Maquiagem para pele negra: 7 dicas para escolher os produtos ideais

O Dia da Consciência Negra é um momento de exaltar a riqueza da cultura, da história e das contribuições dos negros para a sociedade, reafirmando a importância da autoestima, da representatividade e do reconhecimento de suas lutas e conquistas ao longo do tempo.

Além disso, também é uma oportunidade para celebrar o orgulho da pele negra, destacando sua beleza e singularidade. Neste cenário, a maquiagem entra para realçar ainda mais o aspecto natural de brilho das peles mais escuras. Por isso, o maquiador Emerson Damas lista 7 dicas para você acertar na hora de se produzir. Confira abaixo!

1. Escolha a base com subtom correto

Para começar, é essencial encontrar uma base que tenha o subtom certo. Peles pretas costumam ter subtons quentes, neutros ou dourados, e escolher um produto que respeite esse tom é fundamental para um acabamento natural. Teste a base na linha do maxilar e opte por fórmulas que ofereçam um brilho natural, como bases hidratantes ou de acabamento luminoso, para manter a pele vibrante e radiante.

2. Valorize o brilho natural com iluminador

O iluminador é um grande aliado para peles pretas. Aposte em tons dourados ou bronze, que trazem um efeito sofisticado e ressaltam o brilho natural. Aplique nas áreas estratégicas, como têmporas, ossinho do nariz e arco do cupido, para um glow que destaca a estrutura facial. Evite iluminadores muito claros, pois podem criar um contraste indesejado.

3. Sombra em tons vibrantes e metálicos

A pele preta combina perfeitamente com sombras vibrantes e metálicas, que ganham ainda mais destaque no tom de pele escuro. Experimente tons de cobre, dourado, verde-esmeralda e azul, que trazem um toque ousado e sofisticado ao look. Para um efeito duradouro, use um primer de sombra para intensificar ainda mais as cores.

Blushes em tons de terracota, vinho ou marrom avermelhado são ideais para peles negras (Imagem: kiuikson | Shutterstock)

4. Blush em tons quentes e profundos

Para o blush, escolha tons que complementem o tom da pele, como terracota, vinho ou marrom avermelhado. Eles garantem um ar saudável e natural. Evite blushes muito claros ou em tons frios, que podem destoar. Aplique suavemente nas maçãs do rosto e esfume bem para um acabamento harmonioso.

5. Contorno em tons profundos para definir os traços

Para dar ainda mais dimensão ao rosto, utilize um contorno em tons mais profundos que o tom da pele. Tons de marrom-escuro com subtons quentes funcionam muito bem para criar definição, especialmente nas laterais do rosto, mandíbula e embaixo das maçãs do rosto. O contorno realça a estrutura facial sem deixar um efeito acinzentado, mantendo o visual natural e elegante.

6. Fixação e acabamento com pó translúcido

Um bom pó translúcido pode ajudar a manter a maquiagem no lugar sem adicionar cor. No entanto, escolha um que não deixe resíduos brancos, pois eles podem se destacar em fotos e comprometer o visual. Opte por um pó fino e leve, aplicando apenas nas áreas onde a oleosidade costuma aparecer, como a zona T. Isso ajuda a fixar a maquiagem e a controlar o brilho, mantendo o acabamento impecável ao longo do dia.

7. Finalize com um batom impactante

O batom pode ser o toque final perfeito para uma maquiagem impactante. Cores como vermelho, roxo, vinho e até um nude amarronzado destacam a boca e complementam a pele preta lindamente. Escolha um acabamento que combine com o estilo da make — matte para um look sofisticado ou gloss para um visual mais fresco e radiante.

Por Lucas Siciliano