamam a atenção no Brasil, especialmente pelo voo em grupo e pelas vocalizações fortes. O nome popular pode ser usado para diferentes psitacídeos, mas uma das espécies mais conhecidas é a Psittacara leucophthalmus, também chamada de periquitão-maracanã. Pertencente à família Psittacidae, a mesma dos papagaios e das araras, ela ocorre em grande parte do território brasileiro e está presente em outros países da América do Sul.

Com plumagem predominantemente verde e alguns detalhes avermelhados, a maritaca costuma medir cerca de 30 a 32 centímetros e pesar entre 140 e 171 gramas. Além da aparência, a inteligência, a capacidade de adaptação e a vida social tornam essa ave bastante interessante.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre as maritacas!

1. As maritacas são extremamente sociáveis

Uma das características mais marcantes das maritacas é a vida em grupo. Essas aves podem formar bandos numerosos, principalmente durante os deslocamentos entre áreas de alimentação e de descanso. Quando cruzam o céu, é comum ouvir suas vocalizações antes mesmo de conseguir enxergá-las. Além disso, vários indivíduos atentos também conseguem perceber com maior facilidade a aproximação de possíveis ameaças.

2. O barulho faz parte da comunicação

Quem mora em uma região frequentada por maritacas provavelmente já percebeu como elas podem ser barulhentas. A vocalização alta e marcante é uma das principais características da espécie e tem relação com sua forma de comunicação. Como vivem em grupos e percorrem diferentes áreas durante o dia, os chamados ajudam na interação entre os indivíduos.

3. Elas conseguem viver nas cidades

Embora estejam associadas às árvores e florestas, as maritacas demonstram uma grande capacidade de adaptação às mudanças no ambiente. A espécie pode ser encontrada em florestas úmidas e semiúmidas, matas de galeria, buritizais e em áreas urbanizadas. Nas cidades, árvores disponíveis, espaços para abrigo e fontes de alimento podem favorecer sua presença.

As maritacas possuem uma alimentação baseada principalmente em frutos e sementes (Imagem: Kamil Srubar | Shutterstock)

4. Frutas e sementes estão no cardápio

As maritacas possuem uma alimentação baseada principalmente em frutos e sementes. Na natureza, podem consumir frutas como goiaba, mamão e jabuticaba, aproveitando os recursos disponíveis nos ambientes onde vivem. Seu bico forte é uma ferramenta importante durante a alimentação, característica compartilhada com outros integrantes da família dos psitacídeos.

5. Elas ajudam na dinâmica das florestas

A presença das maritacas não chama atenção apenas pelo comportamento ou pela beleza. Essas aves também participam das relações ecológicas dos ambientes onde vivem. Ao se alimentarem de frutos e sementes e se deslocarem entre diferentes locais, podem contribuir para processos relacionados à dispersão vegetal, sendo uma aliada do reflorestamento.

6. Os ninhos podem aparecer em construções

Na natureza, as maritacas costumam aproveitar cavidades para colocar seus ovos, utilizando locais como troncos ocos, paredões e buritis. Porém, a adaptação às cidades fez com que algumas passassem a ocupar também edificações humanas. Frestas e espaços sob telhados podem oferecer abrigo para a reprodução, principalmente quando apresentam proteção contra predadores e outras perturbações.

7. Perto do ninho, podem ficar surpreendentemente silenciosas

A fama de barulhenta pode fazer esta curiosidade parecer contraditória: ao utilizar construções humanas para nidificar, a maritaca pode entrar e sair do local discretamente. Esse comportamento silencioso ajuda a evitar que a localização do ninho chame atenção de possíveis predadores.