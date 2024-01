Maltês! 10 coisas que você precisa saber antes de ter um cachorro da raça

Ter um cachorro da raça maltês pode ser uma experiência gratificante, visto que é um animal afetuoso, dócil e extremamente dedicado aos seus tutores, sendo um excelente companheiro. Todavia, é importante estar preparado para atender às necessidades específicas dele e oferecer o amor e cuidado necessários para garantir seu bem-estar ao longo da vida.

VIU ESSA? Obesidade em cachorros e gatos: Saiba como identificar e prevenir

Por isso, a seguir, confira 10 coisas que você precisa saber antes de ter um maltês!

O pelo do maltês é longo, sedoso e sem uma camada inferior de pelos. Isso os torna propensos a emaranhados e necessitam de cuidados diários com a escovação para evitar nós e manter sua pelagem bonita.

Além da escovação diária, esses cachorros precisam de cuidados regulares com os olhos e ouvidos para prevenir infecções. Eles também podem necessitar de banhos frequentes para manter a pelagem limpa.

Apesar de serem inteligentes, eles podem ser teimosos durante o treinamento. Por isso, paciência, consistência e reforço positivo são fundamentais para treiná-los de maneira eficiente.

Embora sejam pequenos, os malteses são cães ativos e precisam de exercícios diários. Brincadeiras e caminhadas curtas são ideais para mantê-los saudáveis e felizes.

Devido ao seu pelo longo e ausência de subpelo, eles podem ser sensíveis a temperaturas extremas. Por isso, proteção adequada contra o frio e o calor é importante para o seu bem-estar.

Os malteses são cães de companhia e podem desenvolver ansiedade de separação se deixados sozinhos por longos períodos. Eles preferem estar perto de seus tutores e podem sofrer se negligenciados.

Alguns deles têm tendência a latir bastante, o que pode ser ruim em ambientes em que o barulho é um problema. Todavia, o treinamento desde cedo pode ajudar a controlar esse comportamento.

Esses animais costumam viver bastante, geralmente entre 12 e 15 anos. Ter um cachorro é um compromisso de longo prazo, então esteja preparado para cuidar dele por muitos anos.

Os malteses podem ser sensíveis a mudanças drásticas no ambiente ou na rotina. Por isso, introduza-as gradualmente para ajudá-los a se adaptarem melhor.

Embora sejam afetuosos, os malteses podem ser delicados demais para interações bruscas com crianças pequenas e podem ter dificuldades com animais maiores e mais enérgicos. Logo, a supervisão é fundamental para garantir interações seguras e saudáveis.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!