Mais proteína no lanche da tarde: veja 3 receitas práticas e nutritivas

O lanche da tarde pode ajudar a manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia, especialmente quando reúne ingredientes variados e nutritivos. Incluir boas fontes de proteína nessa refeição favorece a manutenção da massa muscular e pode aumentar a sensação de saciedade, contribuindo para um intervalo mais satisfatório entre as principais refeições.

A seguir, veja 3 receitas proteicas e práticas para o lanche da tarde!

1. Wrap de atum

Ingredientes

170 g de atum escorrido

escorrido 2 colheres de sopa de iogurte natural

2 folhas de alface picadas grosseiramente

1 tomate picado

1/2 cebola roxa picada

1 colher de chá de mostarda

1 colher de sopa de suco de limão

2 tortilhas integrais

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o atum, o iogurte natural, a mostarda, o suco de limão e o sal. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e aqueça rapidamente as tortilhas dos dois lados. Coloque o creme de atum no centro das tortilhas e distribua a alface, o tomate e a cebola. Regue com o azeite e dobre as laterais da massa para dentro. Enrole firmemente, formando o wrap. Sirva em seguida.

Muffin de banana com nozes (Imagem: Collins Unlimited | Shutterstock)

2. Muffin de banana com nozes

Ingredientes

3 bananas

2 ovos

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 de xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de leite

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as bananas até formar um purê. Acrescente os ovos, o leite e o mel. Misture até ficar homogêneo. Adicione a aveia, a farinha de aveia, o whey protein, as nozes e a canela. Mexa até incorporar os ingredientes. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de muffin, preenchendo cerca de dois terços de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e firmes. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

3. Croquete de lentilha e ricota

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 xícara de chá de ricota amassada

1/3 de xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 ovo

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de salsinha picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a lentilha cozida e amasse com um garfo até obter uma massa com alguns pedaços pequenos. Acrescente a ricota, a farinha de grão-de-bico, o ovo, a cebola e a salsinha. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa uniforme e que possa ser modelada. Divida a massa em 8 partes e modele cada uma no formato de croquete. Disponha os croquetes em uma assadeira untada e pincele o azeite sobre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno e sirva em seguida.