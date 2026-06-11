Mais segurança e conforto: 5 dicas para adaptar a casa ao envelhecimento

O Brasil envelhece em ritmo acelerado. Entre 2012 e 2025, a população brasileira com 60 anos ou mais subiu de 11,3% para 16,6%, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa mudança demográfica gera reflexões sobre saúde, mobilidade e moradia, o que traz novos desafios para famílias, profissionais da saúde e arquitetos.

Para atender a essa parcela de moradores, as alterações estruturais nos lares ganham prioridade. O planejamento arquitetônico pode contribuir para reduzir riscos, facilitar o cotidiano e preservar a independência de quem deseja permanecer em casa ao longo do envelhecimento.

Segundo a arquiteta e urbanista Sabrina Fidelis, especialista em interiores e com experiência em projetos na área da saúde, há intervenções que são simples e podem ser incorporadas tanto em reformas quanto em imóveis novos. “Grande parte das adaptações está relacionada à prevenção de acidentes e à organização dos espaços. A casa precisa acompanhar as mudanças que ocorrem ao longo da vida”, afirma.

A seguir, a profissional indica cinco caminhos para adaptar a casa ao envelhecimento. Confira!

1. Reduza os riscos de quedas

Normalmente, quando uma pessoa compra um imóvel, não se preocupa com a acessibilidade do local. Porém, com o passar dos anos, essa falta de planejamento pode resultar em acidentes domésticos causados por desníveis, pisos escorregadios, acessos exclusivamente por escadas, quinas vivas e tapetes soltos, que aumentam o risco de quedas.

Conforme Sabrina Fidelis, o primeiro passo é avaliar a circulação entre os ambientes. Corredores, quartos e banheiros costumam exigir atenção especial. “Em muitos casos, a retirada de obstáculos e a escolha adequada dos revestimentos já contribuem para tornar a casa mais segura”, afirma. Pisos antiderrapantes, circulação livre e eliminação de barreiras físicas funcionam.

2. Reforce a iluminação dos ambientes

A redução gradual da capacidade visual faz parte do processo natural de envelhecimento. Por isso, a iluminação exerce papel importante na segurança e na autonomia dentro de casa. A orientação é aproveitar ao máximo a luz natural e complementar os ambientes com iluminação artificial distribuída de forma uniforme. Sensores de presença em corredores, banheiros e áreas de circulação também podem facilitar os deslocamentos noturnos e reduzir o risco de acidentes.

No banheiro, barras de apoio bem-posicionadas ajudam bastante na prevenção a acidentes envolvendo idosos (Imagem: Nalidsa | Shutterstock)

3. Dê atenção especial ao banheiro

Entre os ambientes da residência, o banheiro concentra uma parcela significativa dos acidentes envolvendo idosos. Veja o que considerar:

Barras de apoio bem-posicionadas (existe uma norma que estabelece recomendações e dimensões adequadas para instalação: a ABNT NBR 9050);

Piso antiderrapante em toda a área molhada;

Box do tipo walk-in ou sistemas sem soleira, que eliminam barreiras físicas e reduzem significativamente o risco de quedas, proporcionando maior autonomia e conforto ao usuário;

Banco para banho, fixo ou removível;

Vaso sanitário em altura adequada (ou com elevador de assento acoplado).

“O banheiro reúne água, superfícies escorregadias e espaços reduzidos. Pequenas intervenções podem contribuir para mais segurança e autonomia no ambiente mais privado da residência”, diz a arquiteta.

4. Priorize a ergonomia no dia a dia

A disposição dos móveis e dos objetos de uso frequente influencia diretamente a independência dos moradores. Armários muito altos ou muito baixos, por exemplo, exigem movimentos que podem comprometer o equilíbrio ou gerar desconforto. A recomendação é manter utensílios, roupas e itens de uso diário em áreas de fácil alcance, assim evita-se esforços desnecessários e torna as atividades cotidianas mais simples.

“Um projeto bem planejado considera a ergonomia em todas as etapas da rotina, desde pegar uma xícara no armário da cozinha até alcançar um livro na estante”, avalia Sabrina Fidelis.

5. Planeje adaptações antes da necessidade

A arquitetura voltada à longevidade parte do princípio de que as adaptações não precisam ocorrer apenas quando surgem limitações físicas. Portas mais largas, áreas de circulação amplas e espaços preparados para receber equipamentos de apoio podem ser previstos ainda na fase de projeto ou reforma.

“Quando essas soluções são incorporadas desde o início, a residência tende a responder melhor às necessidades futuras e evita ações emergenciais. É possível ter ambientes capazes de acompanhar diferentes fases da vida, com funcionalidade, acessibilidade e qualidade de vida”, afirma Sabrina Fidelis.

Por Fernanda Pereira