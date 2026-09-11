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Mais proteína no lanche da tarde: veja 3 receitas práticas e nutritivas

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 11/09/26 15h06
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Wrap de atum (Imagem: BONDART PHOTOGRAPHY | Shutterstock)

O lanche da tarde pode ajudar a manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia, especialmente quando reúne ingredientes variados e nutritivos. Incluir boas fontes de proteína nessa refeição favorece a manutenção da massa muscular e pode aumentar a sensação de saciedade, contribuindo para um intervalo mais satisfatório entre as principais refeições.

A seguir, veja 3 receitas proteicas e práticas para o lanche da tarde!

1. Wrap de atum

Ingredientes

  • 170 g de atum escorrido
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 2 folhas de alface picadas grosseiramente
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola roxa picada
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 2 tortilhas integrais
  • Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o atum, o iogurte natural, a mostarda, o suco de limão e o sal. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e aqueça rapidamente as tortilhas dos dois lados. Coloque o creme de atum no centro das tortilhas e distribua a alface, o tomate e a cebola. Regue com o azeite e dobre as laterais da massa para dentro. Enrole firmemente, formando o wrap. Sirva em seguida.

Muffin de banana com nozes servido em cima de tábua de madeira com banana e flocos de aveia ao redor
Muffin de banana com nozes (Imagem: Collins Unlimited | Shutterstock)

2. Muffin de banana com nozes 

Ingredientes

  • 3 bananas
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/3 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as bananas até formar um purê. Acrescente os ovos, o leite e o mel. Misture até ficar homogêneo. Adicione a aveia, a farinha de aveia, o whey protein, as nozes e a canela. Mexa até incorporar os ingredientes. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de muffin, preenchendo cerca de dois terços de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e firmes. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

3. Croquete de lentilha e ricota

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida 
  • 1 xícara de chá de ricota amassada 
  • 1/3 de xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 ovo
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a lentilha cozida e amasse com um garfo até obter uma massa com alguns pedaços pequenos. Acrescente a ricota, a farinha de grão-de-bico, o ovo, a cebola e a salsinha. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa uniforme e que possa ser modelada. Divida a massa em 8 partes e modele cada uma no formato de croquete. Disponha os croquetes em uma assadeira untada e pincele o azeite sobre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno e sirva em seguida.

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