Quem nunca ouviu que misturar manga com leite faz mal, que água com açúcar ajuda a acalmar ou que comer à noite engorda? Transmitidas de geração em geração, essas crenças continuam presentes na rotina de muitas famílias brasileiras. Embora algumas tenham origem em costumes antigos ou observações do cotidiano, nem todas encontram respaldo científico.

De acordo com Paula Louro, nutricionista e professora da Faculdade Anhanguera, é importante diferenciar os conhecimentos populares das recomendações fundamentadas em evidências científicas, especialmente quando essas ideias influenciam escolhas alimentares e levam à exclusão desnecessária de determinados alimentos.

“Nem todo conselho transmitido entre gerações está completamente errado, mas é preciso entender o contexto em que essas crenças surgiram. A ciência evoluiu e hoje sabemos que muitos alimentos considerados prejudiciais podem fazer parte de uma alimentação equilibrada, desde que sejam consumidos de acordo com as necessidades individuais”, explica.

A seguir, confira 5 mitos alimentares que ainda geram dúvidas:

1. Manga com leite faz mal?

Não existe evidência científica de que a combinação de manga com leite seja prejudicial à saúde de pessoas que não apresentam restrições específicas a esses alimentos. A fruta fornece vitaminas, fibras e compostos antioxidantes, enquanto o leite é fonte de proteínas e cálcio. A mistura pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, respeitando as necessidades individuais e possíveis intolerâncias ou alergias.

2. Água com açúcar ajuda a acalmar?

Apesar de ser um costume popular, não há comprovação científica de que a mistura tenha efeito calmante. O açúcar fornece energia ao organismo, mas não atua diretamente no controle da ansiedade ou do nervosismo. Em algumas situações, a sensação de melhora pode estar relacionada ao acolhimento e à pausa proporcionada pelo momento, e não à bebida em si.

Comer à noite não provoca necessariamente aumento de peso, mas refeições muito volumosas podem prejudicar a digestão e o sono (Imagem: graja | Shutterstock)

3. Comer à noite engorda mais do que durante o dia?

O ganho de peso não depende exclusivamente do horário das refeições, mas de fatores como quantidade e qualidade dos alimentos consumidos, gasto energético, sono e hábitos alimentares ao longo do dia. Comer à noite não provoca necessariamente aumento de peso, embora refeições muito volumosas próximas ao horário de dormir possam prejudicar o conforto digestivo e a qualidade do sono.

4. Canja de galinha cura gripe e resfriado?

A canja não é capaz de eliminar os vírus responsáveis por gripes e resfriados, mas pode contribuir para o bem-estar durante a recuperação. Por ser uma preparação geralmente servida quente, rica em líquidos e que pode conter proteínas e vegetais, ajuda na hidratação e na oferta de nutrientes. O vapor e o calor também podem proporcionar alívio temporário de alguns sintomas, mas a alimentação não substitui os cuidados médicos quando necessários.

5. Comer ovo aumenta o colesterol?

Embora a gema do ovo contenha colesterol, seu consumo moderado não provoca necessariamente um aumento significativo do colesterol sanguíneo na maioria das pessoas. Atualmente, sabe-se que o padrão alimentar como um todo, especialmente o consumo de gorduras saturadas, tem grande influência sobre os níveis de colesterol. O ovo também fornece proteínas de boa qualidade, vitaminas e minerais, podendo integrar uma dieta equilibrada. Pessoas com condições específicas devem seguir orientação individualizada.

Para a nutricionista, o acesso à informação de qualidade é fundamental para evitar restrições alimentares sem necessidade e promover uma relação mais saudável com a comida. “Não é necessário abandonar alimentos por causa de frases que ouvimos durante a vida. O mais importante é compreender que a alimentação saudável depende de variedade, equilíbrio e adequação às necessidades de cada pessoa. Sempre que houver dúvidas, o ideal é buscar orientação profissional em vez de seguir recomendações sem fundamento científico”, conclui a professora.

Por Priscila Dezidério